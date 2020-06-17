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Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн

Интернет Веб-сервисы Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Сбербанк провел ребрендинг медицинского сервиса Docdoc и запустил на его основе проект «Сберздоровье». Пользователям нового сервиса доступны услуги телемедецины, запись на прием к врачу и многое другое. В скором времени на базе площадки ожидается запуск онлайн-торговли лекарственными препаратами.

Прощай, Docdoc. Здравствуй, «Сберздоровье»

Сбербанк запустил новый медицинский сервис «Сберздоровье». Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. «Сберздоровье», как заявили в Сбербанке, будет развивать все виды медицинских услуг и объединит различные сервисы и продукты, которые касаются здоровья человека во всех его проявлениях.

Сервис создан на базе компании Docdoc, которую госбанк приобрел в 2017 г. С момента вхождения компании в экосистему Сбербанка число клиник-партнеров сервиса удвоилось (с 2 тыс. до 4 тыс.), а количество клиентов выросло с 778 тыс. до более чем 7,5 млн. Оборот компании увеличился в 10 раз – до 1,5 млрд руб. в год.

Компания Docdoc начала работу в 2012 г. как один из первых в России сервисов по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. После включения сервиса в экосистему банка стартовала его трансформация в медицинскую платформу – площадку, на которой представлены наиболее востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. Сервис телемедицины Docdoc, позволяющий проводить онлайн-консультации с врачами, был запущен в 2018 г.

Функции сервиса

С помощью «Сберздоровья» на сегодняшний день можно записаться на очный прием к врачу, в том числе и по полису добровольного медицинского страхования (ДМС) или получить онлайн-консультацию с помощью телемедицины.

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Доступные и планируемые к запуску услуги «Сберздоровья»

Кроме того, пользователям доступны вызов врача на дом, запись на диагностику, заказ комплексного обследования. Наконец, «Сберздоровье» позволяет вести личный дневник здоровья (мониторинг организма для хронических больных), а также заказать ветеринарные услуги онлайн.

В ближайшем будущем клиентам сервиса обещают возможность приобретения лекарств онлайн, запись и сдачу анализов, в том числе на дому, а также услуги персонального «медицинского консьержа».

Кроме того, как ожидается, на платформе появится обширный раздел, посвященный здоровому образу жизни, где можно будет найти личного тренера, записаться в фитнес-клубы, а также получить консультации по тренировкам и правильному питанию.

«Яндекс.здоровье» и дистанционная торговля лекарствами

Другой крупный игрок российского ИТ-рынка компания «Яндекс» тоже располагает собственным медицинским сервисом «Яндекс.здоровье», который развивает с 2016 г. в партнерстве с компанией Doc+. «Яндекс» неоднократно выступал в роли инвестора последней.

Платформа специализируется на организации онлайн-консультаций с врачами. Однако на сайте сервиса также присутствуют подборки статей о медицине и инструменты для сравнения цен и бронирования лекарств в аптеках.

В марте 2020 г., после того как Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств, «Яндекс» сообщил о готовности запустить доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей на базе собственного сервиса такси.

В апреле 2020 г. Госдума приняла пакет поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части розничных интернет-продаж препаратов, а в мае 2020 г. Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами.

Ссора Сбербанка с «Яндексом», сближение с Mail.ru

11 июня 2020 г. CNews сообщил о приобретении Сбербанком картографического сервиса «2ГИС». Сделке предшествовала произошедшая в начале июня 2020 г. ссора госбанка с «Яндексом», который развивает собственные картографические сервисы «Яндекс.навигатор» и «Яндекс.карты». Как писал CNews, компании готовы прекратить многолетнее сотрудничество в развитии сервисов «Яндекс.маркет» и «Яндекс.деньги». Стороны поделят их между собой: «Маркет» достанется «Яндексу», тогда как с «Деньгами» отечественный интернет-гигант связан больше не будет.

На фоне ухудшения отношений с «Яндексом» Сбербанк начал развивать совместные сервисы с другим крупным российским игроком – холдингом Mail.ru Group. Ряд этих проектов – прямые конкуренты сервисов «Яндекса». В частности, речь идет, в том числе о Delivery Club – сервисе по доставке еды, конкурирующего с «Яндекс.едой». Помимо этого, в активе Сбербанка и Mail.ru Group есть проект «Ситимобил», занимающийся пассажирскими перевозками, как и «Яндекс.такси».

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