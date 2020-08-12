Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

24 сентября 2020 г. CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут».

24 сентября 2020 г. CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут».

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Основные темы мероприятия:

Цифровизация госсектора: новые вызовы

Как кризис изменил подходы к цифровизации госсектора?

Импортозамещение в госсекторе: переход на отечественные решения под влиянием финансового кризиса.

Какие задачи поставил перед ИТ оперативный переход на дистанционную работу?

Кадры в кризис: изменилась ли ситуация с нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов?

Что мешает цифровизации в регионах?

Как решается проблема с отсутствием единых стандартов при выборе ИТ-решений в госведомствах?

Ключевые ИТ-проекты в госсекторе

Как развиваются суперсервисы?

Цифровой профиль гражданина: что ждет россиян с внедрением этого сервиса?

Когда госорганы объединятся в едином цифровом пространстве?

Национальная система управления данными: ход проекта.

ИТ-решения для госсектора

Электронный документооборот в ведомствах — этапы перехода и планы.

Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.

Искусственный интеллект в госсекторе: кейсы.

Интеллектуальный мониторинг автотранспорта: кейсы.

Задачи ИКТ на ближайшее будущее

Как обеспечить эффективность работы госслужащих при растущей мобильности?

Дистанционные сервисы коммуникаций: как выбрать надежное и безопасное решение?

Импортозамещение в госсекторе: как решать проблемы совместимости ИТ-решений при переходе на отечественные ОС?

Унифицированные коммуникации в госведомствах: вызовы и перспективы развития.

Среди спикеров и участников:

Станислав Казарин, председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;

Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;

Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области;

Павел Христенко, директор по отраслевым направлениям, АНО «Цифровая экономика»;

Назарий Скрыпник, руководитель Федеральной службы по аккредитации;

Александр Малахов, начальник управления методологического сопровождения работы с данными, Аналитический центр при Правительстве России;

Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики;

Алексей Карапузов, заместитель главы администрации города Нижний Новгород;

Евгений Панов, начальник управления информатизации и связи, Департамент экономической политики и развития города Москвы;

Евгений Наволоцкий, начальник управления, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;

Сергей Кирюшин, посол по особым поручениям, спецпредставитель министра по вопросам ЦТ, МИД России;

Федор Копырин, начальник отдела развития информационных технологий, Гохран России;

Олег Симаков, заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ;

Сергей Гоцуцов, первый заместитель директора, Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда России;

Михаил Якубовский, начальник отдела развития ИКТ инфраструктуры, Росрезерв;

Евгений Бочков, начальник ИТ отдела, Минтруд России;

Никита Соломин, заместитель руководителя, департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы;

Дмитрий Кузнецов, начальник департамента, Пенсионный фонд России.



Приглашены для выступления:

Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты России;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;

Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;

Анна Катамадзе, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;

Георгий Песчанских, начальник Главного управления ИТ ФТС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Василий Кулешов, и.о. начальника Управления информационных технологий Федеральной налоговой службы;

Максим Егоров, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;

Алексей Семенов, заместитель министра транспорта России;

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;

Антоний Швиндт, директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования России;

Владимир Осипов, начальник Управления цифрового развития, Росимущество;

Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;

Мария Рудзевич, директор Департамента информатизации Тюменской области;

Анатолий Геллер, заместитель руководителя, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Дмитрий Кузнецов, начальник Департамента информационных технологий, Пенсионный фонд России;

Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России.



CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей госструктур, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.