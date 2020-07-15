Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире

Министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудхури заявил о возможном скором появлении в стране «самой мягкой налоговой системы» во всем мире для ИТ-инвесторов. Она будет разделена на несколько зон – ее развернут в крупнейших городах страны, включая столичный Исламабад. Меры по вводу новых налоговых ставок для ИТ-отрасли предлагал и Владимир Путин, тоже называя их «самыми низкими в мире».

Меньше налогов для ИТ-компаний

В Пакистане в обозримом будущем может появиться «самая мягкая налоговая система» во всем мире для ИТ-инвесторов. Об этом в своем личном блоге в Twitter написал министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудхури (Fawad Chaudhry).

Чоудхури заявил, что в стране будет создано несколько особых зон налогообложения. «Я обращаюсь с призывом к транснациональным компаниям США, Китая, России, Кореи, Японии и Европейского союза присоединиться к нам. Не сомневайтесь, Пакистан обеспечит наиболее конкурентную среду и самый низкий уровень налогообложения для технологического бизнеса. Наши двери открыты», – написал министр в своем блоге, не уточнив при этом, какие именно запланированы налоговые послабления.

Особые налоговые зоны

По данным издания The Register, особые зоны налогообложения будут открыты, по меньшей мере, в четырех городах Пакистана. В этот список попали крупнейшие населенные пункты страны – Карачи, Лахор и Фейсалабад, а также столица – Исламабад. О возможном появлении таких зон в других пакистанских городах на момент публикации материала известно не было.

Идея Фавада Чоудхури может заинтересовать ИТ-компании из многих стран

«В этих зонах техноиндустрия и бизнес получат особые стимулы», – добавил Чоудхури.

Зачем все это Пакистану

Одна их причин, по которым Пакистану понадобились иностранные ИТ-инвесторы, может, по данным The Register, являться тот факт, что в стране имеется нехватка высокообразованных специалистов. Кроме того, ее логистическая структура далека по своему уровню развития от китайской или южнокорейской. Однако власти страны не раз упоминали тот факт, что команда технической поддержки китайского техногиганта Huawei для стран Ближнего Востока дислоцируется именно в Пакистане. К примеру, в официальном Twitter Министерства информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана 9 июля 2020 г. появилось сообщение, что в этой стране работает уже свыше 800 сотрудников Huawei.

Публикация Чоудхури в Twitter

Не исключено, что Фавад Чоудхури написал о налоговых послаблениях для ИТ-инвесторов на фоне того, как многие крупные корпорации начали постепенно выводить свое производство за пределы Китая. К примеру, так поступила компания Apple – выпуск ряда своих смартфонов, включая iPhone X и XS, она наладила в Индии.

Импортозамещение по-пакистански

Свои заявления о зонах налогообложения и призывы к другим странам Фавад Чоудхури сопроводил словами о том, что Министерство науки и технологий в настоящее время поводит политику «Сделай в Пакистане» (Make in Pakistan). Ее цель заключается в стимулировании местного производства и снижении зависимости Пакистана от ввоза промышленных товаров.

Пост Министерства ИТ и телекоммуникаций Пакистана

Успехов в этом плане, пишет The Register, Пакистан уже добился. В частности, в стране было налажено производство аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что было очень важно на фоне пандемии коронавируса COVID-19. По состоянию на 15 июля 2020 г. Пакистан находился на 12 месте по числу заболевших новым вирусом – почти 255,8 тыс. человек портив около 738,8 тыс. в России, находившейся на четвертой строчке.

В число товаров, производство которых власти Пакистана хотят наладить в своей стране, входят мобильные средства связи – телефоны и смартфоны. Сроки реализации этой идеи на данный момент не установлены.

Российский пример

Заявления Фавада Чоудхури о «самой мягкой налоговой системе в мире» для ИТ-компаний были сделаны спустя менее месяца после схожих слов Президента России Владимира Путина. Как сообщал CNews, в конце июня 2020 г. Президент внес предложение по бессрочному снижению для ИТ-компаний в России ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и уменьшению налога на прибыль с 20 до 3%.

Владимир Путин добавил, что снижение налога на прибыль до 3% «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для ИТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская». «Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», – заявил Президент России.

Для сравнения, налоговая ставка налога на прибыль в Ирландии составляет 12,5% для торгового дохода и 25% для неторгового дохода. В Индии в сентябре 2019 г. власти объявили о снижении налога на прибыль с 30 до 22%, а для промышленных предприятий, зарегистрированных после 1 октября 2019 г. и запустивших производственные линии до марта 2023 г., ставка налога составляет 15%.

9 июля 2020 г. в рамках совещания в Иннополисе, в котором приняли участие 30 представителей российского ИТ-бизнеса, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новой программе господдержки ИТ-отрасли. Помимо прочего, она тоже включала меры по снижению налога на прибыль и страховых взносов, и они были аналогичны тем, что озвучил Владимир Путин – налог на прибыль с текущих 20% было предложено бессрочно сократить до 3%, а действующие 14-процентные страховые взносы – до 7,6 %.