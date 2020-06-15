Главу российского Autodesk меньше, чем за год, поменяли дважды

Autodesk назначила нового специалиста на пост руководителя российского подразделения. Им стал выходец из Microsoft и IBM, и это второй раз за последние восемь месяцев, когда Autodesk назначает нового топ-менеджера на эту должность.

Новые кадры в Autodesk

Компания Autodesk заявила о новых изменениях в кадровом составе своего российского представительства. Как сообщили CNews представители компании, к команде топ-менеджеров подразделения, в ноябре 2019 г. пережившей масштабную реорганизацию, присоединились три специалиста, один из которых уже работал в этой компании на протяжении восьми лет.

В российском офисе Autodesk был назначен новый региональный руководитель (в России и СНГ) – эту должность получил бывший сотрудник Microsoft и IBM Николай Дубовицкий. На пост руководителя отдела стратегических проектов в машиностроении и строительстве назначен Александр Воеводин. Третьим новым членом команды Autodesk в России стала Марина Король – с июня 2020 г. она работает в должности руководителя по работе с партнерами в России и СНГ. Свою карьеру в Autodesk она строила в период с 2004 по 2012 гг.

В российском офисе Autodesk вновь меняется руководящий состав

В ноябре 2019 г. Autodesk уже меняла главу российского подразделения. На тот момент им стал, как сообщал CNews, Луай Дахмаш (Louay Dahmash), который также является директором Autodesk по продажам в регионе ЕМЕА (в этот регион входят Европа, Россия, Ближний Восток и страны Африки). До него подразделением руководила Анастасия Морозова – она была назначена региональным директором Autodesk в России и СНГ в июле 2016 г. На момент вступления в должность она работала в экосистеме Autodesk на протяжении последних 15 лет .Финансовые результаты своей деятельности в России Autodesk не раскрывает.

Новый региональный руководитель

В должности регионального руководителя Autodesk в России и СНГ Николай Дубовицкий будет отвечать за развитие и расширение бизнеса компании в регионе. Он тесно связан с мировой ИТ-отраслью – за свою 20-летнюю карьеру он успел поработать в SAP, Bentley Systems, Microsoft и IBM.

Николай Дубовицкий

Николай Дубовицкий получил степень магистра бизнес-администрирования (master of business administration, MBA) по бизнес-стратегии в Открытом университете Великобритании (The Open University), в котором обучался в период с 2000 по 2003 гг. Также у него есть степень магистра по специальности «Инженер-исследователь систем» в МГТУ им. Баумана (период обучения с 1990 по 1997 гг.).

Карьера Дубовицкого, по данным его страницы в социальной сети LinkedIn (заблокирована в России), началась в ноябре 1992 г. с должности компьютерного инженера во Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики (ВНИИТФ). В апреле 1997 г. он перешел в компанию «Айти» (системный интегратор) на пост ИТ-менеджера, из которой уволился в августе 1998 г.

С сентября 1998 г. по август 2003 г. Николай Дубовицкий работал в российском подразделении IBM директором по продажам, после чего началась его восьмилетняя карьера в Microsoft, где он в разное время занимал руководящие посты в офисах компании в Москве и Редмонде (США). Из Microsoft Дубовицкий ушел в октябре 2011 г., после чего он с февраля 2012 г. по февраль 2013 г. был директором по продажам в российском офисе SAP.

Следующим местом работы Дубовицкого стало представительство компании Bentley Systems в России и СНГ, в которое он пришел в феврале 2013 г. В нем он до конца мая 2014 г. отвечал за операционную деятельность компании в российском регионе и затем был переведен на должность вице-президента представительства. Этот пост он занимал вплоть до перехода в Autodesk в июне 2020 г.

Карьера Александра Воеводина

На должности руководителя отдела стратегических проектов в машиностроении и строительстве в Autodesk Александр Воеводин будет отвечать за развитие отношений с крупнейшими российскими компаниями в области строительства и промышленности и реализацию комплексных проектов, потенциально влияющих на развитие этих отраслей. В отличие от Николая Дубовицкого, до прихода в Autodesk Воеводин на протяжении 15 лет работал в одной компании.

Александр Воеводин

Воеводин, по данным его страницы в LinkenIn, посвятил 15 лет жизни карьере в американской корпорации Honeywell, занимающейся производством электронных систем управления и автоматизации. Он работал в ее московском офисе, начав в 2005 г. с должности специалиста по продажам (с 2005 по 2007 гг.). Затем Александр Воеводин был переведен на пост менеджера по работе с клиентами (с 2007 по 2009 гг.), после чего он стал старшим менеджером по работе с ключевыми клиентами компании (2009-2013 гг.), а затем – старшим бизнес-консультантом и директором по крупномасштабным проектам (2013 г. – октябрь 2015 г).

Следующей ступенью Воеводина в его карьерной лестнице в Honeywell стала должность директора по продажам в московском офисе компании. Ее он занимал с октября 2015 г. по май 2020 г. пока не перешел на работу в Autodesk. Образование Воеводин получил в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина (период обучения – с 2000 по 2005 гг. специализация «Инженер по автоматизации управления»).

Возвращение Марины Король в Autodesk

Марина Король, назначенная в Autodesk руководителем по работе с партнерами в России и СНГ, имеет более чем 20-летний опыт работы в области автоматизации и цифровой трансформации. За время своей карьеры она занималась внедрением технологии информационного моделирования зданий (Building Information Model, BIM) в проектных организациях и у заказчиков строительных проектов.

Марина Король

Марина Король имеет дипломы специалиста по информационным технологиям (Институт пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта, МИИТ) и степень MBA по стратегическому менеджменту и предпринимательству (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС).

Карьера Марины Король включает пять лет работы в московском офисе софт-дистрибьюторской компании Consistent Software Distribution (с 2000 по 2005 гг.), в которой она дослужилась до должности директора по продажам. В Autodesk она работала в период с 2004 по 2012 гг. в 2004 г. она заняла пост менеджера каналов продаж в представительстве компании в России и СНГ, а последней ее должностью, согласно данным с ее страницы в LinkedIn, стал пост менеджера по связям с правительством (2011-2012 гг.).

Autodesk и антироссийские санкции

В июле 2014 г. компания проинформировала своих российских партнеров о запрете на продажу продуктов и услуг отечественным компаниям, попавшим в санкционный список Минфина США. В письме Autodesk, как сообщал CNews, были указаны два десятка компаний, в том числе из оборонной и нефтегазовой отраслей. В список вошли: банк «Россия», корпорация «Алмаз-Антей», производитель питьевой воды «Акваника», компания «Русское время», «дочка» аэропорта Шереметьево «Авиа Групп», СМП-банк, лизинговая компания «Зест» концерн «Калашников», «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), производитель боеприпасов «Базальт», тульское «Конструкторское бюро приборостроения», Инвесткапиталбанк, «ВПК НПО машиностроения», Собинбанк, концерн «Созвездие», а также «Стройгазмонтаж», «Стройтрансгаз», «Трансойл», ИК «Аброс» («дочка» банка «Россия»), НПК «Уралвагонзавод», транспортная компания «Сахатранс» и Феодосийский нефтеналивной терминал.

Кроме того, в список из письма Autodesk включено большое количество российских депутатов и чиновников, военно-политических активистов Донецкой и Луганской народных республик, а также Виктор Янукович.

Актуальный на тот момент глава российского офиса Autodesk Алексей Рыжов в открытом письме высказал сожаление о санкциях, под действие которых попали российские клиенты его компании.