В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе

Новый моноблок

«Депо компьютерс» приступила к серийному производству нового персонального компьютера в форм-факторе моноблока (системный блок и монитор в одном корпусе), нацеленного на корпоративных заказчиков. ПК оснащен отечественной материнской платой DP310T, испытание которой только что завершились. Об этом CNews сообщили представители компании «Депо компьютерс».

ПК Depo Neos MF524 разработан в рамках выполнения госпрограммы развития отечественной радиоэлектронной промышленности и предназначен для оснащения автоматизированных рабочих мест сотрудников государственных и коммерческих компаний.

Разработчики заявляют поддержку устройством российских средств защиты информации, что делает его пригодным для обработки информации ограниченного доступа.

Моноблочный компьютер Depo Neos MF524

В мае 2020 г. «Депо компьютерс» получила заключение Минпромторга на моноблоки линейки Depo Neos. Три последующих месяца у компании ушли на подготовку к старту серийного производства моноблока Neos MF524.

Отечественная материнская плата

«Сердцем» моноблока Depo Neos MF524 является отечественная материнская плата DP310T, которая базируется на чипсете Intel H310. Выпуск этого чипсета стартовал во II квартале 2018 г. Он поддерживает процессоры Intel восьмого и девятого поколений.

Материнская плата и сопутствующее ПО разработаны инженерами «Депо компьютерс». Сборка материнских плат DP310T, в частности поверхностный монтаж электронной компонентной базы, осуществляется на производственных линиях НПО «Цифровые телевизионные системы» холдинга GS Group в инновационном кластере «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области.

«Новая материнская плата на базе чипсета Intel H310 является очень сложным продуктом, для выпуска которого мы задействовали самые передовые технологии и освоили новые компетенции», – отметил директор по развитию производства GS Group Федор Боярков.

По словам Бояркова, на линиях предприятия уже изготовлено более 10 тыс. материнских плат различного назначения.

Технические характеристики моноблока

Новая модель моноблока Depo Neos MF524 отличается лаконичным дизайном, практически безрамочным матовым экраном на базе IPS-матрицы – толщина рамок составляет 2 мм, с диагональю 23,8 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей.

В корпус моноблока встроены выдвижная веб-камера высокого разрешения 1080p (1,92 Мп) и стереомикрофон. Механическое управление веб-камерой защищает от несанкционированного съема видео и аудиоинформации. Порты ввода-вывода закрыты крышкой с применением секретных винтов, что позволяет ограничить доступ пользователей к портам ввода-вывода моноблока.

Моноблок может поставляться с процессорами Intel Core i3, i5 или i7 восьмого и девятого поколений – на усмотрение заказчика. Поддерживается возможность расширения объема оперативной памяти до 32 ГБ (DDR4-2400 в двухканальном режиме) и установка 2,5-дюймового жесткого диска емкостью от 500 ГБ до 2 ТБ или твердотельного накопителя (SSD) до 1 ТБ формата M.2.

В устройство встроены звуковой, графический (Intel HD) и сетевой (Gigabit LAN) адаптеры, а также кардридер. Моноблок поддерживает установку модуля беспроводной связи Wi-Fi стандарта 802.11ac частотой 5 ГГц.

Сотрудничество «Депо компьютерс» и GS Group

«Депо компьютерс» и GS Group сотрудничают с 2018 г. За два года компании освоили производство нескольких моделей материнских плат для персональных устройств и серверов.

В планах компаний – расширение модельного ряда персональных устройств в различных форм-факторах (классические настольные ПК, моноблоки, ультракомпактные ПК и ноутбуки) и их производство на территории России.

Ожидается, что в новых устройствах будет использовано больше комплектующих российского происхождения – модули оперативной памяти, материнские платы, твердотельные накопители и блоки питания, а также отечественные процессоры.

Другие отечественные моноблоки

Как ранее сообщал CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, 24 августа 2020 г. выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе многострадального отечественного процессора Baikal-M. По словам исполнительного директора компании Александра Грищенкова, на тот момент ПК был представлен в виде инженерных образцов.

28 августа 2020 г. был представлен моноблок «Гравитон М50Б» с чипом Baikal-M и ОС Astra Linux, разработанный 3Logic Group.

В 2019 г. концерн «Автоматика» как минимум дважды отчитывался о создании моноблоков на базе российских технологий. Так, 27 августа «дочка» «Ростеха» заявила о готовности к серийному производству своего первого моноблочного ПК на базе микропроцессора «Эльбрус-8С». Устройство получило название «Эльбрус 801М».

28 августа «Автоматика» представила прототип нового ПК в моноблочном форм-факторе с аппаратной защитой от кибератак. Главной особенностью устройства, получившего название «Бином-КА», стало использование двух независимых компьютеров в едином корпусе. Первый был выполнен на базе «Эльбрус-1С+», а второй — на базе Intel Core четвертого поколения.