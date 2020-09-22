На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С»

Главным подрядчиком РЖД в проекте создания информсистемы для конкуренции с автотранспортом стала компания «Интэллекс», разработчик системы ЭТРАН (электронная транспортная накладная). Чтобы получить новый подряд, в тематическом тендере она просела по цене со 120 млн руб. до 48 млн руб. Она отказывается сообщить, на какой именно ИТ-платформе — «1С» или «Галактика» — намерена строить для госзаказчика информсистему

Подрядчики для РЖД

Как выяснил CNews, разработкой для РЖД информсистемы для конкуренции с автомобильным транспортом за финансово привлекательные грузоперевозки займется компания «Интэллекс» в кооперации с Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). Чтобы получить этот проект, «Интэллекс», специализирующийся именно на работах для «Российских железных дорог» и их «дочек», просел по цене договора более чем в два раза.

Коллективная заявка упомянутых организаций, в которой главная роль была у «Интеллекса», в итоге оказалась наиболее привлекательной на тематическом тендере РЖД. Напомним, он был запущен железнодорожным монополистом 29 июля 2020 г. в формате открытого конкурса. Начальная максимальная цена договора была выставлена на уровне почти 120 млн руб. Прием заявок от претендентов завершился 17 августа. Итоги процедуры были подведены в начале сентября. Победителю необходимо будет выполнить все работы до 1 марта 2021 г., хотя финальным сроком исполнения всего договора установлен июль 2021 г.

Из тендерных документов следует, что всего на конкурс было подано три заявки. Одна из них была отклонена за несоответствие конкурсным требованиям: в техническом предложении была указана поставка лицензий и выполнение работ по техподдержке ПО, которые не были предусмотрены условиями ТЗ. С точки зрения госзаказчика, это приводило к неоднозначному толкованию предложенных характеристик товаров, работ и услуг.

Создатель новой системы для РЖД отказывается раскрыть используемую платформу

Имя недопущенного участника, равно как и название другого, проигравшего конкурента «Интэллекса» в публичных документах не отражены. Также в них указано только ценовое предложение победителя. Оно составило 47,9 млн руб. То есть «Интэллекс» просел по цене более чем на 72 млн руб. При этом победа компании досталась не за это — его неназванный конкурент за предложенную им цену договора получил такое же количество баллов; все решили оценки комиссии опыта «Интэллекса» в работе с автоматизированными системами.

Скрытность исполнителя

Примечательной особенностью рассматриваемого проекта является тендерное условие, в соответствии с которым подрядчику необходимо будет создать систему на платформе либо фирмы «1С», либо компании «Галактика». Данное обстоятельство объясняется заказчиком тем фактом, что платформы этих разработчиков ранее прошли нагрузочное тестирование и были одобрены к использованию в РЖД.

На чем именно в итоге станет строиться новая система, не известно. В РЖД сообщили CNews, что не могут давать комментарии за подрядчика. В свою очередь представитель «Интэллекса» Виталий Бекетов прояснить вопрос в разговоре с редакцией отказался. «Когда будет выполнена работа, тогда и будет информация», — указал он, отвергнув при этом мысль о том, что компания пока не представляет, как именно станет реализовываться проект. «Если бы мы не понимали что делаем, то не работали бы 19 лет с РЖД», — отметил Бекетов.

Что за система требуется РЖД

В соответствии с ТЗ, подрядчику предстоит создать автоматизированную систему «Управление взаимоотношениями с клиентами». Она должна быть разработана как ERP-система (от англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия).

Особенностью системы станет ее адаптация для обработки информации ограниченного доступа (персональные данные, коммерческая тайна), хотя и за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Система включит две подсистемы: «Единая база данных клиентов», содержащая сведения о действующих и потенциальных потребителях услуг РЖД, и «Управление обращениями клиентов», предназначенная для взаимодействия работников РЖД с потребителями услуг, органами власти, некоммерческими организациями и отраслевыми партнерствами.

