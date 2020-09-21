Платежная система «Мир» перешла на российскую Java

«Мир» переходит на российскую Java

Как стало известно CNews, оператор платежной системы «Мир», компания «Национальная система платежных карт» (НСПК), перешел на российскую среду исполнения Java – Liberica JDK. Разработка компании Bellsoft применяется НСПК в качестве платформы для систем процессинга, клиринга и программы лояльности. Bellsoft будет оказывать НСПК техническую поддержку.

Как рассказали CNews в НСПК, до перехода на отечественный дистрибутив Java в организации использовалась оригинальная платформа Oracle JDK. Обновления распространялись вендором бесплатно, однако затем его политика изменилась.

На вопрос CNews о том, почему выбор был сделан именно в пользу Liberica JDK, представитель компании ответил, что «это рекомендованный отечественный софт, который включен в реестр российского ПО. Кроме того, Liberica JDK основана на OpenJDK».

Оператор платежной системы «Мир» перешел на российскую Liberica JDK

По словам Александра Белокрылова, генерального директора Bellsoft, «в финансовых системах предъявляются высочайшие требования к качеству и поддержке ПО, и поэтому важно, чтобы процессинг работал на безопасной российской среде исполнения Java».

Что такое Liberica JDK

Liberica JDK – это среда разработки и запуска приложений Java. Продукт создан российской компанией Bellsoft на основе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. Liberica JDK позиционируется разработчиком в качестве полноценной замены Oracle JDK. Liberica JDK включена в реестр российского ПО, допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирована на совместимость с рядом отечественных операционных систем.

Первоначальный разработчик Java – компания Sun Microsystems, в 2009 г. поглощенная Oracle, в 2007 г. открыла исходный код Java под свободной лицензией GNU GPL v2 и создала проект OpenJDK, позволив другим компаниям участвовать в развитии платформы.

Начиная с версии 11, которая вышла в сентябре 2018 г., платформа Oracle JDK является платной. Последнее публичное обновление Java 11 вышло в феврале 2019 г. В данный момент и до декабря 2026 г. доступ к патчам безопасности и критическим исправлениям для Java 11 возможен только для коммерческих клиентов Oracle. Java 8 – еще одна актуальная версия платформы, вышла в марте 2014 г., а публичные обновления ее пользователи перестали получать в январе 2019 г. Bellsoft предлагает коммерческую поддержку версий Java 8 и 11 на собственной платформе Liberica JDK до 2031 и 2027 г. соответственно.

Liberica JDK, по заявлению представителей Bellsoft, включает все исправления критических уязвимостей, дефектов и оптимизации производительности. Bellsoft, наряду с Red Hat, SAP, Google и IBM, входит в пятерку компаний, вносящих наибольший вклад в разработку OpenJDK (по количеству отправленных исправлений). Это дает возможность заказчикам российской компании получать исправления безопасности синхронно с Oracle Java.

Где может применяться Liberica JDK

Как пояснил в разговоре с CNews Александр Белокрылов, применение Liberica JDK оправдано в системах, требующих высокого уровня безопасности. «Bellsoft выпускает обновления Liberica JDK синхронно с выходом обновлений Java SE, что минимизирует риск эксплуатации уязвимостей среды исполнения злоумышленниками», – отметил он.

Также платформа актуальна при создании современных микросервисных архитектур, которые становятся все более и более популярны, в том числе в крупных банках. По словам Белокрылова, Liberica JDK оптимизирована для работы в облаке и включает самый маленький в мире Docker-контейнер со стандартной средой исполнения Java SE.

Liberica JDK поддерживает широкий выбор платформ включая современные 64-битные Linux x86, ARM, так и устаревшие (legacy) 32-битные платформы, Solaris SPARC, x86, PowerPC. Система также гарантировано работает на российских ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Роса». Таким образом, Liberica JDK подходит для работы в гетерогенном окружении.

«Иногда крупным компаниям сложно перенести некоторые приложения на современные версии Java. Для таких организаций Liberica JDK дополительно предлагает поддержку Java 1.6 и Java 1.7», – подытожил Белокрылов.

Чем занимается «Национальная система платежных карт»

НСПК – оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей Банка России, созданный в июле 2014 г. на волне введенных против России санкций. Структура была призвана обеспечить технологическую независимость банковской системы страны.

В задачи НСПК входят обеспечение бесперебойности операций по картам «Мир» и картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт.

Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).

Отечественная платежная система «Мир» является российским аналогом таких систем как Visa, Mastercard и пр. Авторы проекта изначально задумывали карту «Мир» не как сугубо российскую, а как универсальную, поэтому в ней реализована совместимость со всеми технологическими стандартами, которые позволяют банкоматам считывать карточки различных платежных систем по всему миру.

Первая эмиссия карт для работы в платежной системе «Мир» произошла в декабре 2015 г.