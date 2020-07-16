Главу крупнейшей ИТ-компании России отправляют под домашний арест

Арестованного по делу о сговоре на ИТ-тендерах главу НКК следствие планирует отправить под домашний арест. Данные о том, что это задержание не связано с параллельно развивающимся делом против ИТ-директора «Почты России», пока подтверждаются.

Перспектива домашнего ареста

Как выяснил CNews, задержанного накануне президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина следствие планирует поместить под домашний арест. Карточка дела в отношении Калинина появилась в картотеке московских судов общей юрисдикции 16 июля 2020 г. в районе 15-16 часов.

Непосредственно вопрос об избрании для бизнесмена вышеупомянутой меры пресечения рассмотрит Тверской районный суд.

По данным рейтинга CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России, по итогам 2019 г. НКК в очередной раз сохранила за собой статус крупнейшей ИТ-компании нашей страны с показателем размера совокупной выручки 215,7 млрд руб.

В чем проблемы Калинина

Напомним, утром 15 июля 2020 г. CNews со ссылкой на свой источник писал, что корни нынешней истории берут начало в 2017 г., и связаны с громким разбирательством по линии ФАС. Тогда антимонопольный орган признал поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре на касающихся этой информсистемы торгах.

Задержанный Александр Калинин имеет шансы избежать камеры

В частности, НКК, сборщик компьютерной техники «Аквариус» (входит в НКК), «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-нетворк» договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы». В результате сговора цены оказались завышены. Действия компаний, по утверждению ФАС, координировала компания «Хьюлетт Паккард А. О.». Все организации были признаны надзорным органом виновными в нарушении положений закона «О защите конкуренции».

Помимо этого, как посчитали в ФАС, «Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для «дочки» «Норникеля».

В 2018 г. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность выводов ФАС. В заключении служителей Фемиды о картельном сговоре также фигурировала компания «Крок», но в ходе расследования ФАС ее участие в картельном сговоре не подтвердилось.

Как полагал источник CNews, в ходе отработки данного дела у правоохранительных органов накопились некие дополнительные материалы о деятельности ИТ-компаний, которые сейчас и было решено использовать.

Вечером 15 июля 2020 г. данная версия подтвердилась в комментариях ФАС для РБК. «Мы занимались картелем тех же компаний на торгах, проводимых ЦИК, с 2016 года, — рассказал изданию начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. — Они в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками. Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы. Как правило, компании не снижали НМЦК (начальную цену контракта; — прим. CNews) или снижали ее минимально. Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн руб. Кроме того, каждому участнику картеля будут назначены штрафы до 50% НМЦК. Добавим к этому уголовную ответственность. Лично я рад, что справедливость наконец восторжествует и создатели этого картеля получат заслуженное».

Аресты главы НКК и ИТ-директора «Почты России» не связаны

Напомним, одновременно с задержанием Александра Калинина был задержан и ИТ-директор «Почты России» Сергей Емельченков. Позже, 15 июля 2020 г. он был отправлен под домашний арест на два месяца. Он обвиняется в нарушении пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Максимально предусмотренный законом срок наказания за подобное деяние составляет 10 лет лишения свободы.

По существу Емельченкова обвиняют в причинении своему действующему работодателю ущерба в 67 млн руб. Это следует из обвинительного заключения, которое частично озвучил адвокат подсудимого.

На данный момент также подтвердилась информация источника CNews о том, что два этих громких дела не связаны.

По словам Тенишева, у ФАС не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, подозрения в отношении Емельченкова связаны с данными, которые Следственный комитет получил самостоятельно. «ФАС не рассматривала дел, связанных с закупкой компьютерной техники “Почтой России”, — сообщил Тенищев РБК. — Эти нарушения выявлены следствием, и если они будут нам направлены, нам еще предстоит дать им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства».