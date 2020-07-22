В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена

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Разработчики из компаний «Эдельвейс», «Базальт СПО» и «Байкал электроникс» создали материнскую плату для отечественного ARM-процессора Baikal-M. Это уникальная разработка, потому что других российских системных плат для этого процессора пока не существует. Новинка располагает широким набором современных характеристик, включая два слота под оперативную память DDR4 и поддержку SSD-накопителей формата М.2.

Отечественные платы для «Байкала»

Компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, анонсировала первую в мире материнскую плату для ARM-процессора Baikal-M, полностью разработанную в России. В процессе ее создания также принимали участие компании «Базальт СПО», занимающаяся разработкой линейки операционных систем «Альт», и «Байкал электроникс», разработчик «систем на кристалле» на базе архитектур MIPS и ARM.

Материнская плата, получившая модельный номер TF307-MB-S-C, выполнена в форм-факторе mini-ITX. Как сообщил CNews исполнительный директор компании «Эдельвейс» Александр Грищенков, такой формат был выбран в связи с тем, что среди заказчиков именно он пользуется наибольшим спросом. На момент публикации материала в разработке находились платы форматов ATX и mini-ATX, сроки релиза которых Александр Грищенков не уточнил.

размеры платы составили всего 17х17 сантиметров

Разработка материнской платы началась сразу после релиза процессора Baikal-M, состоявшегося в первых числах октября 2019 г. Как уточнили разработчики CNews, к работе над ней привлекались исключительно российские специалисты – девелоперы из других стран участия в процессе не принимали.

Производство и стоимость

Александр Грищенков сообщил CNews, что по состоянию на 22 июля 2020 г. плата находилась на тестировании у более чем десять предприятий-заказчиков, но их названия он не раскрыл. Суммарное число заказчиков тоже пока остается неизвестным.

Объем производства плат находится на стадии формирования – этот этап будет завершен после окончания тестирований у заказчиков. CNews стала известна примерная стоимость одной такой платы – она не превысит 50 тыс. руб.

Производством платы занимается компания «Рамтроника», оно развернуто на территории Москвы. По словам разработчиков, TF307-MB-S-C полностью соответствует критериям, предъявляемым к отечественному оборудованию.

Современное исполнение

Плата TF307-MB-S-C размерами 170х170 мм выполнена с учетом современных требований к такого рода устройствам. Это проявляется, в частности, в поддержке DDR4 – самого актуального на июль 2020 г. стандарта оперативной памяти, и для нее здесь предусмотрено два слота. Поддерживается установка планок DDR4-2133 суммарным объемом до 64 ГБ.

Перечень интерфейсов платы для Baikal-M

К новинке компании «Эдельвейс» можно подключить два SATA-устройства, будь то накопитель или оптический привод, и один современный SSD-драйв в формате М.2 типоразмера до 2280 с ключом М (M-Key), интерфейсом PCI-E 3.0 x4 и поддержкой NVMe.

Список интерфейсов платы также включает четыре порта USB 2.0, слот под SD-карту, два гигабитных Ethernet (один опциональный), вход для подключения акустики, два разъема PS/2 для мышки и клавиатуры, а также два видеовыхода для подключения монитора – HDMI и DisplayPort P 2.0. В дополнение к перечисленному к системной плате можно подключить два порта USB 3.0 на передней панели корпуса компьютера, плюс есть слот PCI-E 3.0 x8. Разъем питания – стандартный 24-пиновый.

Комплект поставки TF307-MB-S-C включает процессор Baikal-M. Он распаян на плате, и на ней предусмотрены отверстия для крепления системы охлаждения.

Подробности о процессоре Baikal-M

Дебют чипа Baikal-M, как сообщал CNews, состоялся в начале октября 2019 г. Он представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм так называемую систему на кристалле (system on chip, SoC), в основе которой лежит восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A) с поддержкой векторных расширений NEON, а также восьмиядерный графический процессор Mali-T628 MP8 с аппаратным ускорением воспроизведения видео в форматах H.264/H.265.

Baikal-M

Вычислительные ядра процессора разделены на четыре кластера по два ядра и работают на частоте до 1,5 ГГц. Тактовая частота видеоядра достигает 700 МГц, а энергопотребление чипа не превышает 30 Вт.

Блок-схема процессора

Каждый кластер ядер получил по 1 МБ кэша второго уровня, тогда как суммарный объем кэш-памяти третьего уровня равен 8 МБ. Процессор исполнен в корпусе FCBGA размером 40х40 мм. По данным «Байкал электроникс», Baikal-M, также известный под названием BE-M1000 – это современный высокопроизводительный процессор, предназначенный для широкого диапазона целевых устройств потребительского и B2B сегментов.