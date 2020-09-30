Государство вложит в российскую радиоэлектронику 350 миллиардов

Отечественную электронику поддержат рублем

Государство вложит 350 млрд руб. в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности в течение следующих трех лет. Об этом сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак на совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники в рамках международного форума «Микроэлектроника-2020», который проходит в Ялте.

Сопоставимый объем финансирования ведомство планирует привлечь в виде рыночных инвестиций. По словам чиновника, возвратность этих инвестиций будет обеспечена за счет создания новых услуг и решений, построенных на отечественных электронных продуктах.

«Государство должно сформировать устойчивый и достаточный спрос на продукцию отечественных производителей электроники, – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. – Необходимо обеспечить условия для появления новых рыночных ниш через создание новых цифровых сервисов и услуг». Чернышенко также указал на необходимость внедрения единого проектного управления в развитии отечественной микроэлектроники и программного обеспечения.

Государство поддержит отечественную радиоэлектронику на 350 млрд руб.

По итогам совещания вице-премьер поручил Минцифры и руководителям цифровой трансформации в федеральных органах исполнительной власти разработать предложения по цифровым сервисам и услугам, обеспечивающим спрос на отечественную микроэлектронную продукцию. На их базе Минпромторг планирует выработать рекомендации по мерам поддержки закупок и производства отечественной микроэлектронной продукции.

Также Минпромторг подготовит предложения по формированию программ производства изделий микроэлектроники и их выводу на отечественный и международный рынки в наиболее перспективных сегментах.

Кредиты на закупку российского ПО и «железа»

Как сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин, российский бизнес может рассчитывать на льготные кредиты под 1-5% годовых в размере до 10 млрд руб. на внедрение отечественных программно-аппаратных комплексов и софта, такое кредитование сейчас предлагают 15 системообразующих банков.

Данная мера, как считают чиновники, также способствует развитию национальной микроэлектронной отрасли.

Мнение участников рынка

В представлении компаний, занимающихся выпуском отечественной электронной продукции, одним из вызовов является развитие гарантированного рынка сбыта, без которого невозможно поточное производство востребованных рыночных продуктов. Для его формирования необходима координация мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика» с закупочными планами микроэлектроники в стране, говорится в материале, опубликованном на сайте Правительства России.

Участники рынка также считают важным законодательное закрепление требований к отечественным объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ): они должны быть построены на отечественной архитектуре.

В начале сентября 2020 г. CNews писал, что госкомпании и госкорпорации могут отнести к объектам КИИ. По мнению властей, это ускорит переход госструктур на российские софт и «железо». Будут установлены порядок перехода, степень необходимой локализации, а также случаи полных запретов на использование иностранных решений.

Импортозамещение в сфере радиоэлектроники

В феврале 2020 г. Минпромторг предложил Правительству установить жесткие квоты на закупки отечественной продукции для каждой госкомпании, подготовив проект директивы, направленной на сокращение закупок радиоэлектроники зарубежного производства российскими государственными компаниями. Проект предполагал применение квот при переходе госкомпаний на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра.

В июне 2020 г. Минпромторг подготовил проект поправок к постановлению Правительства о стимулировании производства радиоэлектроники, закрепляющих приоритет в госзаказах электроники за российскими производителями. Документ был направлен на согласование в ФАС, Казначейство, Минфин и Минэкономики, а реализовать изменения предложено к 2023 г. Согласно проекту, новые ограничения, в том числе, запреты покупок иностранной электроники предложено вводить по списку, составленному Минпромторгом. Его действующая редакция состояла из семи позиций, включая бытовые электроприборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, а также осветительные приборы. Представители ведомства отметили, что российские производители способны обеспечить до 100% потребности госзаказчиков, в зависимости от отрасли.

23 июня 2020 г. Госдума приняла в первом чтении поправки к законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. Законопроекты предусматривают внесение поправок, которые дают Правительству право утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также Правительство будет устанавливать размер квоты, а положение о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

Как ранее сообщал CNews, с 1 ноября 2020 г. может быть введен запрет на госзакупки импортной электроники при наличии российских аналогов на основании подготовленного в мае 2020 г. Минпромторгом проекта постановления Правительства. В нем был приведен перечень радиоэлектронной продукции, подпадающей под новые ограничения, в которых вошли батареи и аккумуляторы, электродвигатели, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также осветительное оборудование, волоконно-оптические кабели, электромагнитные контакторы и пускатели, контрольно-измерительная аппаратура и т. д. Список состоял в общей сложности из 13 пунктов, в большей части которых перечислено несколько видов продукции.

В конце сентября 2020 г. Минцифры предложило упростить процедуру сертификации телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения (ТОРП). Ведомство выступило с инициативой об освобождении производителей ТОРП от плановых проверок на производстве и повторных лабораторных испытаний в случае повторного декларирования.

30 сентября 2020 г. CNews сообщил о том, что российские власти обсуждают с китайским техгигантом Huawei возможности сотрудничества. Переговоры с компанией находятся на ранней стадии, и стороны пока ни к чему не пришли. Тем не менее, в Минпромторге считают, что в обмен на допуск к рынку Huawei должна предоставить России доступ к своим технологиям.