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TSMC заявила о существовании у нее «секретного» 4-нанометрового процессора

Интеграция Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур
TSMC впервые заявила о разработке технологии производства процессоров с нормами 4 нм, запуск которой запланирован на 2023 г. Незапланированное признание компании стало следствием утечки производственных данных и ответом компании на слухи о проблемах с разработкой технологии 3 нм.

Внезапно четыре нанометра

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), выпускающая процессоры для AMD, Apple и Qualcomm, впервые объявила о планах запуска технологического процесса по выпуску чипов с технологической нормой 4 нм. Неожиданный анонс новой «секретной» технологии под рабочим названием N4 состоялся в рамках ежегодной встречи акционеров компании.

Ранее во всех анонсах и дорожных картах развития TSMC декларировала переход с техпроцесса 5 нм сразу к нормам 3 нм. По словам представителей компании, улучшенная версия технологии 5 нм – N5P, будет запущена в коммерческую эксплуатацию 2022 г. Начало производства чипов по техпроцессу N4 запланировано на 2023 г.

«Техпроцесс N4 является эволюционным развитием технологии N5P, – заявил Марк Лю (Mark Liu), председатель совета директоров TSMC во время отчетной пресс-конференции компании в Синьчжу (Тайвань). – В настоящее время мы уже ведем переговоры с заказчиками N4».

Официальное признание существования «секретной» технологии стало вынужденным для компании шагом в связи с утечкой информации на производстве. По этой причине представители TSMC пока ограничились лишь констатацией факта и наотрез отказались представить какую-либо дополнительную информацию о технологии ввиду «неготовности официального пресс-релиза», пишет The EE Times. По мнению аналитиков The Digitimes, руководство TSMC анонсировало наличие «секретной» технологии ради очередного опровержения слухов о задержке разработок техпроцесса с нормами 3 нм.

Новый техпроцесс, старая стратегия

В настоящее время TSMC выпускает опытную продукцию с нормами 5 нм по технологии N5, полная ее коммерциализация запланирована на IV квартал 2020 г. Согласно опубликованным ранее официальным планам, TSMC также планирует завершить проектирование техпроцесса 3 нм до конца 2020 г. и запустить его опытную эксплуатацию в первом полугодии 2021 г.

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Председатель правления TSMC Марк Лю на встрече с инвесторами

Анонс «секретного» техпроцесса N4 в определенной степени копирует привычную для TSMC стратегию оптимизации уже существующего техпроцесса N5. Именно так компания поступила при запуске техпроцесса N6 с нормами 6 нм, который представляет собой улучшенную версию оптимизированного техпроцесса N7+.

Главным преимуществом такого «плавного» перехода является возможность предоставить заказчикам улучшенную производительность и энергопотребление чипов при сохранении совместимости поколений процессоров и соответствующем снижении затрат на подготовку и запуск нового производства.

Битва за лидерство

В последние годы вопрос освоения новых норм производства полупроводников стал крайне критичным для TSMC на фоне ее неутихающего соперничества с главным конкурентом – южнокорейской Samsung. Так, в конце 2019 г. CNews рассказал о планах Samsung Electronics инвестировать в ближайшее десятилетие не менее $116 млрд в развитие собственного контрактного производства чипов для выхода на позицию мирового лидера в этой отрасли. Из этой суммы запланировано направить $64 млрд на исследования и разработку (R&D), остальные $69 млрд будут инвестированы в расширение производственных мощностей и создание 15 тыс. новых рабочих мест.

В рамках этой концепции Samsung уже объявила о строительстве нового производственного комплекса в Пхёнтхэке, южнее Сеула, где будут выпускаться чипы с нормами 5 нм. По данным The EE Times, Samsung может запустить коммерческое производство с нормами 3 нм уже в 2022 г.

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Производственные линии TSMC

Как ранее сообщал CNews, изначально TSMC собиралась наладить выпуск чипов с нормами 3 нм в 2021 г. или в крайнем случае в 2022 г., на производственных линиях Phase 3 фабрики Fab 18.

Samsung и TSMC могут практически одновременно начать выпуск таких чипов, но у TSMC еще остается шанс вырваться вперед с самой современной топологией 2 нм. О начале ее освоения CNews сообщал в июне 2019 г. По подсчетам аналитиков TSMC, производственная линия с нормами 2 нм может начать коммерческое производство чипов в 2024 г. а тестовый запуск может состояться в 2023 г.

О компании TSMC

Тайваньская TSMC, согласно данным Statista.com, является крупнейшим мировым контрактным производителем полупроводниковой продукции. По итогам первого квартала 2020 г. на TSMC пришлось 54,1% выручки всей индустрии, на втором месте была Samsung с долей 15,1%, третье место с 7,7% занимала Global Foundries. Рынок контрактного производства полупроводников, по данным Bloomberg, сегодня оценивается примерно в $250 млрд ежегодно.

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Позиции TSMC на глобальном рынке контрактного производства полупроводников

TSMC занимается контрактным производством процессоров и других полупроводниковых компонентов для множества мировых компаний, включая MediaTek, AMD, Apple, Qualcomm и до недавнего времени Huawei.

В рамках пресс-конференции для акционеров TSMC объявила о том, что в мае 2020 г. чистая выручка в консолидированном исчислении составила порядка 93,82 млрд новых тайваньских долларов (около $3,17 млрд), что на 2,3% меньше чем в апреле 2020 г., но на 16,6% больше чем в мае предыдущего года. Выручка TSMC за период с января по май 2020 г. составила 500,42 млрд новых тайваньских долларов (около $16,91 млрд), что на 33,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

По итогам 2019 г. выручка TSMC составила рекордные 1,07 трлн новых тайваньских долларов (около $34,63 млрд), что на 3,7% больше в сравнении с показателями 2018 г. Порядка 49% от всей выручки компании в 2019 г. составили продажи процессоров для смартфонов, где был продемонстрирован 12% год к году. На второе место по объему выручки вышли решения для высокопроизводительных вычислений (HPC) – их доля составила 29%.

В начале мая 2020 г. CNews сообщил о том, что руководство TSMC ведет переговоры с властями США на предмет открытия производственных линий в Северной Америке. Таким образом США намерены обезопасить компании страны от трудностей на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ, а также обеспечить безопасность американских военных проектов за счет минимизации попыток шпионажа.

В середине мая 2020 г. CNews сообщил о том, что руководство TSMC согласилась построить новую полупроводниковую фабрику в США. Спустя всего три дня после этого CNews сообщил об официальном отказе TSMC от сотрудничества с китайской компаний Huawei, которая заказывала у тайваньского производителя мобильные процессоры семейства Kirin. Отказ TSMC от сотрудничества с Huawei стал следствием ужесточения экспортного контроля со стороны США с целью дальнейшего ограничения доступа Huawei к основным мировым поставкам чипов.

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