Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95%

Компания «Промобит» из Омска добилась включения своей СХД на «Эльбрусах» в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге, что является своеобразным признанием «отечественности» для «железа». Теперь эти СХД могут поставляться в госорганы, в которых действует двухлетний запрет на покупку подобных неотечественных систем — как зарубежных, так и российских, не включенных в реестр.

СХД «Промобита» стала «отечественной»

Как стало известно CNews, созданная омской компанией «Промобит» система хранения данных (СХД) на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8С» была включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, курируемый Минпромторгом. Заключение о подтверждении производства СХД Bitblaze Sirius серии 8000 со сроком действия в один год было подписано директором Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромтога Василием Шпаком 21 августа 2020 г. (копия документа имеется в распоряжении CNews). Всего в реестр вошли три модели этой серии, главным образом отличающиеся друг от друга набором жестких дисков.

Для «Промобита» признание его продукции «отечественной» означает возможность поставлять эти СХД для муниципальных и государственных нужд. Напомним, в конце 2019 г. Правительство России ввело запрет сроком на два года на госзакупки иностранных СХД — с целью обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры страны.

Запрет распространяется как на поставку самих систем, так и услуг, при оказании которых предусмотрена их покупка. Аренда и приобретение СХД в лизинг также не допускаются, как и не допускается замена отечественного оборудования на иностранное в ходе исполнения ранее заключенного контракта.

На момент публикации материала в реестре Минпромторга, помимо СХД «Промобита», присутствовали решения компаний «Депо электроникс», «КНС групп», НТ и «Норси-транс».

СХД Bitblaze Sirius серии 8000 на процессорах «Эльбрус-8С»

В «Промобите» заверили CNews, что в ходе экспертизы его решения был определен уровень локализации в 94,5%. «Инженерами компании выполняется полный цикл разработки продукции в двух центрах — в Омске и в Москве, — добавили собеседники редакции. — Корпусы, электронные печатные платы, материнские платы, кабельная продукция, программное обеспечение — все это разработано специалистами компании и произведено в России. У компании наработаны производственные процессы на заводах-партнерах в Омске, с возможностью масштабирования до 5 тыс. единиц продукции в месяц».

Как сообщил CNews директор «Промобита» Максим Копосов, совсем скоро линейка рассматриваемых СХД появится в прайс-листе компании. Цена на модели будет определена со дня на день.

Источник: «Промобит»

При этом еще в конце 2019 г. (до принятия вышеупомянутого ограничительного постановления) первые опытные образцы СХД были поставлены в Центр информационных технологий Тюменской области для организации электронного архива. «На данный момент оборудование работает в штатном режиме и доказывает свою состоятельность и альтернативу зарубежным решениям», — заверяет Копосов.

Сколько стоила разработка

Серия СХД Bitblaze Sirius 8000 была разработана «Промобитом» в рамках проекта, поддержанного Минпромторгом по результатам тематического конкурса на возмещение российским организациям части затрат на создание научно-технического задела. Конкурс был проведен в 2016 г. Договор о предоставлении компании субсидии из федерального бюджета был подписан «Промобитом» с министерством 17 декабря 2016 г. сроком до конца 2019 г.

В документе был установлен предельный размер субсидии в 189,6 млн руб. при общей стоимости проекта в 379,8 млн руб. По условиям конкурса объем бюджетных средств не мог быть выше 50% общих затрат, поэтому порядка 190 млн руб. «Промобиту» требовалось привлечь из внебюджетных источников. Напомним, субсидию не стоит путать с обычным контрактованием; она выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора, и проект будет реализован в полном объеме.

Что было создано

В «Промобите» указывают, что в рамках этого же субсидированного проекта было разработано собственное программное обеспечение Bitblaze KFS для управления СХД класса Scale-Out. К настоящему моменту этот софт уже включен в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи.

Что касается непосредственно СХД Bitblaze Sirius 8000, то разработчики описывают его как горизонтально-масштабируемую отказоустойчивую систему хранения данных с файловым и блочным доступом, распределенную на несколько узлов.

«Отличительными чертами продукта являются простота использования, надежность, легкость масштабирования (объем хранилища может быть увеличен до 104 ПБ, что позволяет хранить более 1 млрд. файлов), возможность совместной работы в одном кластере хранения систем архитектуры е2к (“Эльбрус”) и x86 (Intel), — говорят в компании. — Последнее позволяет осуществлять плавный переход на российское оборудование на любом этапе жизненного цикла информационных систем».

В «Промобите» полагают, что адаптивные характеристики распределенного хранилища актуальны при построении систем хранения быстрорастущих неструктурированных данных (Big Data), хранения архивных данных, данных медицинских систем, систем видеонаблюдения и видеоаналитики, медиаданных.