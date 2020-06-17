Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля
16 июля CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации».
16 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации».
Основные вопросы к обсуждению:
- Как развивается мировой и российский рынок ЦОД?
- Какое влияние на российский рынок оказывает «Цифровая экономика»?
- Как развивается рынок ЦОД в регионах?
- Как меняется спрос на услуги ЦОД со стороны госсектора?
- Какие коммерческие компании являются главными потребителями услуг ЦОД?
- Интересен ли российский рынок ЦОД иностранным компаниям?
- Как развивается сотрудничество с международными провайдерами?
- Какие сервисы уже предлагают поставщики услуг ЦОД?
- Какие новые сервисы появятся на рынке в ближайшее время?
- Готовы ли российские ЦОДы предоставить услуги мирового уровня?
- Как выбрать надежного поставщика услуг ЦОД?
- Какие проблемы существуют в отрасли?
- Как решить существующие проблемы?
- Каковы перспективы развития российского рынка ЦОД на ближайшие годы?
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.