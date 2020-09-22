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Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова
Минцифры выделит гранты по разработке и внедрению российских цифровых решений. Заявку на финансирование могут подать и небольшие команды стартапов, и крупный бизнес. До 3 млн руб. могут получить малые предприятия и физлица, 20 млн руб. будет предложено малым предприятиям, а 300 млн руб. выделено для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса.

7,1 млрд рублей выделят в 2020 году

Минцифры России объявило о запуске конкурсов на получение грантов для проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. Общая сумма, выделенная на гранты в 2020 г. составит 7,1 млрд руб. Замглавы ведомства Максим Паршин уточнил, что грант могут получить как небольшие команды разработчиков, так и крупный бизнес. До 20 млн руб. будет предложено стартапам, а 300 млн руб. выделено для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса.

Выделены такие приоритетные направления поддержки: системы управления базами данных; системы виртуализации и гиперковергентные системы; средства обеспечения информационной безопасности; системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением (в части CAD, CAM, CAE, EDA, PLM и др.); системы управления процессами организации (MES, АСУ ТП (SCADA), ECM, ЕАМ); система планирования ресурсов предприятия (ERP); система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных в части систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS); серверное коммуникационное ПО (серверы мессенджеров, аудио- и видео-конференций); офисные приложения; операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных компьютеров; системы распознавания (на базе искусственного интеллекта); робототехнические комплексы и системы управления робототехническим оборудованием; платформы для онлайн-здравоохранения; платформы для онлайн-образования; системы управления контентом; коммуникационные и социальные сервисы.

Операторами меры поддержки выступают Фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям. Каждый их них поддержит определенные виды грантов.

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Минцифры раздаст 7,1 млрд руб. в виде грантов для проектов по разработке и внедрению российских ИТ-решений

Грантовая поддержка осуществляется Минцифры в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Проекты, участвующие в конкурсах, должны соответствовать приоритетным направлениям поддержки, утвержденным Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий и условий ведения предпринимательской деятельности.

Грант от «Фонда содействия инновациям» до 20 млн рублей

«Фонд содействия инновациям» поддержит ИТ-стартапы. Подать заявку могут как молодые и уже имеющие успешный опыт разработки компании, так и физические лица. Грант поможет разработать новый цифровой продукт – от идеи до решения, готового к выходу на рынок. Полученные средства можно использовать на зарплаты сотрудникам, соисполнителям и другие расходы.

Фонд предлагает два вида программ – «старт» и «развитие». По первой – малым предприятиям или физлицам выделяется не более 3 млн руб., софинансирование не требуется. По второй – выделяется до 20 млн руб. Можно получить финансирование до 77% стоимости проекта. Такая программа подходит малым предприятиям.

Грант от «Сколково» до 80 млн руб. на пилотные проекты

Фонд «Сколково» предлагает гранты компаниям на пилотное внедрение отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В 2020 г. Фонд планирует поддержать до 10 пилотных проектов по направлениям ИИ, новые производственные технологии, дополненная и виртуальная реальность, робототехника и сенсорика, технологии распределенных реестров. Сумма каждого гранта может составить до 80 млн руб. Грант можно потратить на услуги разработчика, приобретение оборудования, лицензии и другие расходы. Конкурсный отбор будет проводиться на регулярной основе до 2024 г.

Напомним, что с 15 июля по 31 декабря 2020 г. Фонд «Сколково» не принимает заявки на некоторые гранты из-за сокращения финансирования фонда по линии Минфина. В частности, полностью приостанавливается прием заявок о предоставлении микрогрантов по таким направлениям как патентование и проведение иных работ по охране интеллектуальной собственности; участие в выставках и конференциях; создание прототипов (опытных образцов); проведение испытаний; аренда лабораторного оборудования и покупка лицензии ПО; приобретение комплектующих для сборки прототипа; экспериментальное внедрение разработанных продуктов; участие в акселерационных программах; маркетинговые сервисы для участников.

Грант от РФИТ – до 300 млн рублей

РФРИТ выделит гранты до 300 млн руб. на проекты по созданию и доработке ПО, включая дистанционные сервисы для удаленной работы, платформы для онлайн-образования или здравоохранения и другие цифровые решения, в соответствии с перечнем приоритетных направлений. Грантом можно покрыть до 80% стоимости проекта. Его можно потратить на зарплаты сотрудникам, покупку оборудования и другие расходы.

Также гранты до 300 млн руб. от РФРИТ могут получить компании на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов. Обязательное условие для получения поддержки – цифровые решения должны быть отечественными и соответствовать приоритетным направлениям поддержки.

Напомним, что в июне 2020 г. РФРИТ отобрал 12 ИТ-проектов, которым он готов выделить гранты на общую сумму 718 млн руб. В их числе программная платформа для управления роботехникой от «Университета Иннополис», библиотека подпрограмм «Цифровые дороги» от разработчика системы фотофиксации нарушений ПДД «Автодории» и отечественная система цифрового проектирования строительства «ТИМ Кредо». Общий объем требуемых для их реализации инвестиций составляет 1,58 млрд руб. Из этой суммы РФРИТ готов предоставить в виде грантов. 718 млн руб.

Почему сейчас выделяются гранты ИТ-стартапам

Глава Правительства России Михаил Мишустин заявил в сентябре 2020 г. на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре, что в ближайшие четыре года Правительство России намерено направить 12 млрд рублей на гранты отечественным стартапам, занятым в области разработки технологий ИИ.

Глава Правительства отметил, что стратегия развития ИИ в России инициирована президентом Владимиром Путиным, который определил развитие искусственного интеллекта как «вопрос безопасности и выживания государства».

21 сентябре 2020 г. Минэкономики заявило, что планирует создать новый госреестр, в котором будут собраны подробные данные о деятельности ИТ-стартапов, претендующих на господдержку. По мнению Министерства, это ускорит подачу заявок и выделение средств.



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