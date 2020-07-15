Россия - одна из худших стран Европы по росту публичных облаков

Публичные облака в России

Рост расходов на публичные облака в России по итогам 2020 г. составит 15,9% по сравнению с 2019 г. С таким прогнозом выступили аналитики International Data Corporation (IDC), отметив, что по динамике расходы на публичные облака в России займут в этом году лишь второе с конца место среди стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).

Тем не менее, российский рынок публичных облаков — крупнейший среди всех стран региона ЦВЕ — ожидает быстрое и энергичное восстановление. По прогнозу IDC, уже в 2021 г. Россия продемонстрирует темпы роста на 19,2% по сравнению с 2020 г.

В целом по итогам 2020 г. расходы на публичные облака в регионе ЦВЕ вырастут до $868,27 млн, что на 18,6% больше показателей 2019 г. Несмотря на неблагоприятное воздействие коронавирусной инфекции на глобальную экономику, сегмент публичных облаков в регионе пострадает меньше других ИТ-отраслей, отметили в IDC.

До начала пандемии COVID-19 аналитики IDC прогнозировали рынку публичных облаков региона в 2020 г. рост на 21,9%.

Драйвером роста в сегменте публичных облаков в Центральной и Восточной Европе аналитики считают госсектор. Именно госструктуры в условиях ложной эпидемиологической обстановки вынуждены ускорять внедрение дистанционных госуслуг, или в срочном порядке приступать к развертыванию таких услуг там, где до пандемии с этим особо не спешили.

«Меры противодействия COVID-19, потребовавшие введения социального дистанцирования, оказали давление на организации госсектора, чтобы ускорить реализацию планов по развертыванию и расширению правительственных услуг для граждан (Government to Citizen, G2C) или оперативно разработать их, если ранее таких планов не было. Это вызвало волнообразное внедрение публичных облаков в госсекторе», — сказал Владимир Живадинович (Vladimir Živadinović), старший аналитик подразделения IDC в Сербии.

Ранее CNews со ссылкой на обновленный прогноз Gartner сообщил о том, что глобальный экономический спад, связанный с пандемией коронавируса, вызовет по итогам 2020 г. падение мировых расходов на ИТ до $3,4 трлн, что на 8% меньше, чем в 2019 г.

Единственным сектором ИТ в глобальном масштабе, который, по мнению аналитиков Gartner, покажет рост на впечатляющие 19%, станет сектор публичных облачных сервисов и связанные с ним субсегменты. Так, для сегмента облачной видеоконференцсвязи и облачной телефонии и обмена сообщениями в Gartner прогнозируют годовой прирост на 24,3% и 8,9%, соответственно.

Публичные облака в европейском зарубежье

Согласно прогнозу IDC, лидерами сегмента публичных облаков в ЦВЕ сейчас являются Польша и Румыния. Самый низкий рост сектора публичных облаков в регионе продемонстрирует Чехия, при этом восстановление и выход на общий для стран ЦВЕ уровень рынка публичных облачных услуг в стране не ожидается до 2022 г.

В 2021 году российский рынок публичных облаков ожидает быстрый рост

В целом, в IDC прогнозируют стабильный рост облачных сервисов по всему региону ЦВЕ, поскольку именно эти сервисы будут наиболее востребованы предприятиями и правительствами для работы в эпоху после COVID-19.

Драйверы развития публичных облаков

Ожидается, что рост расходов на публичные облака будет возвращаться к прежним темпам по мере того как компании будут проходить этап оптимизации затрат и переход к «новым нормам» хозяйствования. В IDC прогнозируют, что крупный бизнес сохранит уровень расходов на публичные облака за счет наличия больших ресурсов, которые можно направить на широкомасштабную цифровизацию для сохранения конкурентоспособности на рынке.

По уровню расходов на публичные облака в лидерах с долей порядка 28% от всех расходов останется госсектор, предлагающий правительственные, медицинские и образовательные услуги. Фактически, это означает продолжение государственных инвестиций в облака для цифровой трансформации и активизации электронных услуг, начатых во время пандемии COVID-19.

Расходы на госуслуги в публичных облаках (в целом в мире, прогноз IDC)

В финансовом секторе также ожидается устойчивый рост спроса на публичные облака — на уровне 20,8%. В IDC отмечают, что это наряду с сокращением расходов на ресурсы on-premise свидетельствует о переходе с бюджетной модели капитальных инвестиций (CAPEX) к модели операционных расходов (OPEX).

Для банковского сектора также будет характерен рост расходов на инфраструктурное ПО по модели SaaS в связи с ростом числа сотрудников, работающих в удаленном режиме.

Сервисы публичных облаков: в лидерах по-прежнему SaaS

Согласно обновленному прогнозу IDC по развитию рынка публичных облаков, по итогам всего 2020 г. в лидерах расходов по-прежнему останутся сервисы SaaS с долей рынка 65,8%. На сервисы IaaS придется доля 21,5%, на PaaS — порядка 12,7%.

Что касается динамики, именно сегмент PaaS показывает самые высокие темпы роста в годовом исчислении на уровне 29,9%, при этом прогнозируемый пятилетний совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 24,1%.

Высокая динамика развития PaaS, по мнению аналитиков IDC, тесно связана с развертыванием контейнерных технологий, которые по сравнению с традиционной виртуализацией обеспечивают большую мобильность, упрощают развертывание и снижают потребление ресурсов.