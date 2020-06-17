В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Google стала партнером компании Parallels, разработчика виртуальных машин, с целью интеграции в Chrome OS поддержки Windows-программ, в том числе приложений из пакета Microsoft Office. Инициатива направлена на корпоративных клиентов, и новоиспеченные партнеры не сообщают, получат ли обычные пользователи Chrome OS возможность работать с программами для Windows.



Windows-софт под Chrome OS

Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая виртуальные машины, сообщила CNews о начале сотрудничества с интернет-гигантом Google для реализации возможности запуска Windows-приложений под Chrome OS. Собственная операционная система Google для неттопов и ноутбуков научится запускать корпоративные и облачные программы, изначально предназначенные под Windows.

Подробности об условиях соглашения стороны не раскрывают, в том числе и точные сроки появления новой функции в Chrome OS. Известно лишь, что изменения направлены в первую очередь на корпоративных пользователей, и что воспользоваться нововведениями они смогут осенью 2020 г.

Для чего все это делается

Согласно предоставленной Parallels информации, ее партнерство с Google позволит расширить возможности предприятий. В частности они смогут повысить производительность труда отдельных пользователей и эффективность совместной работы, независимо от времени и места и исключить дополнительные затраты на оборудование, чтобы в итоге свести к минимуму общую стоимость владения.

В Chrome OS появится поддержка Windows-приложений

Помимо этого, предприятия смогут развертывать полнофункциональные приложения Windows, включая Microsoft Office, на корпоративных устройствах под управлением Chrome OS.

Обычных пользователей оставили без внимания

На момент публикации материала не было известно, собираются ли Google и Parallels предоставлять возможность запуска Windows-приложений не только корпоративным, но и обычным пользователям Chrome OS. Все подробности о том, как это будет работать, и кто сможет воспользоваться новыми опциями, компания Parallels раскроет не раньше осени 2020 г.

Технически, запустить программы из пакета MS Office под Chrome OS пользователи могут, не дожидаясь появления готового решения от Parallels. В этой ОС, как сообщал CNews, с июня 2016 г. есть поддержка Android-приложений, а Microsoft за неимением собственной мобильной ОС (поддержка Windows 10 Mobile была прекращена осенью 2019 г.) продвигает мобильную версию Office под Android и iOS. Приложения из состава пакета, включая Word и Office, доступны для бесплатного скачивания из магазина Google Play.

Непопулярная платформа

Chrome OS появилась сравнительно давно – ее анонс состоялся в июле 2009 г., а первый стабильный билд вышел в июне 2011 г. Однако за 11 лет своего существования популярной она так и не стала – согласно статистике StatCounter, по итогам мая 2020 г. ее доля рынка едва превышала 1%, и с течением времени она сокращается. Для примера, в декабре 2019 г. Chrome OS занимала 1,45% рынка.

1-процентная доля рынка - результат Google на рынке настольных ОС за 11 лет

В январе 2020 г. CNews писал, что проблема данной ОС имеет комплексный характер – она затрагивает как программную составляющую самой платформы, так и аппаратную часть работающих на ней устройств. В настоящее время, считает эксперт ресурса Android Police Дэвид Руддок (David Ruddock), система находится в тупике, выхода из которого пока нет. Отметим, что Руддок стал одним из первых людей в мире, кому довелось опробовать Chrome OS и ноутбук на ее основе.

Одной из основных проблем Chrome OS Руддок назвал отсутствие программ под нее. До 2016 г. она не поддерживала офлайн-программы, работая исключительно с веб-приложениями, которых было очень мало. Дэвид Руддок уверен, что реализация поддержки Android-приложений в 2016 г. была одним из величайших достижений команды разработчиков Chrome OS и одновременно одной из худших ее ошибок. За четыре года, прошедшие с момента запуска поддержки, стало очевидным, что мантра «сделай поддержку, и приложения появятся сами» не работает – разработчикам ПО Chrome OS не интересна как целевая платформа.

Чем занимается Parallels

Parallels была основана в России в 1994 г. В число ее основателей вошли Сергей Белоусов и Илья Зубарев, но на начальном этапе она была известна под названием Standart & Western Software (Swsoft). Компания занималась заказным программированием.

Parallels предоставит Google свои наработки, которые могут помочь поднять популярность Chrome OS

В начале XXI века Swsoft приобрела российские компании Plesk и Parallels, после чего сменила название на Parallels. Вследствие объединения основным продуктом компании стала одноименная виртуальная машина для MacOS. В настоящее время Parallels разрабатывает виртуальные машины для Windows и Linux, продукт для удаленного запуска приложений Parallels Remote Application Server и мобильное приложение для удаленного доступа Parallels Access.

В своей истории Parallels заключила несколько сделок. Были приобретены конкуренты компании — Sphere, немецкий производитель решений для автоматизации хостинга ModernGigabyte и разработчик приложений удаленного доступа 2X Software. В декабре 2018 г. состоялась еще одна сделка, но на этот раз по приобретению самой Parallels – компанию, как сообщал CNews, купила канадская Corel. В ее портфель перешли такие продукты как Parallels Desktop для Mac, Parallels Toolbox для Windows и Mac, Parallels Access, Parallels Mac Management для Microsoft SCCM, а также Parallels Remote Application Server (RAS), то есть вся линейка Parallels.