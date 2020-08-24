У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены

На фоне недавнего переформатирования в Правительстве профильного департамента, занимающегося вопросами электронного документооборота в госорганах, Минкомсвязи реанимирует работу Экспертного совета для профессиональных консультаций по этой же тематике. 25 августа 2020 г. состоится первое примерно за пять лет заседание совета, причем закономерно в обновленном составе.

Реанимация экспертного совета по госСЭД

Как стало известно CNews, Минкомсвязи впервые за без малого пять лет проведет заседание Экспертного совета по вопросам совершенствования электронного документооборота в органах госвласти. Оно состоится 25 августа 2020 г. Приглашения участникам заседания были разосланы 21 августа от имени Михаила Ерохина из департамента проектов по информатизации Минкомсвязи.

Этот экспертный совет был создан приказом Минкомсвязи от 24 мая 2013 г. за подписью главы министерства на тот момент — Николая Никифорова. В документе сообщалось, что совет станет консультативным органом Минкомсвязи, образованным для реализации мер, определенных постановлением Правительства России от 6 сентября 2012 г. № 890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти».

Одной из главных задач совета при его создании было прописано формирования единых стандартов представления электронных документов, процедур обеспечения подтверждения и проверки их аутентичности, а также процедур обмена документами. Председателем экспертного органа был назначен замглавы министерства Олег Пак (ныне также заместитель, но с приставкой «первый»).

По сведениям источника CNews с рынка СЭД, активная деятельность совета закончилась примерно в конце 2015 г. Более точные данные найти проблематично, потому что эта структура, в отличие например от Экспертного совета по российскому ПО, отдельную страницу на сайте Минкомсвязи, аккумулирующую данные о деятельности органа, так и не получила.

Власти России вновь обратили внимание на электронный документооборот. Возрождается тематический экспертный совет

В Минкомсвязи подтвердили CNews факт созыва совета впервые за долгое время, отметив, что совещание экспертов состоится в обновленном составе. В этой связи отметим, что первоначальный состав экспертов также был утвержден еще в 2013 г., и с тех пор многие его члены уже не раз успели сменить свои должности.

Кто именно войдет в реанимированный совет, рынку пока достоверно не известно. Источник CNews утверждает, что рассылку с приглашением на заседание получили все объективные «лидеры» отрасли, не уточняя конкретных адресатов.

Новый профильный департамент Правительства

Перезапуск работы совета происходит вслед за упразднением в Правительстве в начале 2020 г. департамента делопроизводства и архива, который с 2007 г. возглавлял Андрей Ряховский, и образованием департамента документационного обеспечения.

Новую профильную для отрасли СЭД структуру возглавила Инна Мирошникова. Распоряжение о ее назначении премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в середине июня 2020 г. Ранее Мирошникова много лет (не менее 13, по открыты данным) занимала руководящие посты в Федеральной налоговой службе (ФНС), которую до назначения премьером возглавлял Мишустин. Последнее время Мирошникова была в ведомстве начальником Управления модернизации налоговых органов, а до этого — начальником Межрегиональной инспекции ФНС по централизованной обработке данных.

Источник CNews на рынке склонен усматривать прямую связь между переформатированием профильного правительственного департамента и реанимацией Экспертного совета по электронному документообороту. «Новые люди были шокированы, увидев горы бумаги. Отсюда и новый виток», — рассуждает он.

В Минкомсвязи возможную связь двух упомянутых процессов CNews не прокомментировали.

Что сделал старый совет, чем займется новый

Как сообщили CNews представители Минкомсвязи, в предыдущем составе работа совета помогла совместно эффективно организовать работу по совершенствованию государственного межведомственного взаимодействия для обеспечения обмена документами с электронными подписью. Теперь перед советом стоит задача дальнейшего развития МЭДО (системы межведомственного документооборота).

В этой связи уже на первом же заседании совета станут обсуждаться оперативные задачи и планы развития МЭДО. По сведениям источника редакции, к системе в перспективе будут выработаны новые требования.

По информации CNews, в Правительстве ожидают от МЭДО большей гибкости и функциональности, в частности в вопросах мониторинга документооборота и оценок эффективности работы участников процесса.

Кто входил в первый состав совета

В соответствии с вышеупомянутым приказом Минкомсвязи от 2013 г., в состав совета помимо Олега Пака вошли директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи Андрей Черненко (ныне замминистра), начальник отдела функционирования инфраструктуры электронного правительства Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи (на тот момент) Константин Фоминых, начальник Контрольно-аналитического управления Высшего арбитражного суда Елена Авакян (так в приказе, но официально она с июля 2006 г. по сегодняшний день начальник управления делопроизводства).

От отрасли в совет вошли (должности приведены на дату формирования документа) президент компании Docsvision Владимир Андреев,начальник секретариата «Ростехнологий» Мария Артамонова, исполнительный директор региональной общественной организации «Гильдия управляющих документацией» Сергей Афанасьев, председатель совета директоров «Электронные офисные системы» Владимир Баласанян, директор московского представительства компании Digital Design Татьяна Бакланова, генеральный директор компании «Логика бизнеса» Виктор Вайнштейн, главный специалист по информационному праву фонда «Центр инноваций и информационных технологий» Федеральной нотариальной палаты Елена Волчинская, руководитель группы по работе с государственным сектором корпорации EMC IIG Russia&CIS Вячеслав Кадников, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) Николай Комлев, замдиректора Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика») Андрей Ландарь, директор Всесоюзного научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ФГУП ВНИИДАД) Михаил Ларин, заместитель руководителя Федерального архивного агентства Олег Наумов, заместитель гендиректора компании «Аладдин Р.Д.» Алексей Сабанов, и. о. гендиректора НИИ «Восход» Алексей Сивидов, представители региональной общественной организации «Гильдия управляющих документацией» Нина Соловяненко и Наталья Храмцовская, директор компании «Системы документооборота» Тимур Якубов.

Кроме того, в первый состав совета вошел действующий глава Минкомсвязи Максут Шадаев, который в 2013 г. был советником председателя Госдумы.