В дальнейшем (в рамках исполнения будущих договоров) в РЖД намереваются дополнить «Управление взаимоотношениями с клиентами» подсистемами «Управление продажами услуг в сфере грузоперевозок», «Ведение аналитической и управленческой отчетности по продажам», «Управление маркетинговыми кампаниями», «Управление лояльностью клиентов», «Анализ и оценка эффективности продаж», «Управление в сфере грузовой и коммерческой работы» и «Автоматизированный расчет экономических результатов и рентабельности».

Подоплека проекта

Поясняя текущее положение дел в компании, РЖД указывают, что сложившаяся годами система организации транспортного обслуживания была ориентирована на обработку поступающих обращений и запросов клиентов в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта и правилами перевозок. Однако сейчас меняющиеся условия рынка и задача повышения доходности перевозок требуют кардинального разворота в сторону потребностей грузовладельцев, адресной работы по продвижению новых продуктов и услуг и взаимодействию с клиентом.

«Для реализации данных мероприятий необходим инструмент, позволяющий быстро и качественно получить всю необходимую информацию для взаимодействия с клиентом на любом этапе осуществления перевозки и организовать предоставление транспортных услуг, основываясь его потребностях, — говорится в пояснительной записке к тендеру. — Крайне важно обеспечить скоординированные действия всех подразделений компании — от разработки условий перевозки, определения технологии работы с путями необщего пользования до мониторинга качества оказываемых услуг и удовлетворенностью клиентов».

В этой связи в РЖД отмечают, что в настоящее время проблемой является отсутствие единой информационной системы подразделений транспортно-логистического блока. Все документы, связанные с перевозкой грузов, находятся в различных информационных системах компании, что в свою очередь не позволяет корректно оценивать и анализировать процесс осуществления перевозки и принимать управленческие решения.

«Это приводит к сокращению доли компании в конкурентных сегментах, — сокрушаются представители железнодорожного монополиста. — На автомобильный транспорт уходят высокодоходные грузы, а также те клиенты, для которых выполнение срока доставки является приоритетным вопросом. Для проведения тщательного исследования необходимо понимание рынка, потенциальных объемов и доходов, которые компания может привлечь, в том числе за счет переключения перевозок с автомобильного транспорта».

В заключении отмечается, что взаимодействие с клиентом должно основываться на едином информационном пространстве, что позволит минимизировать бумажную работу, оптимизировать затраты клиента на коммуникации с компанией.

Несколько фактов об «Интэллексе»

«Интэллекс» сообщает о себе, что ведет историю с 2001 г., взяв за основное направление деятельности компании разработку ПО для железнодорожной отрасли. Флагманским проектом компания считает систему ЭТРАН (электронная транспортная накладная), в которой на данный момент, по данным разработчика, оформляется 100% российских грузоперевозок. С начала 2013 г. «Интэллекс» также занялся разработкой софта для распознавания речи «Лингурус».

Действующее юрлицо компании — ООО «Интэллекс» — было образовано 20 апреля 2015 г. В качестве соучредителей в ЕГРЮЛ указаны Султан Аббасов с долей в 75%, Михаил Корнаухов (9%), Андрей Бойчевский (8%) и Николай Бузурнюк (8%). Гендиректором заявлен Михаил Корнаухов.

По данным системы «Контур.фокус», в 2019 г. в организации в среднем трудилось 89 человек. По итогам того же года компания продемонстрировала выручку в размере 565,7 млн руб. с приростом этого показателя на 20% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль тогда составила 21,2 млн руб.

За рассматриваемым юрлицом в «Контур.фокусе» числится 47 госконтрактов на общую сумму в 623,8 млн руб. Среди крупнейших заказчиков последнего времени — РЖД и другие транспортные организации, «дочки» РЖД: НИИАС, «Институт экономики и развития транспорта», «РЖД логистика», «Федеральная пассажирская компания» и др.