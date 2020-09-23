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Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью

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На портале CNews запущена версия 2.0 ИТ-маркетплейса Market.CNews. В ходе работ был полностью обновлен дизайн, переработан движок. Функционал проекта не имеет аналогов в России.

25 сентября, г. Москва. Издание CNews запустило ИТ-маркетплейс Market.CNews версии 2.0 — обновленный агрегатор предложений от компаний-поставщиков корпоративных ИТ-услуг с возможностью подбора тарифов и сравнения их характеристик и стоимости. Первая версия проекта была запущена год назад, 17 сентября 2019 г.

В новой версии Маркета добавлена возможность рассчитывать стоимость гибких тарифов непосредственно на странице этих тарифов, полностью обновлен дизайн, созданы карточки компаний и тарифов, что делает более удобной работу пользователей.

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Издание CNews запустило ИТ-маркетплейс Market.CNews версии 2.0

Рассмотрим, например, карточку компании https://market.cnews.ru/company/cloudmts. На странице собрана информация об услугах и тарифах компании, важные финансовые и юридические сведения, список и характеристики дата-центров, контакты и другая информация.

Пример страницы тарифа: https://market.cnews.ru/tariff/20513. Для фиксированных тарифов указана их конфигурация, а для гибких — расценки на каждую составляющую. При этом есть возможность прямо на сайте собрать свою собственную конфигурацию тарифа и узнать ее точную стоимость.

Подобным функционалом не может похвастаться ни один действующий маркетплейс рунета.

Уже сейчас на Маркете возможен поиск тарифов по 7 ИТ-услугам:

  1. Облачная инфраструктура IaaS
  2. Виртуальные серверы VPS
  3. Выделенные серверы Dedicated
  4. Размещение ИТ-оборудования в ЦОД Colocation
  5. Решения по повышению ИТ-безопасности компаний
  6. CRM-системы
  7. Облачное объектное хранилище S3

В ближайшее время будет запущен поиск тарифов по следующим услугам:

  • Управление бизнес-процессами BPM
  • IP-телефония
  • Системы управления предприятием ERP
  • Резервное копирование DRaaS
  • и другим услугам.

Если ваша компания является ИТ-поставщиком и на данный момент не представлена в ИТ-маркетплейсе Market.CNews, напишите на электронную почту market@cnews.ru c пометкой «ADD» в теме письма. Базовое участие в маркетплейсе совершенно бесплатное.

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ИТ-маркетплейс Market.CNews начал свою работу 17 сентября 2019 г. Первыми услугами, представленными в проекте, стали IaaS, VPS/VDS и Dedicated. Позже были добавлены тарифы на Colocation, Облачное объектное хранилище S3, CRM и решения по ИТ-безопасности. Аудитория сервиса постоянно растет.

Основная цель проекта Market.CNews предоставить руководителям ИТ-отделов компаний из сектора СМБ удобный сервис для поиска поставщиков ИТ-услуг. Одновременно с этим поставщики получают доступ к целевой аудитории к тем людям, которые нуждаются в их услугах и подбирают оптимальный тариф.

Market.CNews это идеальная площадка для общения потребителей и поставщиков. Площадка, на которой компании, которые предлагают свои услуги, имеют возможность заявить о себе, а компании, которые нуждаются в этих услугах, сделать грамотный выбор.

Запуск и развитие проекта поддержали компании SBCloud, Selectel, CorpSoft24, DataHouse, КРОК, LanCloud, TimeWeb, Rusonyx и многие другие.

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