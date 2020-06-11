Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах»

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К серверам на процессорах «Эльбрус» открылся бесплатный удаленный ознакомительный доступ, которым по заявке может воспользоваться любая российская компания-разработчик. Правда результатами проделанной работы без предварительного согласования с создателями «Эльбрусов» никто поделиться не сможет.

Удаленный доступ к «Эльбрусам»

Компания МЦСТ, известная созданием линейки отечественных микропроцессоров «Эльбрус», объявила об открытии бесплатного удаленного доступа к серверам на своих чипах для всех российских компаний. МЦСТ считает, что это сможет удовлетворить интерес со стороны разработчиков ПО, рассматривающих «Эльбрусы» в качестве основы для построения полностью отечественных аппаратно-программных решений.

Доступ будет осуществляться по известному протоколу SSH (от англ. Secure Shell — безопасная оболочка). Он позволяет взаимодействовать с удаленной системой не только через командную строку и программы с текстовым интерфейсом, но также через программы с графическим интрефейсом — при использовании X11 forwarding или при запуске VNC-сервера. Собственный графический контроллер на удаленном компьютере при этом не нужен.

Тестировщикам выдадут сетевой адрес сервера на «Эльбрусах», номер порта, логин и пароль. Тестировщик запустит SSH-клиент (например, под Windows есть Putty), подключится к серверу и сможет им управлять через интерпретатор команд. Команды будут выполняться на стороне МЦСТ, а видеть их результат можно будет у себя в окошке на компьютере.

На Серверах на «Эльбрусах» теперь можно поработать удаленно

Поскольку каждым сервером пользуются несколько клиентов одновременно, права администратора предоставляться не будут. При необходимости выполнения действий, требующих привилегий суперпользователя, понадобится обратиться к администратору, «предварительно убедившись, что задача не может быть решена другими способами» — в рамках домашнего каталога пользователя.

Для получения доступа организациям потребуется прислать заявку на стандартном электронном бланке и копию открытого ключа доступа в формате OpenSSH на электронную почту поддержки программного обеспечения МЦСТ.

Компания напоминает, что если требуется монопольное распоряжение аппаратными ресурсами и административные права, либо нет возможности загрузить на сервер конфиденциальные данные и программные коды, оборудование можно физически взять к себе во временное пользование — по отдельной заявке.

Какие серверы будут предоставлены

Как уточнил в разговоре с CNews представитель МЦСТ Максим Горшенин, в рамках нового сервиса удаленно станут доступны четырехпроцессорные серверы «Эльбрус-4.4» на базе чипов «Эльбрус-4С и «Эльбрус 804» на базе чипов «Эльбрус-8С».

«Эльбрус-4С» — это разработанный МЦСТ в 2013 г. 64-разрядный универсальный микропроцессор, содержащий четыре ядра, работающих на частоте 800 МГц, и поддерживающий три канала памяти DDR3-1600. Для чипа также характерно наличие функций двоичной трансляции кода x86/x86-64. Изделие поддерживает объединение до четырех чипов в многопроцессорную систему с общей памятью. Процессор произведен в топологии 65 нанометров, его среднее энергопотребление составляет 45 Вт. О готовности к серийному производству процессора компания МЦСТ объявила в апреле 2014 г. Интерес к оборудованию на «Эльбрус-4С» в разное время проявляли различные госструктуры, в том числе МВД и МИД, а также госкомпания РЖД.

Спецификации 28-нанометрового процессора «Эльбрус 8С» включают восемь процессорных ядер с улучшенной 64-разрядной архитектурой «Эльбрус» третьего поколения, кэш-память L2 суммарным объемом 4 МБ (8 х 512 КБ) и кэш-память L3 объемом 16 МБ. Рабочая частота процессора достигает 1,3 ГГц, вычислительная мощность составляет около 250 гигафлопс на чип на операциях с одинарной точностью (FP32). Процессоры «Эльбрус-8С» рассчитаны на работу с памятью стандарта DDR3-1600 с поддержкой ECC (до четырех контроллеров памяти).

По сравнению с «Эльбрус-4С», пиковая производительность «Эльбрус-8С», по данным разработчиков, выше в 3-5 раз, пропускная способность каналов ввода-вывода выше в 8 раз.

На обоих типах серверов, как отмечает Горшенин, установлена ОС «Эльбрус Линукс». В системах будут доступны все стандартные для платформы «Эльбрус» компиляторы.

Примечательные ограничения

Удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» будет предоставляется сроком на три месяца, в течение которых можно неограниченное количество раз на неограниченное время подключаться к «железу» и пользоваться его ресурсами. «Доступ может быть продлен или предоставлен повторно по истечении выделенного срока», — говорится на сайте МЦСТ.

Отметим также, что для получения доступа в заявке нужно будет взять на себя обязательства представить в МЦСТ отчет о проведенной работе и полученных результатах, а также отдельно обязательства не публиковать результаты без предварительного согласования с компанией.