«Цифровую трансформацию» России продлили до 2030 года

Владимир Путин подписал указ о пяти национальных целях развития России до 2030 г., каждая из которых получила от четырех до шести показателей. В список вошла и «Цифровая трансформация» с четырьмя показателями.



«Июльский указ» на смену «майскому»

Власти России определили целевые показатели национальной цели развития страны «Цифровая трансформация». Они перечислены в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», 21 июля 2020 г. получившего подпись Президента России Владимира Путина.

Нынешний документ призван заменить указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанный 7 мая 2018 г., получивший неформальное наименование «майский указ».

Показатели цифровой трансформации

Для достижения цели «Цифровая трансформация» было установлено четыре показателя к 2030 г. Первым списке, приведенном в указе, числится «достижение “цифровой зрелости” ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления».

Следующий показатель в перечне – это «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%». Третий показатель звучит как «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%».

Владимир Путин определил четыре показателя национальной цели «Цифровая трансформация»

Завершает перечень четвертый показатель «увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 г.».

В тексте указа сказано о необходимости определения национальных целей развития России для «осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека».

Подписанный Владимиром Путиным указ вступил в силу в день его публикации (21 июля 2020 г.).

Показатели других национальных целей

Текстом указа определено пять целей, и в этом списке цифровая трансформация находится на последней строчке. Остальные четыре цели – это сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

Для каждой из национальных целей, перечисленных в подписанном Путиным указе, предусмотрено от четырех до шести показателей. Так для цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» существует четыре показателя – обеспечение устойчивого роста численности населения России, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г. и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

Цель «Возможности для самореализации и развития талантов» включает шесть показателей. Среди них есть: вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, обеспечение присутствия России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Оставшиеся два показателя – это увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью до 15% и увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 г.

В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» представлены следующие показатели: улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн м2 в год;

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях на уровне не менее 85%; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

Цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» включает показатели: обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 г.; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 г.; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек;

Подготовка текста указа и отказ от «международной» цели

Владимир Путин поручил подготовить проект подписанного им указа о целях национального развития до 2030 г. в рамках совещание по национальным проектам, прошедшего 13 июля 2030 г. Оно состоялось спустя две недели после голосования за поправки в Конституцию России.

«С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития на период до 2030 г.», – сказал Президент России.

Список целей, зафиксированный в указе, мог состоять из шести национальных целей вместо итоговых пяти. Из него была исключена цель войти в первую пятерку экономик мира. Помимо этого, показатель цели «снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г.» был скорректирован – изначально он должен был быть достигнут к 2024 г., а теперь – к 2030 г.

Эти изменения прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он объяснил их «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой».

«Действительно, конъюнктура международно-экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки… Конечно, вот эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения», – сказал Песков, добавив, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».