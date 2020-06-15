Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая

После завершения следственных мероприятий в отношении главы «Т-платформ» и высокопоставленного сотрудника МВД и изменения им статьи обвинения в Москве началось судебное разбирательство. Во главе служителей Фемиды знаковая судья. В деле новая обвиняемая, предположительно связанная только с МВД.

Суд над Опанасенко и новая обвиняемая

Как выяснил CNews, начавшийся в Москве суд над главой «Т-платформ» Всеволодом Опанасенко получит продолжение только через месяц. В заседании служителей Фемиды, открывшемся 11 июня 2020 г., был объявлен перерыв до 10 июля, рассказал редакции адвокат топ-менеджера Дмитрий Ляшков. При этом по данным CNews, новая обвиняемая по делу, некая Бокова О. И., непосредственного отношения к Опанасенко не имеет (подробности ниже).

Напомним, глава «Т-платформ» и бывший начальник управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александр Александров были арестованы в марте 2019 г. Они стали фигурантами уголовного дела, связанного с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб.

Первоначально Александров обвинялся в нарушении ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России (УК) — злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Опанасенко обвинялся в подстрекательстве к нарушению этой же части этой же статьи. Такое нарушение (но не подстрекательство к нему) наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В феврале 2020 г. с обоих фигурантов дела обвинения в злоупотреблениях сняли, но предъявили обвинения в нарушении ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Наказывается лишением свободы также на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Начался суд над Всеволодом Опанасенко. В деле новый обвиняемый

Карточка нового дела появилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы 30 апреля 2020 г. В ней в числе обвиняемых, помимо Опанасенко и Александрова, была заявлена вышеупомянутая Бокова О. И. (инициалы в этой картотеке по традиции не расшифровываются). Она обвиняется в нарушении той же статьи 159, но ее третьей части — мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Отметим, что в качестве судьи в Мещанском районном суде на рассмотрение дела была назначена Ирина Аккуратова, известная по крайне резонансному делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Кто такая Бокова?

Все опрошенные CNews близкие к «Т-платформам» эксперты на ИТ-рынке заверили, что личность Боковой им не известна. По данным одного из источников, Опанасенко ее тоже «не знает».

По информации судебной картотеки Бокова О. И. в октябре 2019 г. стала фигурантом дела «о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности». По итогам рассмотрения соответствующего ходатайства оно было отклонено. Публикация решения суда была запрещена. Характер разбирательства очевидно указывает на то, что на тот момент Бокова была госслужащей либо бюджетным работником.

В сообщении Следственного комитета от 29 апреля 2020 г. говорится, что по итогам расследования в отношении главы «Т-платформ» и Александрова в том числе было установлено, что последний в 2016-2018 гг. был фиктивно трудоустроен в качестве преподавателя в Воронежский институт МВД и получал заработную плату, фактически не исполняя должностных обязанностей.

Беглый интернет-поиск показывает, что в этом вузе работает (или работала) Оксана Игоревна Бокова — по состоянию на апрель 2019 г. полковник полиции, доктор технических наук, профессор, почетный радист России, почетный работник высшего профессионального образования, заместитель начальника института по научной работе. С 2010 по 2018 гг. (то есть в том числе в период фиктивного трудоустройства Александрова) Бокова возглавляла в вузе кафедру инфокоммуникационных систем и технологий.

О том, что к Опанасенко эта Бокова никакого отношения не имеет, косвенно указывает тот факт, что в коротком списке непосредственных получателей оборудования по проблемному контракту МВД с «Т-платформами» Воронежский вуз не фигурировал.

В чем именно обвиняется Опанасенко

По данным «Коммерсанта» на состоявшемся первом заседании суда из обвинительного заключения прокурора следовало, что в 2015 г. Всеволод Опанасенко и Александр Александров вступили в сговор, чтобы похитить государственные денежные средства. Для этого в 2016-2018 гг. они инициировали заключение договора на поставку в МВД компанией «Т-платформы» около 10 тыс. автоматизированных рабочих станций.

Из обвинения можно было понять, что контракты в целом были выполнены, но у МВД возникли претензии к качеству оборудования. В частности, по данным обвинения, оно оказалось маломощным, «работавшим на пределе возможностей», при этом были использованы не отечественные комплектующие (что являлось условием сделки), а китайские — на закупленные в КНР детали сотрудники «Т-платформ» наклеивали стикеры с логотипами самой компании. В результате, посчитало обвинение, государству был причинен ущерб на полную сумму контракта — 357,1 млн руб.

«Я не понимаю, в чем меня обвиняют,— цитирует слова Опанасенко “Коммерсант”.— Контракт мною был исполнен, оборудование поставлено на места, и оно работает. В чем тут мошенничество? Или меня обвиняют в том, что я украл деньги за исполненный контракт? Но это глупость!» Александров свою вину также не признал.

После годичного нахождения под стражей 18 марта 2020 г. и Опанасенко, и Александров были отправлены под домашний арест на три месяца.