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Спецпроекты

Глобальную ИТ-отрасль ждет жесткий обвал

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Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A Интеграция Техника
, Текст: Владимир Бахур
Согласно скорректированному прогнозу Gartner, глобальные расходы на ИТ в 2020 году упадут на 7,3% до $3,5 трлн, однако восстановление сектора будет более быстрым, чем ожидалось ранее.

Будет плохо, но недолго

Глобальные расходы на ИТ по итогам 2020 г. ожидает значительное сокращение на 7,3%: с $3,81 млрд, затраченных в 2019 г., до $3,53 трлн. При этом, согласно новому прогнозу аналитиков из Gartner, ожидается, что инвестиции в ИТ в нынешнем году будут сокращаться сразу по всем сегментам индустрии.

По мнению аналитиков, нынешний спад затрат ИТ вряд ли носит долгосрочный характер. В Gartner полагают, что расходы на ИТ возрастут сразу же после появления первых признаков восстановления мировой экономики.

«Мировые расходы на ИТ в 2020 году все же ожидает резкое сокращение, но восстановление будет более быстрым и плавным, чем в экономике в целом, – сказал Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), заслуженный вице-президент Gartner по исследованиям. – Тем не менее, компании не смогут возобновить прежние процессы, успевшие устареть из-за нарушения основных потоков получения выручки во время пандемии. От кинотеатров до банков – COVID-19 заставляет всех проявлять чудеса смекалки чтобы оставаться на плаву с тем что есть. В частности, ИТ-директорам придется осуществлять цифровизацию бизнеса со значительно меньшими затратами, нежели планировалось в начале 2020 года».

В мае 2020 г. CNews сообщил о том, что аналитики Gartner значительно скорректировали январский прогноз по инвестициям в ИТ-отрасль по итогам 2020 г. Так, в мае в Gartner прогнозировали падение расходов на ИТ на 8% по сравнению с 2019 г., до $3,4 трлн, хотя еще в начале января, до начала глобального распространения COVID-19, в Gartner ожидали роста на 3,4% до $3,9 трлн.

В аутсайдерах – расходы на технику

Наиболее пострадавшим сегментом в плане расходов на ИТ по итогам 2020 г. станут устройства, при этом аналитики ожидают здесь сокращения на 16,1%. Перевод сотрудников на удаленную работу, вызвал лишь временный всплеск покупок устройств, считают в Gartner, так что вряд ли расходы на устройства вернутся к уровню 2019 г. в ближайшее время.

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Глобальные расходы на ИТ в 2020 г. снизятся до $3,53 трлн

В Gartner ожидают, что сектор «инфраструктура как услуга» (IaaS) вырастет в 2020 г. на 13,4% до $50,4 млрд, и на 27,6% до $64,3 млрд в 2021 г.

Глобальные расходы на ИТ в период 2019-2021 гг.

Сегменты 2019, $ млрд   % год к году, 2019 2020, $ млрд % год к году, 2020 2021, $ млрд % год к году, 2021
Дата-центры 210,05 0,6% 188,37 -10,3% 200,09 6,2%
Корпоративное ПО 476,69 11,7% 449,51 -5,7% 482,67 7,4%
Устройства 711,53 -0,3% 596,91 -16,1% 611,30 2,4%
ИТ-сервисы 1 040,26 4,8% 969,44 -6,8% 1 023,18 5,5%
Коммуникационные сервисы 1 372,24 -0,6% 1 326,49 -3,3% 1 366,42 3,0%
Суммарно по ИТ-индустрии 3 810,77 2,3% 3 530,71 -7,3% 3 683,67 4,4%

Источник: Gartner (июль 2020)

В дополнение, растущая актуальность рабочих мест с совместным доступом станет драйвером устойчивого роста расходов конечных пользователей на приложения облачных видеоконференций, которые, согласно прогнозу, вырастут к концу 2020 г. на 46,7%.

Три этапа восстановления

В Gartner рассматривают процесс восстановления экономики после пандемии коронавируса как процесс в три этапа. По их мнению, первый этап – падение, уже позади, и сейчас компании постепенно переходят ко второму этапу – выздоровлению.

В связи с сокращением расходов из-за потери выручки, во многих компаниях сегодня наметилось отставание в первоначальных планах по развертыванию ИТ-проектов. Таким образом, руководители ИТ-подразделений в целях экономии будут вынуждены активнее внедрять облачные сервисы и решения по подписке.

По мере ослабления ограничений в связи с коронавирусной инфекцией, большинство предприятий вскоре вернется к привычной работе, благодаря чему ожидается рост уверенности в более высоких доходах, считают в Gartner. Это позволит предприятиям ослабить введенные ранее жесткие ограничения на расходы, и ИТ-директора смогут возобновить расходы на ИТ.

По мнению аналитиков, такой «перезапуск» станет стимулом роста затрат на ИТ уже 2020 г. и продлится в 2021 г.



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