Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег

Многомиллионный тендер МВД на создание медицинской системы завершился победой НЦИ, который среди многочисленных претендентов на госконтракт запросил за свои работы наибольшую сумму. Если бы поставщик определялся не на конкурсе, а на аукционе, министерство могло бы сэкономить свыше 10% от стартовой цены контракта.

МВД не стало экономить миллионы

Как выяснил CNews, создавать для МВД софтверную ИТ-систему «Медицина» для обеспечения деятельности медицинских организаций министерства по всей стране станет татарстанская компания «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Это право она получила по итогам завершившегося тендера МВД на опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию ПО для данной системы.

Напомним, соответствующая закупка была объявлена силовиками 23 июля 2020 г. в формате конкурса с начальной ценой контракта в 70,2 млн руб. Непосредственным заказчиком выступает научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД.

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, на контракт с полицией претендовали сразу семь коллективов разработчиков. В победном предложении НЦИ была указана сумма в 70 млн руб., в то время как все остальные участники процедуры попросили за свои услуги значительно меньше.

В частности компания «АМГ бизнес решения» готовы была выполнить работы за 65,5 млн руб., НИИ программных средств — за 63,2 млн руб., концерн «Созвездие» — за 63 млн руб., «АТ консалтинг» — за 62,8 млн руб., «ФОРС — центр разработки» — за 62,7 млн руб., концерн радиостроения «Вега» — за 62,4 млн руб.

Однако в силу того, что победитель определялся не на аукционе, а на конкурсе, в котором цена предложения выступает не единственным критерием оценки, заказчик выбрал исполнителя, невзирая на соображения экономии. Качественные характеристики заявок имели 80-процентный удельный вес, ценовые — лишь 20-процентный.

Медицинскую систему для МВД за 70 миллионов будет строить НЦИ

Судя по финальному протоколу конкурсной комиссии, НЦИ победил с большим отрывом по сумме финальных баллов — 77,8 против 68 у ближайшего конкурента в лице «Веги». Качественные баллы начислялись по параметрам «обзор состояния проблемы» (анализ задела в данной области в России и за рубежом), «предлагаемые пути и методы достижения цели и решения задач ОКР, степень проработанности предложенных технических решений» и «дополнительные предложения».

Теперь НЦИ предстоит выполнить все работы до 31 декабря 2021 г. На федеральном уровне система охватит сотрудников Управления медицинского обеспечения и Центральную медико-санитарную часть МВД, на региональном — медико-санитарные, в том числе курортные, организации министерства. Система станет единой программной платформой для врачей силового ведомства и должна повысить доступности медпомощи для его сотрудников

Система будет на «Эльбрусах»?

Напомним, что в техзадании тендера в требованиях к ПО указано, что разработчики должны обеспечить работу «Медицины» как на клиентских автоматизированных рабочих местах, так и на серверном оборудовании.

В первом случае подразумеваются, что стационарные и мобильные устройства построены с использованием процессоров стандартной «интеловской» архитектуры х86 и ARM — под управлением ОС, входящих в Единый реестр отечественного ПО при Минкомсвязи, а также Microsoft Windows 7 (и выше) и Android 7 (и выше).

Что же касается серверного «железа», то создаваемый софт должен быть адаптирован под работу на компьютерах, построенном с использованием процессоров архитектуры x86 и VLIW — также под управлением ОС из Реестра при Минкомсвязи (только).

Упомянутая VLIW (англ. very large instruction word) представляет собой архитектуру так называемого широкого командного слова для гетерогенных процессоров — с несколькими вычислительными устройствами и ориентированные на распараллеливание решаемых задач.

Эта архитектура в стандартных серверных системах широкого распространения не имеет, но именно она получила развитие в собственной архитектуре российской компании МЦСТ «Эльбрус», разрабатывающей одноименную линейку чипов.

В пользу версии о том, что в МВД подразумевают именно эти чипы, говорит явный к ним интерес министерства, выражающийся в тематических закупках. В частности, серверными узлами на процессорах «Эльбрус» в августе-декабре 2016 г. МВД дооснастило ЦОД единой системы информационно-аналитического обеспечения своей деятельности. На них пришлось 202,3 млн руб. от 222-миллионной общей суммы поставки «железа».

Некоторые попытки МВД открыть к своим закупкам «железа» доступ отечественных разработчиков чипов успехом не увенчались. Однако на днях без пробуксовки завершилась 270-миллионная закупка серверов для МВД на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С».

В последнем тендере МВД в качестве обоснования приобретения техники именно на упомянутых чипов прямо указывало, что «серверное оборудование закупается в рамках исполнения Плана закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу 2019-2022 годы, в соответствии с которым МВД необходимо приобрести серверы отечественного производства на базе процессоров “Эльбрус-8С”».

В конце июля 2020 г., сразу после запуска тендера МВД подтвердить или опровергнуть выводы CNews по запросу редакции не смогло. После выхода 29 июля материала, в котором название отечественных чипов было вынесено в заголовок, каких-либо опровержений или претензий в редакцию не поступило в течение почти месяца.

В НЦИ на момент выхода материала, который у вас сейчас перед глазами, прояснить ситуацию CNews также не смогли.