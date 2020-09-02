У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг
Рейтинг ФОИВов, участвующих в «Цифровой экономике»
CNews проанализировал распределение расходов федерального бюджета на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» между федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Расчеты велись на базе пяти входящих в программу федеральных проектов – «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии».
Расчеты велись в соответствии с планами финансирования за период 2019-2021 гг., на их основе был составлен соответствующий рейтинг ФОИВов. В расчет брались мероприятия, чей объем финансирования из федерального бюджета превышает 100 млн руб. Поскольку у одного мероприятия может быть нескольких курирующих ФОИВ, бюджет таких мероприятий учитывался для каждого из этих ФОИВ.
Минкомсвязи, Россвязь и Минэкономразвития в лидерах
На первом месте в рейтинге CNews, как и ожидалось, оказалось Минкомсвязи, основное ведомство, связанное с нацпрограммой «Цифровая экономика». Ведомство курирует мероприятия на общую сумму 382 млрд руб. при общем объеме финансирования рассматриваемых в рамках расчетов мероприятий 446 млрд руб.
Региональные органы исполнительной власти будут участвовать в курировании мероприятий из федпроектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление» с общим бюджетом 69,7 млрд руб. Органы местного самоуправления будут курировать мероприятия из федпроекта «Цифровое государственное управление» с общим бюджетом 3 млрд руб.
|Ведомство
|Информационная инфраструктура
|Цифровое государственное управления
|Кадры для цифровой экономики
|Информационная безопасность
|Информационная безопасность (с учетом решения Совбеза)
|Цифровые технологии
|Всего
|Всего (с учетом решения Совебза)
|1
|Минкомсвязи
|195 626
|86 247
|7 217
|4 467
|29 689
|88 618
|382 175
|407 397
|2
|Органы исполнительной власти субъектов РФ
|66 513
|3 206
|0
|0
|0
|0
|69 719
|69 719
|3
|Минэкономразвития
|6 187
|34 675
|18 714
|809
|809
|409
|60 794
|60 794
|4
|Россвязь
|49 898
|0
|0
|0
|0
|0
|49 898
|49 898
|5
|ЦИК
|10 425
|22 795
|0
|0
|0
|0
|33 220
|33 220
|6
|Минобрнауки
|1 050
|0
|24 545
|320
|320
|0
|25 915
|25 915
|7
|МВД
|10 950
|0
|0
|2 489
|10 898
|0
|13 439
|21 848
|8
|Минпросвещения
|0
|0
|13 428
|0
|0
|0
|13 428
|13 428
|9
|Минтранс
|11 023
|0
|0
|2 174
|2 174
|0
|13 197
|13 197
|10
|Генпрокуратура
|0
|12 840
|0
|0
|0
|0
|12 840
|12 840
Источник: CNews AnalyticsПерейти к полной таблице
Минэкономразвития находится на третьем месте в рейтинге и курирует мероприятия с общим бюджетом 60,7 млрд руб. Минэкономразвития является куратором двух входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика» федпроектов – «Кадры для цифровой экономики» и «Нормативное регулирование» (не учитывался в расчетах из-за незначительных затрат). При этом Минэкономразвития курирует также мероприятия из всех остальных, включенных в нацпрограмму, федпроектов.
На четвертом месте в рейтинге находится Россвязь – на данное ведомство приходятся мероприятия с общим бюджетом 49,9 млрд руб. Россвязь участвует только в мероприятиях федпроекта «Информационная инфраструктура» - в основном, это проекты по оказанию универсальных услуг связи и ликвидации «цифрового неравенства». Другое, подотчетное Минкомсвязи ведомство, Роскомнадзор, курирует мероприятия с общим бюджетом 2,23 млрд руб.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) курирует мероприятия на общую сумму 33,2 млрд руб. Это мероприятия из федпроектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление».
Кураторы образования и МИД в «Цифровой экономике»
Минобрнауки курирует мероприятия из федпроектов «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная инфраструктура» с общим бюджетом 25,9 млрд руб. Два других образовательных ведомства - Минпросвещения и Рособрнадзор – курируют мероприятия с общими бюджетами 13,4 млрд руб. и 1,3 млрд руб. соответственно.
В федпроекте «Кадры для цифровой экономики» есть также мероприятий, курируемых МИД и Россотрудничество, с общим бюджетом 1,3 млрд руб. Они связаны с привлечением из-за рубежа талантливых специалистов для работы в России, с тиражированием лучших практик по подготовке цифровой грамотности среди школьников в русскоязычных школах зарубежом и повышению квалификации работающих в этих школах педагогов по ключевым компетенциям цифровой экономики.
Минфин, Управление делами Президента и Центробанк в «Цифровой экономике»
У других ведомств следующие бюджеты курируемых мероприятий: Минтранс – 13,2 млрд руб., Минэнерго – 12,5 млрд руб., Росреестр – 8,9 млрд руб., госкорпорация «Роскосмос» - 7,9 млрд руб., Минтруд – 4,4 млрд руб., Роспатент – 3,2 млрд руб., Минстрой – 2,8 млрд руб., Росстат – 1,4 млрд руб.
Минфин курирует мероприятия с общим бюджетом 4,1 млрд руб. В основном это конверсия радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G (в рамках федпроекта «Информационная инфраструктура»).
Управление делами Президента, в рамках федпроектов «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии», курирует мероприятия с общим бюджетом 3,4 млрд руб. Банк России, в рамках федпроекта «Информационная безопасность», курирует мероприятия с общим бюджетом 1,67 млрд руб.
«Цифровая экономика» и силовые ведомства
Участвуют в реализации мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика» и силовые ведомства. МВД курирует мероприятия с общим бюджетом 13,4 млрд руб., Генпрокуратура – 12,8 млрд руб., ФСБ – 9,8 млрд руб., МЧС – 9,7 млрд руб., ФСО – 8,27 млрд руб., Росгвардия – 7,9 млрд руб., Минобороны – 6,5 млрд руб., ФСТЭК – 1,9 млрд руб.
В октябре 2018 г., в ходе подготовки нацпрограммы «Цифровая экономика», Совет безопасности принял решение на 50 млрд руб. увеличить финансирование из федерального бюджета ряда мероприятий, включенных в федпроект «Информационная безопасность». В том числе 30 млрд руб. предполагалось выделить на реализацию мероприятий, связанных с «Суверенным интернетом».
Это решение не было отражено в федеральном бюджете. Если бы оно все-таки было реализовано, то бюджет мероприятий, курируемых Роскомнадзором, увеличился бы почти в 12 раз: до 26 млрд руб., а ведомство заняло бы в рейтинге CNews шестое место вместо 26.
У Минпромторга бюджет курируемых мероприятий вырос бы в 1,7 раза до 21,4 млрд руб. Бюджет курируемых Минкомсвязи мероприятий вырос бы на 25 млрд руб (на 7%).
Возросли бы и бюджеты ряда силовых структур. У Росгвардии данный показатель вырос бы в три раза – до 25,2 млрд руб. (ведомство заняло бы в рейтинге восьмое место вместо 18), у ФСБ в два раза (до 21,5 млрд руб.), у МЧС также почти в два раза (до 18,3 млрд руб.), у МВД в полтора раза (до 21,8 млрд руб.).