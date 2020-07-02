«Ланит» отсудил у «Почты России» сотни миллионов

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Арбитражный суд Москвы признал полностью несостоятельными аргументы «Почты России» в обоснование ее нежелания рассчитаться с «Ланитом» и его партнерами за выполненные ими работы в рамках трехлетнего миллиардного контракта, касающегося развития ЕАС отделений почтовой связи.

Взыскания и штрафы для «Почты России»

Как выяснил CNews, «Почте России» придется расстаться как минимум с 231,7 млн руб. в пользу компании «Ланит». Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, в который интегратор обратился с иском к госкомпании в начале февраля 2020 г.

Истец требовал возмещения долгов и выплат неустоек, касающихся проекта развития и сопровождения единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Договор на эти услуги был подписан между «Почтой России» и «Ланитом» 29 июня 2017 г. При этом «Ланит» выступил лидером целого консорциума компаний, включающего также «Джи-эм-си-эс верэкс», НИП «Информзащита» и НСТ.

Анализ сайта госзакупок показывает, что договор достался «Ланиту» и сподвижникам по итогам конкурса с начальной ценой договора в 1,035 млрд руб. На разных этапах в нем также участвовали IBS, обанкроченный недавно ЦНИИ ЭИСУ и МПО «Классика» — в составе консорциума, включающего ЦИЭКС и «Юзтех интеграцию». В определение поставщика вмешивалась ФАС. Договор с победителем был подписан без снижения стартовой цены лота. Его исполнение должно завершиться 31 июля 2020 г. В процессе этого исполнения его цена выросла до 1,14 млрд руб.

«Почте России» придется выплатить «Ланиту» как минимум 230 миллионов

По итогам завершившегося суда «Почте России» придется погасить 198,9 млн руб. основного долга за некий фрагмент работ, 4 млн руб. неустойки, а также неустойку по ставке 0,1% в день — с 6 февраля 2020 г. по дату фактической оплаты задолженности. То есть на день принятия судебного решения (30 июня 2020 г.) размер этой динамически рассчитываемой неустойки уже составил порядка 28,8 млн руб.

На момент выхода этого материала в «Ланите» итоги разбирательства прокомментировать CNews не смогли. В «Почте России» сообщили редакции, что организация «проанализирует судебный акт и примет решение о дальнейших действиях в рамках, определенных законом».

Разгром «Почты России» в суде

Из материалов суда следует, что возражая против иска по факту неоплаченных работ, в «Почте» сослались на то, что представленные истцом заявки на оказание услуг в спорном периоде ответчиком не были подписаны, следовательно, стоимость и объем услуг сторонами не согласованы. И истец в нарушение ст. 65 АПК РФ не доказал факт оказания услуг и принятия их ответчиком, а акты сдачи-приемки услуг были переданы истцом в адрес ответчика с нарушением установленных договором сроков.

Эти доводы «Почты» были признаны судом необоснованными и несостоятельными и отклонены — ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным доказательствам, а также неправильным применением норм материального права.

Во всех заявках в соответствующей графе «согласовано» стоят подписи Чичерина Д. А. и Исакова А. А., которые в соответствующие периоды оформления заявок занимали руководящие должности в ЕАС ОПС «Почтовые технологии» — филиале «Почты России», говорится в заключении суда.

«Подтверждением взаимного исполнения договора в спорный период и факта оказания услуг является многочисленная переписка по ходу исполнения договора между сторонами, — отмечают служители Фемиды. — Данная деловая переписка подтверждает, как интерес ответчика в получении услуг, так и исполнение им встречных обязательств по договору, без которых оказание услуг стало бы невозможным в принципе».

Кроме того, суд принял во внимание, что факт оказания услуг и их объем подтверждаются нотариально заверенной выгрузкой из системы ЕАС ОПС перечня обработки запросов за период с 1 марта 2019 г. по 31 октября 2019 г. Каждый из данных перечней представляет собой таблицу с многочисленными столбцами, которые отражают полную информацию по каждому из инцидентов, а именно: порядковый номер запроса, дату регистрации запроса в системе, статус запроса, наименование пользователя или отделения «Почты», инициировавшего запрос, контактный e-mail для обратной связи, расположение пользователя, подразделение инициатора, наименование услуги и многое другое.

«Принимая во внимание непредставление ответчиком доказательств полной оплаты оказанных услуг, в том числе после предъявления истцом претензии, отсутствие возражений относительно качества и объема оказанных истцом услуг, суд признает обоснованным, соответствующим положениям ст.ст.309-310 ГК РФ, требование о взыскании задолженности в указанном размере», — резюмируют служители Фемиды.