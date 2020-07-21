«Ланит» перехватил проект главного ЦОДа ФТС у «подрядчика с чердака»

После неудачи с первым проектировщиком почти миллиардного нового главного ЦОДа ФТС, контракт с которым был разорван, ведомство выбрало нового подрядчика — «Ланит». Заявки компаний, пытавшихся составить ему конкуренцию, тендерная комиссия отклонила.

Смена проектировщика ЦОДа ФТС

Как выяснил CNews, проектированием нового главного ЦОДа Федеральной таможенной службы (ФТС) займется компания «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит»). Ранее проект был застопорен в связи с тем, что предыдущий подрядчик ведомства на эти работы, компания «Н-ком», с точки зрения заказчика, не справился со взятыми на себя обязательствами, после чего контракт с ним был разорван в одностороннем порядке в начале июня 2020 г.

Напомним, «Н-ком» был выбран ФТС в рамках конкурса, стартовавшего 21 октября 2019 г. Начальная цена контракта на проектирование была выставлена на уровне 29,1 млн руб. Победитель снизил цену лота почти вдвое — до 15 млн руб. Среди оставшихся не удел конкурентов оказались «Ланит-интеграция», «Крок инкорпорейтед», «Инлайн технолоджис» и «Индустриальная электротехника XXI».

Предполагалось, что «Н-ком» завершит проектирование ЦОДа до 31 марта 2020 г. После того, как работы были сорваны, ФТС 10 июня 2020 г. перезапустила тендер с прежней стартовой ценой лота. Как следует из документов на сайте госзакупок, на нем конкуренцию «Ланиту» попытались составить компании «Амдтехнологии» и «АВ-инжиниринг». Заявка первой из них была отклонена на основании того, что должным образом не было представлено финансовое обеспечение. Второй — из-за отсутствия в заявке выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

Проектировать новый главный ЦОД ФТС станет «Ланит»

Победивший «Ланит» снизил цену до 23,9 млн руб. Проектирование ЦОДа должно завершиться до 26 октября 2020 г., то есть на семь месяцев позже того срока, на который ФТС рассчитывала изначально. Однако, как заверили CNews в ФТС в конце июня 2020 г., запланированное введение ЦОДа в эксплуатацию в итоге сдвинуто не будет. «Данный масштабный проект будет завершен в полном объеме в ранее намеченные сроки», — отметили собеседники CNews. Конкретные сведения об этих сроках в конкурсной документации несколько противоречивы, но вероятно речь идет о декабре 2023 г.

Представители компании «Н-ком» после выхода материала CNews о расторжении с ней контракта ФТС в конце июня 2020 г. связались с редакцией, однако по существу прокомментировать ситуацию не смогли.

Каких-либо судебных исков «Н-ком» к ФТС на момент публикации данного материала в картотеке арбитражных судов не зарегистрировано. При этом в Реестре недобросовестных поставщиков записи о компании пока также нет.

Некоторые подробности о несостоявшемся проектировщике

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Н-ком» зарегистрировано на чердаке (дословно) в московском доме на улице Фридриха Энгельса. Организация была образована 2 апреля 2009 г. Соучредителями выступают Артур Антошкин с долей в 67% и Динар Алиуллов с долей в 33%. Гендиректором заявлен Евгений Семенко. По отчетности для ФНС в «Н-ком» в 2019 г. работало в среднем 15 человек.

При этом, несмотря на чердачную регистрацию, по всем прочим признакам фирмой-однодневкой компания не является. Она располагает полноценным интернет-сайтом. В базе «Контур.фокуса» имеются данные о 69 госконтрактов организации на общую сумму в 785,4 млн руб. Среди заказчиков последнего времени — Федеральный центр охраны здоровья животных, подведы Казначейства, ФТС, Центральная базовая таможня, ФГУП Атомного флота и др.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. компания продемонстрировала выручку в 19,5 млн руб. с падением этого показателя на 78% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации составила 941 тыс. руб.

Как ранее сообщили CNews представители ФТС, причиной расторжения контракта с «Н-ком» послужило невыполнение со стороны подрядчика всех своих обязательств, которые были предусмотрены контрактом. Контракт не был исполнен подрядчиком в полном объеме.

В результате «Н-ком» не только не получил никаких денег, но и должен удовлетворить требования ФТС о выплате неустойки в размере 750 тыс. руб.

Что за ЦОД строит ФТС и на чем считает сейчас

В ходе исполнения контракта «Ланиту» предстоит осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции административно-производственного комплекса Тверской таможни. Именно в нем должен будет разместиться дата-центр ФТС на 100 серверных и восемь сетевых (для коммутационного оборудования) стоек.

Предельная стоимость всего проекта — без стоимости серверов и иного «железа» — оценена госзаказчиком в 850,6 млн руб. «в текущих ценах соответствующих лет». Суммарная мощность стоек составит 924 кВт. Общая потребляемая мощность ИT-оборудования, инженерной инфраструктуры и прочих элементов объекта будет уточнена в ходе проектирования.

Как ранее рассказал CNews официальный представитель ФТС, в настоящее время главным центром обработки данных ведомства (ГЦОД) является дата-центр на объекте «Фили», построенный в 2006 г.

Основные показатели инженерной инфраструктуры строящегося ЦОДа ФТС

Помещение Мощность стойки, кВт Количество стоек, штук Высота, юниты Габариты (ширина*глубина) не менее, мм Мощность модуля, кВт Машинный зал 14 30 48 600*1200 420 Машинный зал 8 30 48 600*1200 240 Машинный зал 6 40 48 600*1200 240 ТА1 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 ТА2 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 Итого 108 924 Источник: Центральная базовая таможня

Он располагается в 25 серверных стойках общей мощностью 300 кВА. В сутки в нем обрабатывается 35 млн сообщений. В ЦОДе эксплуатируется 81 специальное программное средство.

«Кроме того, в каждом из восьми региональных таможенных управлений, а также в каждой из семи таможен непосредственного подчинения ФТС России находится по одному локальному центру обработки данных (всего — пятнадцать), — уточняет собеседник редакции. — Связь между ГЦОДом, региональными ЦОДами и таможенными органами осуществляется посредством более 2 тыс. каналов передачи данных».