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Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля

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21 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телеком 2020: как меняется отрасль».

21 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телеком 2020: как меняется отрасль».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как развивается российский телеком-рынок?
  • Какие законодательные изменения ждут отрасль?
  • Что будет с «законом Яровой» и суверенным рунетом?
  • Как меняется бизнес телеком-операторов?
  • Корпоративные или конечные пользователи: на что делают акцент телеком-компании?
  • Какие новые услуги, кроме традиционной стационарной и мобильной связи, наиболее востребованы?
  • Как выбрать оптимальный пакет телеком-услуг для бизнеса?
  • Колл-центр от телеком-оператора или провайдера?
  • Плюсы и минусы облаков от телеком-операторов
  • Когда в России заработает 5G?
  • Как развивается искусственный интеллект (AI) и машинное обучение в телеком-компаниях?
  • Как использовать большие данные от телеком-операторов?
  • Готов ли телеком к массовому использованию интернета вещей (IoT) и M2M?
  • Что ждет российский рынок интерактивного ТВ?
  • Каковы перспективы сотрудничества операторов с ритейлерами, банками и компаниями других секторов?
  • Какова роль телекома в создании умных городов?
  • Каким будет российский телеком-рынок через 5 лет?

С докладами выступят:

Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных технологий, ФАС России;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологиий и связи Республики Татарстан;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Александр Попов, руководитель департамента развития фиксированного бизнеса и конвергентных решений, ВымпелКом;
Представитель ДИТ г. Москвы.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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