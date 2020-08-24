Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч

2011

Компания «Эдельвейс» первой из трех российских разработчиков, взявшихся за создание моноблоков на отечественном мобильном процессоре Baikal-M, объявила о выходе своего сенсорного ПК на этом чипе. Релизы новинок конкурентов ожидаются со дня на день.

Сенсорный моноблок на «Байкале»

Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M. По всей видимости, это первый завершенный ПК на данном чипе.

Исполнительный директор компании Александр Грищенков сказал в разговоре с CNews, что на текущий момент ПК представлен в виде инженерных образцов. «Сейчас продукт передан на тестирование различным организациям, после завершения тестов будет сформирован объем тиража промышленной партии, — сообщил он. — Информацию о потенциальных заказчиках пока не разглашаем».

По словам Грищенкова, ориентировочная стоимость устройства составит от 150 тыс. руб. в зависимости от комплектации. В «Эдельвейсе» полагают, что в первую очередь компьютером могут заинтересоваться корпоративные заказчики, для которых важна технологическая независимость.

Примечательно, что речь идет не об адаптации под «Байкалы» ранее уже существовавшего ПК, а о специализированной разработке под отечественные чипы. «Это новый шаг к импортозамещению вычислительной техники, ориентированной на массовый рынок ИТ-оборудования, — указывает Грищенков. — Моноблок — первое из целой серии пользовательских вычислительных устройств, которые мы планируем предложить рынку в ближайшем будущем».

Сообщать подробности относительно того, будет ли эта линейка также базироваться на «Байкалах», или будут задействованы иные процессоры, топ-менеджер не стал.

Моноблок «Эдельвейс» на процессоре Baikal-M

По данным CNews, свои моноблоки на Baikal-M со дня на день также должны представить российские компании Depo и 3Logic. Предположительно презентации состоятся на открывшемся 23 августа 2020 г. в подмосковной Кубинке международном военно-техническом форуме «Армия 2020».

Кооперация российских разработчиков

Напомним, задействованный в ПК «Эдельвейса» процессор, разработанный компанией «Байкал электроникс», был представлен рынку в начале октября 2019 г. В отличие от первого чипа компании — Baikal-T1 на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд), Baikal-M реализован на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine).

Месяц назад, 22 июля 2020 г. именно «Эдельвейс» объявил о создании на Baikal-M первой материнской платы — в форм-факторе mini-ITX. На момент релиза в разработке находились также платы форматов ATX и mini-ATX. Тогда же сообщалось, что в создании платы, помимо специалистов «Байкал электроникс», принимали участие разработчики линейки отечественных ОС «Альт» из компании «Базальт СПО».

На новом моноблоке «Эдельвейса» предустановлена операционная система этой компании — «Альт рабочая станция». Она включена в Единый реестр отечественного ПО при Минкомсвязи и совместима со значительным набором прикладных программ из этого реестра: CryptoPro CSP, Dr.Web, PostgresPro, DirectumRX и др.

Технические характеристики ПК

В «Эдельвейсе» заверяют, что все схемотехнические решения моноблока были разработаны в России инженерами этой компании. Система поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти типа DDR4, слоты расширения M.2 M key (PCIe 3.0 x 4) for NVME SSD, PCIe 3.0 x8, 2х SATA 3.0 6 Гб/с.

Компьютер располагает набором интерфейсов ввода-вывода, включающим разъемы USB 3.0 и 2.0, оптический порт S/PDIF и единый разъем для наушников и микрофона, аудиовыход и линейный вход.

Сенсорный экран имеет диагональ 23,8 дюйма, разрешение Full HD и матрицу IPS. «Платформа оснащена выдвигающейся веб-камерой с двойным (стерео) микрофоном, которая прячется внутрь корпуса, что исключает возможность скрытого видеонаблюдения», — говорится в описании разработчика.