Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО

Рыночная стоимость компании Snowflake выросла на $3,4 млрд в ходе IPO. Компания установила абсолютный рекорд по привлечению денег в ходе IPO среди американских разработчиков софта. На открытии торгов стоимость одной акции составила $245, а на закрытии $253. Компания разместила 28 млн акций. Одним из покупателей акций стал инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

Облака сейчас в цене

Акции облачного сервиса Snowflake подскочили на 111% в ходе первичного публичного размещения на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Рыночная стоимость Snowflake оценивалась в $67,94 млрд по цене открытия торгов. По итогам закрытия ее стоимость выросла до $70,4 млрд, что более чем в пять раз превышает показатель февраля 2020г., который составлял $12,4 млрд. В ходе IPO компания привлекла $3,4 млрд, что превысило прогнозы самой компании. До выхода на IPO Snowflake говорила о планах привлечь $2,74 млрд.

Как сообщает CNBC, это абсолютный рекорд листинга для компании, занимающейся разработкой софта. Предыдущий рекорд принадлежал облачному сервису VMware (входит в корпорацию Dell), который в 2007 г. привлек в ходе IPO около $1 млрд.

Snowflake появилась в 2012 г. Компания предоставляет клиентам технологию быстрого анализа и обмена большими массивами данных. Годовая выручка Snowflake превышает $500 млн, в первом полугодии 2020 г. она выросла более чем на 130%.

9 сентября 2020 г. ресурс Yahoo Finance писал со ссылкой на документы, поданные Snowflake в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, что инвестиционный фонд Уоррена Баффета (Warren Buffett) Berkshire Hathaway и венчурное подразделение разработчика программного обеспечения Salesforce купят акции Snowflake на $250 млн в рамках частного размещения.

Snowflake поставила абсолютный рекорд листинга для компании, занимающейся разработкой софта

Накануне размещения стоимость одной акции по оценкам самой компании составляла $120 за штуку, что превысило прогнозы аналитиков в $80-100 за акцию. На открытии торгов стоимость составила $245, а на закрытии уже $253. Компания разместила 28 млн акций, которые были размещены с символом Snow.

В рамках вторичной сделки Berkshire Hathaway согласился купить ещё 4,04 млн акций. Напомним, что одним из членов совета директоров этого фонда до марта 2020 г. был Билл Гейтс (Bill Gates).

Как отмечает Bloomberg, на фоне пандемии акции поставщиков облачных решений растут в цене. В их числе Amazon, Microsoft, Twilio, Square, PayPal, CrowdStrike, Datadog и другие. Snowflake – первая из технологических компаний, которая вышла на IPO на этой неделе в один из самых оживленных периодов года.

По данным аналитического агентства Refinitiv, это крупнейшее IPO в США с мая 2019 г., когда сервис такси Uber привлек $8,1 млрд.

Чем известна Snowflake

Технология Snowflake позволяет клиентом сводить данные «в единую систему», которую в компании называют «источник истины». Это позволяет решать проблему разрозненности данных и упрощает работу с ними. С помощью платформы можно собирать, управлять, анализировать информацию, обмениваться ею, интегрировать данные с разными языками программирования, а также разрабатывать аналитические приложения. Защищенный обмен данными возможен как внутри одной организации, так и за пределами. Данные не копируются и не переносятся в другие базы, существующие данные можно объединять с новыми. Продукт совместим с облаками компаний Microsoft, Google и Amazon. Помимо этого, платформа практически не требует обслуживания.

31 июля 2020 г. число клиентов Snowflake составляло 3117 клиентов. Для сравнения в аналогичный период 2019 г. их число равнялось 1547. Сейчас в числе клиентов более 100 компаний из рейтинга Fortune 500. За первую половину 2020 г. они обеспечили более 25% выручки. Облачной системой компании пользуются Adobe, Logitech, Sony, Dropbox, Yamaha, Capital One и другие. Облака Snowflake управляет объемом в 250 ПБ данных. Это 256 тыс. жестких дисков емкостью 1 ТБ каждый.

За 2020 г. выручка компании составила $264,7 млн. Прирост по сравнению с прошлым годом составил почти 174%. С момента основания компания привлекла $1,4 млрд. В феврале она получила $479 млн от инвесторов, в числе которых фонды Salesforce Ventures, Sequoia, Dragoneer Investment Group и другие. Однако доход Snowflake пока не приносит. Чистый убыток за прошлый финансовый год составил $178 млн.