Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков

Oracle анонсировала возможность размещения всех облачных сервисов компании в ЦОД российских заказчиков. В рамках предложения Oracle Dedicated Region Cloud@Customer корпорация предоставляет им частный регион своего публичного облака. Кроме этого, в дата-центрах организаций стала доступной облачная автономная база данных Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud at Customer по модели «Облако Oracle у клиента».

Что анонсировала Oracle

Oracle сообщила о доступности своих облачных сервисов в ЦОДах компаний-заказчиков. На специальной онлайн пресс-конференции, прошедшей 14 июля 2020 г., было представлено облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Оно предполагает возможность размещения всех облачных сервисов Oracle второго поколения, как существующих, так и тех, которые будут появляться, в дата-центрах организаций. Это предложение распространяется и на автономную базу данных Autonomous Database, а также приложения Oracle Cloud Applications. В компании заявили о том, что управление облачными сервисами при этой модели осуществляется непосредственно Oracle, а стоимость подписки (минимальный объем потребления) составит $500 тыс. в месяц.

«Нашим важнейшим преимуществом является предоставление выбора клиентам. С момента вывода на рынок облачного портфолио мы постоянно повышаем гибкость наших предложений. Заказчики могут переходить в наше облако, а могут оставаться в своем центре обработки данных, мы не заставляем работать с нашим проприетарным ПО и поддерживаем open source-инициативы. Мы создаем приложения, используя нашу платформу, и наши клиенты могут делать то же самое. Мы — единственный в мире облачный провайдер, который гарантирует доступность, управляемость и производительность на уровне SLA», — прокомментировал новые предложения Олег Жуков, вице-президент Oracle в России и СНГ.

Что даст бизнесу локализация облачных ресурсов Oracle

В Oracle отмечают мировую тенденцию, согласно которой предприятия начали массово переходить в публичные облака. Этот тренд справедлив и для России: организации хотят платить только за те ресурсы, которые они реально потребляют, имея при этом неограниченные возможности по масштабированию и гибкости. Однако, пока они опасаются переносить в облака критически важные системы. Анонсированные новинки Oracle позволяют снять эти ограничения.

Предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer дает компаниям возможность использовать свыше 50 публичных облачных сервисов Oracle из локальной среды. При этом заказчики будут получать все те же самые инструменты управления иметь доступ к новым функциям в тот же момент, когда они появляются в публичном облаке Oracle.

«По всему миру у компании Oracle более двух десятков облачных регионов, каждый из которых представляет собой группу территориально разнесенных дата-центров. Сегодня мы анонсировали Oracle Dedicated Region Cloud@Customer. Это означает, что мы берем стойку — физический фрагмент облачного региона — и переносим ее в ЦОД клиента. Это устраняет все три препятствия, которые обычно мешают заказчикам мигрировать в публичные облака: требования законодательства, внутреннее корпоративное регулирование и желание контролировать ядро системы на уровне собственного ЦОДа. В нашем предложении Cloud@Customer данные никогда не покидают ЦОД клиента», — объяснил Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса Oracle в России и СНГ.

Oracle сообщила о доступности своих облачных сервисов в ЦОДах компаний-заказчиков

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer предоставляет клиентам компании полный набор возможностей облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure и приложений Oracle Fusion Cloud Applications. Дополнительными преимуществами, «мигрирующими» в локальные среды, становятся низкая задержка и коллокация. В Oracle считают, что это окажет огромное влияние на развитие и реализацию масштабных цифровых проектов на российский предприятиях.

В компании приводят примеры зарубежных организаций, которые в той или иной степени уже воспользовались предложениями облачных сервисов Oracle в своих ЦОД. В их числе — одна из крупнейших японских консалтинговых компаний и поставщиков ИТ-решений Nomura Research Institute, а также Oman Information and Communication Technology Group, где решения Oracle помогают диверсифицировать экономическое развитие и ускорить цифровую трансформацию государства.

Модель Cloud@Customer весьма востребована и в России. Например, компания «Ингосстрах», основная информационная система и 95% бизнес-процессов которой поддерживаются СУБД Oracle, использует облачные сервисы Oracle Exadata Cloud@Customer для разработки и быстрого развертывания тестовых сред своих решений. На бизнес-уровне это означает оперативный запуск инновационных проектов и новых продуктов, следствием которого становится снижение стоимости и ускорение вывода на рынок новых продуктов. Компания «Еврохим» недавно запустила Oracle Exadata Cloud@Customer в двух своих дата-центрах — основном и резервном — и развертывает на них свои корпоративные информационные системы.

Как снизить капитальные расходы с автономной базой данных

Второе объявление касается доступности Oracle Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer, что, по ожиданиям компании-разработчика, станет наиболее простым и оперативным способом перехода на облачную модель. Это связано с тем, что уже используемые в ЦОД приложения можно подключать и запускать без каких-либо изменений. Время развертывания автономной базы данных при этом составит менее недели. Такая модель, согласно прогнозам менеджмента Oracle, может наполовину снизить инфраструктурные затраты. Стоимость этого варианта потребления облачных сервисов составляет $10 тыс. в месяц.

«Настройка баз данных — сложный и дорогой процесс. С автономными базами данных все совсем по-другому. Мы достигли такого уровня развития, при котором автономные инструменты могут превышать возможности хорошего администратора. При этом автономные базы разворачиваются за секунды, а все обновления запускаются с нулевым простоем», — отметил Дмитрий Юдин.

По словам представителей Oracle, новые облачные предложения подходят компаниям, которые не готовы переносить критически важные нагрузки баз данных в публичные облака. Бизнес же благодаря этому варианту сотрудничества с Oracle получает полный пакет преимуществ автономных баз данных без необходимости размещения в публичных облаках. В частности, сводятся до нуля рутинные задачи по техническому обслуживанию, что освобождает время для инноваций, которые будут более полезны бизнесу. В число процессов, которые могут выполняться автоматически, входят развертывание базы данных, настройка, кластеризация, защита от сбоев, эластичное масштабирование, обеспечение безопасности и установка исправлений.

Oracle Autonomous Database на Oracle Exadata Cloud@Customer поможет компаниям в семь раз быстрее запускать более крупные базы данных, попутно обеспечивая более высокий уровень их консолидации. Производительность операций ввода-вывода для запросов SQL вырастет в 12 раз, а пропускная способность запросов — в 10 раз. Фактический объем работы по управлению инфраструктурой и базой данных снижается на 90%.

Также в Oracle объявили о расширении функциональности автономной базы данных. В частности, анонсирована сертификация бизнес-приложений Oracle Siebel, PeopleSoft и JD Edwards для работы на Oracle Autonomous Database, что поможет снизить расходы, повысив производительность и безопасность систем. Также представлено решение Oracle Autonomous Data Guard, которое обеспечивает высокую доступность и мгновенное восстановление при нулевой потере данных.