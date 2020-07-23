Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян

К концу 2020 г. в России появится ИТ-платформа, которая облегчит контроль за оборотом и использованием гражданского оружия. Разработку ведет НИИ «Восход».

Росгвардии будет удобнее работать

Единая ИТ-платформа, которая обеспечит Росгвардии сбор и контроль данных о покупке и продаже гражданского оружия, должна появиться в России до конца 2020 г. Суммарная стоимость работ по ее разработке пока составляет 540 млн руб. Об этом сообщил «Коммерсант», изучивший результаты конкурсной документации госведомства. Сейчас идет финальная разработка информационной системы. Работы ведет НИИ «Восход».

Предполагается, что с помощью ИТ-платформы Росгвардия будет отслеживать перемещение всех единиц гражданского оружия от производства на заводе до магазинов. Новая система будет иметь два портала — для внутреннего пользования сотрудниками Росгвардии и для внешнего использования производителями, покупателями и продавцами оружия.

Сейчас покупатель, который пришел покупать оружие, оставляет отрывной листок лицензии в магазине, а основной документ идет регистрировать в Росгвардию с данными о покупке. Магазин в свою очередь отправляет свои заполненные данные в отделение Росгвардии по месту проживания покупателя. Предполагается, что новая система поможет упросить отслеживание каждой единицы оружия до конечного пользователя. Детали, как именно это будет происходить, пока не раскрываются.



Росгвардия обзаведется ИТ-платформой контроля оборота гражданского оружия

В планах Росгвардии также инициировать создание мобильного приложения для всех владельцев оружия. Сама Росгвардия сможет пользоваться расширенной версией приложения, которая позволит считывать информацию с пластиковой карты владельца оружия и передавать информацию в центральную базу данных.

Бумажек станет меньше

Платформа упросит процедуру выдачу разрешений на покупку и хранение. Заявитель будет подавать заявление не через портал «Госуслуг», как это делается сейчас, а с помощью нового сайта. Если сейчас выдается отдельное разрешение на каждое оружие, и таким образом, владельцу нескольких единиц оружия нужно носить несколько документов, то теперь все данные будут стекаться в цифровое хранилище, а владельцу достаточно будет носить с собой одну пластиковую карточку. По мнению Росгвардии, все это сделает невозможным подделку лицензий и медицинских справок.

Оружейные заводы, продавцы, стрелковые клубы и ЧОПы будут иметь доступ к единой базе учтенного оружия. Сейчас вся информация об оружии указана в разрешительной документации его владельца, которая тоже является строго подотчетной.

Это только первый шаг к реализации нацпрограммы

Разговоры о первых шагах по созданию ИТ-платформы для контроля и учета оружия по всей стране велись еще с 2019 г. Это только один из этапов проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика», на реализацию которого в течение нескольких лет (начиная с 2019 г.) Росгвардия получит 6,41 млрд руб.

Ранее говорилось, что на создание платформы из этой суммы будет выделено 3,02 млрд руб. Из этой суммы 2,06 млрд руб. будет выделено в 2020 г., еще 962 млн руб. — в 2021 г. Куратором мероприятия, помимо самой Росгвардии, выступает Минкомсвязи.

Также межведомственная комиссия при Совете безопасности в рамках 6,41 млрд руб. выделила 3,65 млрд руб. на реализацию проектов в области промышленного интернета и киберфизических систем. И еще 25 млр руб. будет выделено в 2021 г. на создание информационного ресурса, предоставляющего физическим и юридическим лицам дистанционный доступ к сервисам оказания охранных услуг.

Также согласно решению Совета безопасности, Росгвардия получила в 2019 г. и получит до 2021 г. средств на общую сумму в 2,35 млрд руб. на закупку отечественного офисного ПО.