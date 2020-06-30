Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем

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Уйдя из IBS, Сергей Мацоцкий организовал нового ИТ-интегратора, унаследовавшего от материнской компании команду в 400 человек, тематические разработки и клиентов федерального уровня. Компания будет работать на российском рынке, но название для себя придумала латинописное. Кириллическое — сильно напоминает другой известный отечественный ИТ-бренд.

«Рубитех» Мацоцкого

Сооснователь известного ИТ-интегратора IBS, покинувший его в апреле 2020 г., Сергей Мацоцкий организовал новую ИТ-компанию. Об этом сообщила пресс-служба этой организации и сам предприниматель на своей странице в Facebook.

Компания получила название Rubytech. Одноименный веб-сайт компании в домене .RU уже работает. Ее представитель рассказал CNews, что юрлицо ООО «Рубитех» сейчас находится в процессе регистрации — документы на внесение записей в ЕГРЮЛ были поданы 29 июня 2020 г. во второй половине дня. «В нашем случае речь идет не об учреждении нового юридического лица, а о переименовании действующего: ООО “ИБС консталтинг” в ООО “Рубитех”», — уточнил собеседник редакции.

Кадровая основа компании — бывший дивизион ИТ-инфраструктуры IBS. Поэтому Rubytech себя позиционирует в качестве системного интегратора с экспертизой в построении ИТ-инфраструктуры, проектировании ЦОДов, создании сетевых решений и технологий в сфере информационной безопасности.

Сергей Мацоцкий, уйдя из IBS, развернул бизнес под новым брендом

Компания унаследовала от IBS права на тематические авторские разработки. В частности именно она станет развивать решения под брендом «Скала-Р». Мацоцкий называет ее «самой известной российской гиперконвергентной вычислительной платформой, ставшей основой для многих самых современных информационных систем». Среди других решений компания упоминает специализированные программно-аппаратные комплексы для поддержки высокопроизводительных СУБД, хранения больших массивов данных и аналитики, а также продукты для виртуализации рабочих мест (VDI).

«Компанию возглавит Игорь Ведехин, с которым мы вместе работаем уже больше 15 лет», — отметил Мацоцкий. В Rubytech уточнили CNews, что под его началом сейчас трудится около 400 человек. В планах — увеличение численности.

Что касается роли самого Мацоцкого, то Ведехин в разговоре с CNews выразил уверенность в том, что Мацоцкий «будет принимать самое активное участие в развитии компании как основатель бизнеса».

«Рубитех» — почти как «Русбитех»

Не трудно заметить, что кириллическое написание имени компании всего на одну букву отличается от наименования очень известного на рынке бренда «Русбитех» — разработчика ОС Astra Linux.

Из объяснений «Рубитеха» для CNews можно было заключить, что название нового бизнеса Мацоцкого отражает нацеленность организации на российский рынок. «Наши заказчики — современные ИТ-менеджеры крупнейших российских компаний и государственных организаций, — сообщили собеседники редакции. — В коммуникациях мы используем название компании исключительно на латинице: Rubytech».

Концептуальные планы

На вопрос CNews о финансовых планах организации, в ней ограничились указанием на то, что на сегодняшний день компания «чувствует себя стабильно в финансовом плане». «Финансовые показатели компании мы будем готовы озвучить через год», — добавили в ней.

CEO Rubytech Игорь Ведехин

«У нас большие планы, — говорит Сергей Мацоцкий. — Я совершенно уверен, что наша профессиональная команда будет востребована в крупнейших проектах, и мы будем расти и развиваться так быстро, как это будет возможно. И мы конечно будем стараться соответствовать самым взыскательным требованиям наших заказчиков».

Среди этих заказчиков компания называет крупнейшие государственные структуры и системообразующие компании: Федеральную налоговую службу, Центробанк, Минфин, Минкомсвязи, Минтруд, «Газпром», «Ростелеком», «Газпромбанк», «Росатом» и др.

Разделение IBS

О разделе бизнеса IBS между его основателями Сергеем Мацоцким (владел долей в 25%) и Анатолием Карачинским стало известно 13 апреля 2020 г. С точки зрения даты объявления об этом событии раздел был приурочен к началу нового финансового года. Было сообщено, что Мацоцкий перестает быть миноритарным акционером компании и выходит из состава совета директоров IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»).

В IBS утверждали, что данное решение было принято основателями по взаимному согласию и «с чувством глубокого уважения к вкладу каждого в партнерство», которое длилось более 30 лет. Реорганизация должна позволить обоим предпринимателям сконцентрироваться на приоритетных для себя направлениях ИТ-бизнеса. Помимо дивизиона инфраструктуры, Мацоцкому отошли компании БФТ и Arenadata.

В последнем на сегодня публичном отчете ПАО «ИБС ИТ услуги» (по МСФО), который завершился 31 марта 2019 г., указано, что выручка этой структуры по итогам того года составила 27,9 млрд руб. при показатели чистой прибыли в 1,82 млрд руб. В IBS сообщили CNews, что показатели этого ПАО релевантны всему бизнесу группы компаний.

По совокупности данных, включая и непонятную ситуацию на рынке аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын в разговоре с CNews в апреле 2020 г. очень приблизительно оценил выделившийся бизнес в 4 млрд руб.