Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах»4102
К серверам на процессорах «Эльбрус» открылся бесплатный удаленный ознакомительный доступ, которым по заявке может воспользоваться любая российская компания-разработчик. Правда результатами проделанной работы без предварительного согласования с создателями «Эльбрусов» никто поделиться не сможет.
Удаленный доступ к «Эльбрусам»
Компания МЦСТ, известная созданием линейки отечественных микропроцессоров «Эльбрус», объявила об открытии бесплатного удаленного доступа к серверам на своих чипах для всех российских компаний. МЦСТ считает, что это сможет удовлетворить интерес со стороны разработчиков ПО, рассматривающих «Эльбрусы» в качестве основы для построения полностью отечественных аппаратно-программных решений.
Доступ будет осуществляться по известному протоколу SSH (от англ. Secure Shell — безопасная оболочка). Он позволяет взаимодействовать с удаленной системой не только через командную строку и программы с текстовым интерфейсом, но также через программы с графическим интрефейсом — при использовании X11 forwarding или при запуске VNC-сервера. Собственный графический контроллер на удаленном компьютере при этом не нужен.
Тестировщикам выдадут сетевой адрес сервера на «Эльбрусах», номер порта, логин и пароль. Тестировщик запустит SSH-клиент (например, под Windows есть Putty), подключится к серверу и сможет им управлять через интерпретатор команд. Команды будут выполняться на стороне МЦСТ, а видеть их результат можно будет у себя в окошке на компьютере.
Поскольку каждым сервером пользуются несколько клиентов одновременно, права администратора предоставляться не будут. При необходимости выполнения действий, требующих привилегий суперпользователя, понадобится обратиться к администратору, «предварительно убедившись, что задача не может быть решена другими способами» — в рамках домашнего каталога пользователя.
Для получения доступа организациям потребуется прислать заявку на стандартном электронном бланке и копию открытого ключа доступа в формате OpenSSH на электронную почту поддержки программного обеспечения МЦСТ.
Компания напоминает, что если требуется монопольное распоряжение аппаратными ресурсами и административные права, либо нет возможности загрузить на сервер конфиденциальные данные и программные коды, оборудование можно физически взять к себе во временное пользование — по отдельной заявке.
Какие серверы будут предоставлены
Как уточнил в разговоре с CNews представитель МЦСТ Максим Горшенин, в рамках нового сервиса удаленно станут доступны четырехпроцессорные серверы «Эльбрус-4.4» на базе чипов «Эльбрус-4С и «Эльбрус 804» на базе чипов «Эльбрус-8С».
«Эльбрус-4С» — это разработанный МЦСТ в 2013 г. 64-разрядный универсальный микропроцессор, содержащий четыре ядра, работающих на частоте 800 МГц, и поддерживающий три канала памяти DDR3-1600. Для чипа также характерно наличие функций двоичной трансляции кода x86/x86-64. Изделие поддерживает объединение до четырех чипов в многопроцессорную систему с общей памятью. Процессор произведен в топологии 65 нанометров, его среднее энергопотребление составляет 45 Вт. О готовности к серийному производству процессора компания МЦСТ объявила в апреле 2014 г. Интерес к оборудованию на «Эльбрус-4С» в разное время проявляли различные госструктуры, в том числе МВД и МИД, а также госкомпания РЖД.
Спецификации 28-нанометрового процессора «Эльбрус 8С» включают восемь процессорных ядер с улучшенной 64-разрядной архитектурой «Эльбрус» третьего поколения, кэш-память L2 суммарным объемом 4 МБ (8 х 512 КБ) и кэш-память L3 объемом 16 МБ. Рабочая частота процессора достигает 1,3 ГГц, вычислительная мощность составляет около 250 гигафлопс на чип на операциях с одинарной точностью (FP32). Процессоры «Эльбрус-8С» рассчитаны на работу с памятью стандарта DDR3-1600 с поддержкой ECC (до четырех контроллеров памяти).
По сравнению с «Эльбрус-4С», пиковая производительность «Эльбрус-8С», по данным разработчиков, выше в 3-5 раз, пропускная способность каналов ввода-вывода выше в 8 раз.
На обоих типах серверов, как отмечает Горшенин, установлена ОС «Эльбрус Линукс». В системах будут доступны все стандартные для платформы «Эльбрус» компиляторы.
Примечательные ограничения
Удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» будет предоставляется сроком на три месяца, в течение которых можно неограниченное количество раз на неограниченное время подключаться к «железу» и пользоваться его ресурсами. «Доступ может быть продлен или предоставлен повторно по истечении выделенного срока», — говорится на сайте МЦСТ.
Отметим также, что для получения доступа в заявке нужно будет взять на себя обязательства представить в МЦСТ отчет о проведенной работе и полученных результатах, а также отдельно обязательства не публиковать результаты без предварительного согласования с компанией.