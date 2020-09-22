Бывшую ИБ-компанию ФСБ превратили в акционерное общество

НТЦ «Атлас» стал акционерным обществом

Изменена организационно-правовая форма специализирующегося на разработке «железа» и ПО для государственных систем безопасности научно-технического центра (НТЦ) «Атлас» с федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) на акционерное общество (АО). Об этом CNews сообщили в пресс-службе концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», в который входит НТЦ «Атлас».

Генеральным директором образовавшегося в результате реорганизации АО НТЦ «Атлас» назначен Александр Гридин, стоящий у руля НТЦ с 2007 г.

По данным ЕГРЮЛ, новое АО было зарегистрировано 7 сентября 2020 г. Учредителем заявлено Росимущество. Уставный капитал общества составляет 1,13 млрд руб. Держателем реестра акционеров организации выступает АО «РТ-регистратор», находящееся под контролем «Ростеха».

ФГУП «НТЦ «Атлас» реорганизовано в АО «НТЦ «Атлас»

На сегодняшний день НТЦ «Атлас» занимается созданием и развитием государственной системы изготовления паспортно-визовых документов нового поколения с использованием биометрических данных, разрабатывает и производит криптографические средства защиты информации, обеспечивает информационную безопасность интернет-сайтов, электронного документооборота.

Предприятие создает защищенные сотовые телефоны, высокозащищенные голографические защитные знаки, различные виды пластиковых карт, включая российские интеллектуальные карты (РИК) со встроенными отечественными средствами криптографической защиты. «Атлас», в частности, разработал программно-аппаратный комплекс «Тор», который предназначен для обнаружения сетевых компьютерных атак на компоненты информационной системы, а также для мониторинга соблюдения политики безопасности внутренней сети.



Долгий путь от ФСБ до «Ростеха»

В марте 2008 г. «Атлас» был передан в ведение Минкомсвязи (в сентябре 2020 г. переименовано в Минцифры) во исполнение соответствующего распоряжения Правительства России. Ранее предприятие управлялось Роспромом, а до этого – с 2004 по 2006 гг. – Федеральной службой безопасности (ФСБ). В тот период организация носила название ФГУП «НТЦ “Атлас” ФСБ России».

В ноябре 2017 г. Президент России Владимир Путин издал указ «Об имущественном взносе Российской Федерации в госкорпорацию "Ростех"», во исполнение которого 12 декабря 2017 г. Правительство выпустило распоряжение о преобразовании «Атласа» в акционерное общество. В соответствии с документом, у этого общества 100% акций должно находиться в федеральной собственности, а сам пакет акций передан в качестве имущественного взноса России «Ростеху» для последующего их внесения в уставный капитал АО «Концерн "Автоматика"» – в порядке оплаты размещаемых концерном дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. На исполнение данного распоряжения Минкомсвязи, Росимуществу и «Ростеху» было отведено 15 месяцев.

В конце апреля 2018 г. НТЦ «Атлас» утратил статус подведомственной структуры Минкомсвязи, а «Ростех» по сути отчитался о передаче НТЦ в концерн «Автоматика» под управленческий контроль. Процедура была оформлена в виде трехстороннего соглашения между «Ростехом», «Атласом» и «Автоматикой». Данный шаг в «Ростехе» назвали этапом подготовки к акционированию «Атласа» с внесением его акций в госкорпорацию.

Несколько фактов об «Атласе»

История НТЦ «Атлас» начинается в 1951 г., когда организация пребывала в статусе опытного завода, созданного для удовлетворения потребностей страны в новых техсредствах службы спецсвязи.

Как сообщается на официальном сайте организации, в начале 1990-х годов круг решаемых «Атласом» задач значительно расширился. Было освоено и развилось новое направление – создание защищенных информационно-телекоммуникационных систем, разрабатывались и реализовывались методы защиты компьютерной информации, а также средств ее защиты при передаче по каналам связи, вследствие чего расширился и круг заказчиков.

В 2004 г. организация получила официальное название «Федеральное государственное унитарное предприятие НТЦ “Атлас” ФСБ России».

С учетом характера и объема выполняемых работ ФГУП НТЦ «Атлас» указом Президента России от 4 августа 2004 г. №1009 в редакции от 9 июня 2010 г. было внесено в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.

ИТ-общественности «Атлас» запомнился скандальным проектом по созданию Единой государственной автоматизированной информационной системы, предназначенной для контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе ее внедрения в 2006 г. в виду многочисленных сбоев системы торговля в ряде сетей оказалась практически парализованной.

Также стоит отметить проект разработки для Минпромторга криптографического сопроцессора с подсистемой хранения ключей, призванного заменить продукцию американской компании Freescale Semiconductor.

По данным «Контур.фокуса», за «Атласом» числится 1,6 тыс. госконтрактов на общую сумму в 13,9 млрд руб.