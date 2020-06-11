Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%»

Компания «Сателлит инновация», резидент «Сколково», создала специальное ПО для максимально точного распознавания лиц. Разработчики утверждают, что за счет нейросетей глубокого обучения точность составляет 99,9%, даже если лицо закрыто одеждой, предметами или волосами.



Распознают всех

Специалисты российской компании «Сателлит инновация» создали программное обеспечение распознавания лиц, работающее с повышенной точностью. Как сообщили CNews разработчики, это ПО способно распознавать лица, прикрытые одеждой, волосами или предметами, с точностью о 99,9%.

По словам девелоперов, их новое творение представляет собой систему наиболее актуальных и востребованных инструментов видеоаналитики. В число, помимо прочего, входят учет рабочего времени сотрудников, подсчет уникальных посетителей и другие.

Также авторы программного обеспечения отметили, что их разработка может стать частью базовых возможностей ПО для видеонаблюдения. По их оценке, такое решение позволит сделать проекты с функцией распознавания лиц почти в десять раз более доступными.

Волосы и одежда - не помеха для распознавания лиц новым алгоритмом Macroscop

Компания «Сателлит инновация» основана в 2008 г. в Перми. Она входит в число резидентов Кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Компания занимается разработкой систем IP-видеонаблюдения, и на российском рынке представлена торговой маркой Macroscop. За рубежом «Сателлит инновация» известна под торговой маркой Eocortex.

Как работает разработка резидента «Сколково»

В своей работе новое ПО компании «Сателлит инновация» используют нейросети глубокого обучения, что и позволяет ему с максимальной точностью идентифицировать лица людей и определять их личность. Алгоритм может справиться с одновременным распознаванием до 100 лиц в одном кадре.

Работе программного обеспечения Macroscop не будут мешать ни шарфы, ни борода, ни челка, ни наушники, ни даже головные уборы. При этом компания не уточняет, какой процент лица должен оставаться открытым, чтобы программа смогла определить личность человека.

К дополнительным особенностям новой разработки Macroscop относится неограниченная по количеству лиц база данных, с которой она может работать, и по которой она может искать людей на видеозаписи, используя для этого их снимки. Также в ней реализована функция создания черных и белых список распознавания.

Специалисты Macroscop дополнили программу возможностью реагирования на появление тех или иных людей в кадре. К примеру, если она распознает лицо конкретного человека, она сможет уведомить об этом владельца компании, службу безопасности или другого ответственного. Для этого она отправит уведомление в CRM-систему, на электронную почту или на мобильный телефон в виде текстового сообщения.

История компании

Компания ООО «Сателлит инновация» основана выпускниками Пермского госуниверситета Артемом Разумковым и Александром Коробковым. Самый первый офис компании располагался непосредственно в здании их вуза.

Уставный капитал компании, по данным ЕГРЮЛ, составляет 14,455 тыс. руб. Александр Коробков при номинальной стоимости доли 4455 руб. является ее гендиректором.

Первым инвестором Macroscop стал в 2008 г. Фонд содействия развитию малых форм предприятий, в научно-технической сфере (фонд Бортника), вложивший в нее 1 млн руб.

В 2009 г. «Сателлит инновация» стала портфельной компанией Пермского венчурного фонда, находившегося на тот момент под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами». В том же 2009 г. компания получила грант на развитие в размере около 10 млн руб. от правительства Пермского края.

В 2010 г. «Сателлит инновация» стала одним из первых 16 резидентов Фонда «Сколково». Выход компании на международный рынок состоялся в 2013 г., и ее первым иностранным клиентом стал предприниматель из Словакии. На момент публикации материала ее разработки использовались в 55 странах мира, а в списке клиентов числились холдинг X5 Retail Group, «Лукойл», ИТ-холдинг «Эр-телеком», Hugo Boss, Ikea и др.

Технологии «Сателлит инновации» также используются в работе правоохранительных органов Бельгии, Италии и Испании, в правительстве Казахстана. В 2020 г. Минское областное управление Департамента охраны МВД приступило к использованию разработанными Eocortex системами с искусственным интеллектом для распознавания автомобильных номеров и лиц, а также модуля контроля активности персонала.

Но в международной экспансии «Сателлит инновации» бывают и трудности. К примеру, в 2019 г. она попала в санкционный список Украины как юрлицо, «причастное к агрессивным действиям против Украины».

Другие проекты «Сколково» по распознаванию лиц

Над разработкой новых и усовершенствованием существующих технологий распознавания лиц работает не только «Сателлит инновация», но и ряд других резидентов «Сколково», в том числе компания «Вокорд», вошедшая в число резидентов в 2011 г. В апреле 2012 г. она продемонстрировала промышленный образец своей системы для 3D-реконструкции и идентификации лиц Vocord FaceControl 3D, позволяющей в режиме реального времени распознавать лица людей в движении. Такая система может использоваться, например, спецслужбами для поиска правонарушителей или для контроля доступа сотрудников на предприятиях, говорят ее создатели. Над созданием этой системы «Вокорд» трудилась с 2008 г.

Резиденты «Сколково» более десяти лет разрабатывают технологии распознавания лиц

В июне 2016 г. компания «Вижнлабс», как сообщал CNews, завершила Open Source-проект OpenCV bindings for Torch по интеграции популярных библиотек компьютерного зрения и машинного обучения. Проект реализовывался при поддержке Facebook и Google. Он призван облегчить сообществу работу над собственными решениями в области распознавания лиц.

В ноябре 2017 г. «Вокорд» выпустила комплект разработчика (SDK) для Android, который содержит программные компоненты и средства разработки приложений с функцией распознавания лиц. Продукт получил название Vocord Android SDK, и он использует фирменный алгоритм распознавания компании. SDK позволяет приложениям распознавать лица без подключения к интернету, прямо на самом мобильном устройстве. Сервер нужен только для обмена уже готовыми биометрическими моделями.