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Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

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24 сентября 2020 г. CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут».

24 сентября 2020 г. CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут».

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Основные темы мероприятия:

Цифровизация госсектора: новые вызовы

  • Как кризис изменил подходы к цифровизации госсектора?
  • Импортозамещение в госсекторе: переход на отечественные решения под влиянием финансового кризиса.
  • Какие задачи поставил перед ИТ оперативный переход на дистанционную работу?
  • Кадры в кризис: изменилась ли ситуация с нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов?
  • Что мешает цифровизации в регионах?
  • Как решается проблема с отсутствием единых стандартов при выборе ИТ-решений в госведомствах?

Ключевые ИТ-проекты в госсекторе

  • Как развиваются суперсервисы?
  • Цифровой профиль гражданина: что ждет россиян с внедрением этого сервиса?
  • Когда госорганы объединятся в едином цифровом пространстве?
  • Национальная система управления данными: ход проекта.

ИТ-решения для госсектора

  • Электронный документооборот в ведомствах — этапы перехода и планы.
  • Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.
  • Искусственный интеллект в госсекторе: кейсы.
  • Интеллектуальный мониторинг автотранспорта: кейсы.

Задачи ИКТ на ближайшее будущее

  • Как обеспечить эффективность работы госслужащих при растущей мобильности?
  • Дистанционные сервисы коммуникаций: как выбрать надежное и безопасное решение?
  • Импортозамещение в госсекторе: как решать проблемы совместимости ИТ-решений при переходе на отечественные ОС?
  • Унифицированные коммуникации в госведомствах: вызовы и перспективы развития.

Среди спикеров и участников:

Станислав Казарин, председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы;
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками, «Вымпелком»;
Евгений Шевяхов, заместитель директора центра искусственного интеллекта, ОТР;
Александр Сёмочкин, руководитель группы продвижения интеллектуальных механизмов, Directum;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Виталий Злобин, директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций, Минэкономразвития России;
Даниил Сорокин, директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Минпромторга России;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;
Сергей Цукарь, заместитель министра – начальник управления технологий цифрового государства министерства цифрового развития и связи Новосибирской области;
Павел Христенко, директор по отраслевым направлениям, АНО «Цифровая экономика»;
Назарий Скрыпник, руководитель Федеральной службы по аккредитации;
Александр Малахов, начальник управления методологического сопровождения работы с данными, Аналитический центр при Правительстве России;
Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики;
Алексей Карапузов, заместитель главы администрации города Нижний Новгород;
Евгений Панов, начальник управления информатизации и связи, Департамент экономической политики и развития города Москвы;
Евгений Наволоцкий, начальник управления, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;
Сергей Кирюшин, посол по особым поручениям, спецпредставитель министра по вопросам ЦТ, МИД России;
Федор Копырин, начальник отдела развития информационных технологий, Гохран России;
Олег Симаков, заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ;
Сергей Гоцуцов, первый заместитель директора, Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда России;
Михаил Якубовский, начальник отдела развития ИКТ инфраструктуры, Росрезерв;
Евгений Бочков, начальник ИТ отдела, Минтруд России;
Никита Соломин, заместитель руководителя, департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы;
Дмитрий Кузнецов, начальник департамента, Пенсионный фонд России.

Приглашены для выступления:

Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты России;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;
Анна Катамадзе, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Георгий Песчанских, начальник Главного управления ИТ ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Василий Кулешов, и.о. начальника Управления информационных технологий Федеральной налоговой службы;
Максим Егоров, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Алексей Семенов, заместитель министра транспорта России;
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;
Антоний Швиндт, директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования России;
Владимир Осипов, начальник Управления цифрового развития, Росимущество;
Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;
Мария Рудзевич, директор Департамента информатизации Тюменской области;
Анатолий Геллер, заместитель руководителя, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей госструктур, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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