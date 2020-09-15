Доступное цифровое образование для российских регионов требует 6 миллиардов

Равные условия получения образования для жителей цифровых российских регионов

Часть федерального проекта «Цифровой регион», входящего в национальную программу «Цифровая экономика», посвящена обеспечению равных условий получения образования жителями регионов.

Рабочую группу этого федпроекта возглавляет гендиректор «Почты России», бывший вице-премьер Максим Акимов.

На получение образования жителями регионов в рамках федпроекта предлагается выделить 6,04 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет потратит 370 млн руб., бюджеты регионов – 5,67 млрд руб.

Первый из запланированных результатов подразумевает обеспечение равных условий получения образования, включая дистанционную форму, для всех учеников региона независимо от их физических и материальных возможностей. С этой целью на региональном уровне должны быть утверждены механизмы, позволяющие образовательным организациям передавать во временное пользование оборудование для организации дистанционного обучения учащимся с инвалидностью и с ограниченными возможностями по здоровью, обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из малоимущих семей.

Региональная платформа дистанционного образования

Второй результат заключается в обеспечении экономики региона востребованными квалифицированными кадрами за счет возможностей профессиональной подготовки и переподготовки жителей региона, с учетом актуального спроса на необходимые компетенции. Реализация поставленной цели приведет к увеличению кадрового потенциала региона, уменьшению безработицы и гибкой реакции на кризисные явления в экономике. Достижение этой цели обойдется в 509 млн руб.

Федеральный проект «Цифровой регион» предполагает затраты в размере 6 млрд руб. на развитие цифрового образования

В том числе 469 млн руб. предлагается выделить на создание региональной платформы дистанционного образования для профессиональной подготовки и переподготовки жителей, ее контентное наполнение дистанционным образовательным контентов и программами с учетом прогнозных данных по рынку труда региона. Также эта платформа будет реализовывать практические виды учебных работ (практика, стажировка) на предприятиях работодателей в дистанционной форме.

Кроме того, будет разработана и внедрена функциональность для сбора и прогнозирования потребности отраслей экономики региона, а также крупнейших работодателей в профессиональных кадрах и профессиональных компетенции.

Региональная цифровая образовательная среда

Третий запланированный результат заключается в том, что региональная цифровая образовательная среда обеспечивает доступность современных образовательных методик и материалов, а также повышение качества образования с учетом индивидуальных способностей учеников и их предпочтений. Расходы на достижение этой цели составят 2,09 млрд руб.

В том числе 850 млн руб. потребуется на создание сервисов вебинаров и видеоконференций на уровне субъектов федерации, обеспечивающих двухстороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на расстоянии в режиме реального времени. При этом должна быть обеспечена возможность одновременного взаимодействия учителя и класса с возможностью демонстрации наглядного материала.

Кроме того, будут внедрены цифровые сервисы диагностики талантов, профориентации и профнавигации школьников. Данные сервисы позволят построить аналитику интереса и восстребованности профессий согласно потребностям отраслей региональной экономики и создать долгосрочный кадровый резерв, а также план инвестиций в человеческий капитал региона.

Еще 1,2 млрд руб. потребуется на создание и внедрение на уровне субъектов федерации инновационных образовательных сервисов и решений на основе сквозных цифровых технологий. Речь идет об образовательном контенте в формате виртуальной и дополненной реальности, виртуальных помощников (чат-ботов) на основе технологий распознавания голоса и речи, индивидуальных образовательных траекторий обучающихся на основе технологии аналитики больших данных и искусственных интеллекта, сервисов оценки вовлеченности и обнаружения нарушений на экзаменах на основе технологии компьютерного зрения и машинного обучения.

Развитие персонального образовательного профиля

Четвертый запланированный результат - улучшение успеваемости, мотивации и определение профориентации учащегося вместе с помощью в самоопределении. На его достижение планируется выделить 120 млн руб.

Эта сумма пойдет на создание системы, определяющей и развивающей персональный образовательный профиль учащегося с учетом успеваемости, психологических особенностей и личностных предпочтений и соответствующей ему индивидуальной образовательной траектории согласно его персональным успехам. При этом будут учитываться различные уровни глубины изучения предметов в классе вместе с возможностью участия учащегося в выборе определенного набора посещаемых дисциплин и их уровня, с рекомендациями преподавателя (тьютера) и личных предпочтений.

Закупка верифицированного образовательного контента

Пятый запланированный результат состоит в реализации государственно-частного взаимодействия в части дополнения стандартных учебно-методических материалов внешним образовательным контентом, а также в части обеспечения образовательного процесса всеми необходимыми кадрами с привлечением сторонних образовательных организаций. На его достижение потребуется 520 млн руб.

Речь идет о создании регуляторных, кадровых и технических возможностей для закупки и использования обучающимися и учителями верифицированного электронного образовательного контента, цифровых учебно-методических комплексов, электронных форм учебников для обеспечения проведения образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом РФ.

Уничтожение цифрового неравенства в компетенциях жителей региона

Шестой запланированный результат – обеспечение доступности и разнообразия образовательных программ и мероприятий, направленных на уничтожение цифрового неравенства в компетенциях всех жителей региона. На эти цели предлагается выделить 2,8 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет направит 250 млн руб, бюджеты регионов – 2,65 млрд руб.

В том числе 2,25 млрд руб. потребуется для создания центров опережающей профессиональной подготовки и реализации программы повышения квалификации и переподготовки востребованных специалистов в сфере цифровой экономики, организацию дистанционного обучения для всех групп населения, проживающих в сельской местности и малых городах, по различным курсам для развития цифровых компетенций.

Еще 550 млн руб. потребуется для проведения мотивационно-просветительких мероприятий в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, о важности знаний и умений в области основных цифровых навыков, в том числе в части получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Также для обучения лиц из социально-незащищенных группы граждан будет обеспечено привлечение волонтерских организаций. Из обозначенной суммы 250 млн руб. выделит федеральный бюджет, 300 млн руб. – бюджеты регионов.