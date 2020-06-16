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За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке

Телеком Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
К 2024 г. школы по всей России оборудуют «умными» видеокамерами с поддержкой распознавания лиц. Наблюдать за учениками будут как в классах, так и за их пределами. «Сердцем» же школьных систем видеонаблюдения станет отечественное решение с говорящим названием Orwell 2k, разработанное компанией «Элвис-неотек».

Камеры в Российских школах

Министерство просвещения России до 2024 г. планирует оснастить системами видеонаблюдения с распознаванием лиц более 43 тыс. общеобразовательных учреждений страны.

Заказчиками работ в рамках проекта выступают региональные департаменты образования, исполнителем – Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех»). Оборудование и ПО Orwell 2k с видеоаналитикой и компьютерным зрением, для школьных систем поставит «Элвис-неотек» (портфельная компания «Роснано»), сообщили CNews в пресс-службе УК «Роснано». Orwell - английское написание фамилии Джорджа Оруэлла, автора романа «1984» о тоталитарном обществе с развитой технологией тотальной слежки.

Общая сумма контрактов, по оценке «Ведомостей», превышает 2 млрд руб. Одна камера обойдется в сумму около 10 тыс. руб., а всего каждой школе понадобится примерно 20 камер.

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Во российских школах появятся камеры с функцией распознавания лиц

IP-камеры в школах будут использоваться для контроля безопасности на входе и выходе из учебного заведения, а также для видеонаблюдения в классах. Это, как отмечает источник, позволит не только обеспечить безопасность учебного процесса, но и транслировать уроки для удаленного обучения.

Проект по оснащению школ камерами стартовал в конце 2019 г. На первом этапе общий объем поставок в 10 регионах России составил более 28 тыс. камер в 1,5 тыс. общеобразовательных учебных заведений.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в нацпроект «Образование».

Оборудование и ПО систем видеонаблюдения

Как сообщили CNews в УК «Роснано», в школьных системах видеонаблюдения применяются IP-камеры серии Visorjet Smart Mini, предназначенные для размещения внутри помещений. В частности, упоминаются Visorjet Smart Bullet Mini с широкоугольным объективом, а также устройство в купольном исполнении Visorjet Smart Dome Mini.

Камеры серии Mini отличаются компактным размером, наличием высокочувствительной матрицы с функциями шумоподавления, компенсации фоновой засветки и инфракрасной подсветкой нового поколения. Благодаря этим особенностям камеры способны вести мониторинг в условиях недостаточной освещенности.

В устройствах предустановлены алгоритмы видеоаналитики, способные в автоматическом режиме распознавать и оповещать о задымлении, возникновении пожара, оставленном предмете и ряде других нежелательных ситуаций.

Все IP-камеры подключаются к серверам с установленной системой для охранного видеонаблюдения Orwell 2k, в которую интегрирован модуль распознавания лиц компании Ntechlab.

Ntechlab известна благодаря своей разработке Findface, которая позволяет в режиме реального времени с высокой точностью устанавливать личность человека в потоке видео, сравнивая результаты поиска с контрольными базами данных.

Решение Orwell 2k разработано компанией «Элвис-неотек», в 2018 г. включено в Единый реестр российского ПО Минкомсвязи. Система видеонаблюдения с компьютерным зрением основана на нейросетевых алгоритмах видеоаналитик и предназначена, в том числе, для обеспечения безопасности промышленных объектов, предприятий ТЭК, транспортной инфраструктуры. Система автоматически обнаруживает и классифицирует цели и потенциально опасные ситуации, а также автоматически информирует оператора об их возникновении.

Несколько фактов об «Элвис-неотеке»

«Элвис-неотек» позиционирует себя как проектная компания «Роснано», разработчик и производитель систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного наблюдения.

«Компания была создана в 2011 г. при поддержке "Роснано", но в действительности ее истоки лежат намного глубже, так как история компании неразрывно связано с АО "Элвис", организованного на базе структурного подразделения научно-производственного объединения "ЭЛАС", выполнявшего в 1960–1980 гг. передовые разработки в области космической электронной техники», – говорится на сайте организции.

По данным госструктуры, акционером «Элвис-неотека» наравне с «Роснано» выступает американская компания Senesys. При общем бюджете инвестиционного проекта, которым является «Элвис-неотек», в 2,81 млрд руб. на «Роснано» приходится 1,06 млрд руб.

Компания «Элвис-неотек» разработала и сегодня выпускает линейку IP-камер для различных применений. Сейчас в арсенале компании имеется восемь камер в пяти сериях: PTZ, Mini, Bullet, Dome и Fisheye. В конце февраля 2020 г. продукция компании получила сертификаты соответствия транспортной безопасности МВД России.

В апреле 2020 г. CNews писал о том, что компания получила от Минпромторга свыше 200 млн руб. на разработку и запуск производства ИТ-системы распознавания движущихся объектов для охраны зданий и периметров на местности.

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