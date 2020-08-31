Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

29 сентября 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2020».

29 сентября 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2020».

Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

Система быстрых платежей: первые итоги и планы на будущее;

Что даст банкам новый «Маркетплейс»?

Каковы перспективы Единой биометрической системы?

Какие дополнительные сервисы появятся в банках?

Технологии и инструменты

Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering;

Как традиционному банку увеличить цифровые продажи;

Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом;

Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?

Безопасность

Как обеспечить безопасность цифровых платежей;

Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью;

Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры;

Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?

Тренды

Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям;

В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными;

Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли;

Найдут ли IRA-системы свое место в банках?

Подтвердили выступление с докладом:



Александр Калиновский, директор по информационным технологиям, банк «Хоум Кредит»;

Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;

Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-Банк;

Рафаэль Валеев, генеральный директор, АК Барс Цифровые технологии;

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, Банк ВТБ;

Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;

Сергей Дощенко, советник гендиректора «Флекссофт», управляющий партнёр TopCEOTeam.com.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-компаний, ИТ-отделов банков, страховых компаний и других компаний финансового сектора.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.