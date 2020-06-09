«Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс

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Глава и владелец «Ланита» Филипп Генс становится владельцем крупной доли компании «Информзащита». Несколько лет назад по рынку курсировала информация о том, что значительный пакет ее акций был скуплен представителем Георгия Генса, отца Филиппа.

Смена собственников в «Информзащите»

Как стало известно CNews, в известной на рынке компании «Информзащита», работающей в области информационной безопасности, грядет смена собственников. Об этом редакции рассказали два источника на рынке, знакомые с ситуацией. По данным одного из них, долю в организации приобретает компания «Ланит». По данным второго, непосредственным покупателем может стать лично Филипп Генс — глава и владелец «Ланита».

Отметим, что в пользу последнего варианта говорит тот факт, что именно Генс, а не «Ланит», в конце 2019 г. стал участником сделки по приобретению доли в 84,15% в уставном капитале компании «Код безопасности» — экс-структуре «Информзащиты».

Источник CNews отмечает, что на нынешний момент у «Информзащиты» три совладельца, и сейчас речь идет о том, что от своей доли избавляется один из них. Кто именно эти совладельцы, кто из них продает свою долю, размер этой доли и точные сроки закрытия сделки источник назвать не смог.

Филипп Генс становится владельцем «Информзащиты»

Юридически «Информзащита» сейчас представляет собой акционерное общество (АО). В каких-либо открытых официальных реестрах реальные владельцы компании не отражены. В частности, в ЕГРЮЛ, на который в вопросах собственности АО в полной мере ориентироваться нельзя, указано четыре учредителя. Равные доли организации с 2002 г. записаны на Петра Ефимова (президент и гендиректор), Юрия Соколова, Дмитрия Ершова и Владимира Гайковича.

По данным издания TAdviser, владельцы компании давно сменились. В действительности, с конца 2015 г. «Информзащита» на 85% принадлежит некой Елене Владимировне Боковой, а оставшиеся 15% поровну поделены между Ефимовым и Ершовым. Соколов и Гайкович покинули компанию много лет назад. Кто такая Елена Бокова и чьи интересы она представляет, «Код безопасности» и «Информзащита» сообщить в TAdviser не смогли.

Эти данные, по крайней мере количественно (по числу владельцев), соотносятся со сведениями источника CNews. Если они верны и качественно (размеры пакетов), то мажоритарным владельцем «Информзащиты» Филипп Генс может стать, если приобретет 85-процентную долю Боковой.

Генс забирает свое?

О том, что некий стратегический инвестор, не принимающий участия в операционной деятельности компании, выкупил доли Соколова и Гайковича, а также части пакетов Ершова и Ефимова, консолидировав тем самым как минимум три четверти акций компании, источники Forbes рассказали изданию в начале 2016 г.

Тогда же четыре источника Forbes выразили уверенность в том, что упомянутый инвестор — это представитель основателя «Ланита» Георгия Генса, отца Филиппа.

Сам Георгий Генс тогда же в разговоре с Forbes отказался подтвердить, что он лично владеет акциями «Информзащиты». «Нет, это не так», — ответил Генс. «Но после небольшой паузы», — подчеркнуло издание.

Факт этой сделки тогда же подтверждал источник CNews.

Георгий Генс скончался в апреле 2018 г.

Примечательные особенности покупки «Кода безопасности»

Напомним, в декабре 2019 г. CNews писал, что накануне сделки по приобретению Филиппом Генсом доли в «Коде безопасности» структура собственности этой компании выглядела следующим образом. На 85% она принадлежала Галине Леонидовне Боковой (которую не следует путать с ее упомянутой однофамилицей Еленой Владимировной Боковой), на 10% — Петру Ефимову, а на 5% — Алле Головой. Гендиректором компании с декабря 2012 г. выступает Андрей Голов.

В беседе с CNews представители «Ланита» сообщили, что переговоры о вхождении Филиппа Генса в уставный капитал «Кода безопасности» велись именно с Андреем Головым, а не с основным соучредителем компании Галиной Боковой. В отношении последней пресс-служба «Ланита» сообщила, что не располагает информацией о том, кто она и имеет ли отношение к «Информзащите».

В «Ланите» отметили, что Филиппу Генсу не пришлось выкупать доли кого-либо из соучредителей. «Компания увеличила уставный капитал; Генс выкупал новые доли, — отметили представители интегратора в разговоре с CNews. — В результате сделки доля Ефимова и Головой не изменилась (они также довнесли вклады в уставный капитал). Доля Боковой снизилась до 0,84%, которые будут в ближайшее время выкуплены Генсом». Текущие данные ЕГРЮЛ эту информацию подтверждают.

В базах московских судов общей юрисдикции и в картотеке арбитражных судов России каких либо сведений о том, что Галина Бокова попыталась опротестовать сделку, в ходе которой ее доля в компании уменьшилась в 100 раз, на сегодняшний день не содержится.

Несколько фактов о «Информзащите»

Компания «Информзащита» была основана в 1995 г. На сегодняшний день в одноименную группу входит четыре компании: НИП «Информзащита», «Информзащита-сервис», «Национальный аттестационный центр», Учебный центр «Информзащита».

Компании группы являются сертифицированными партнерами крупнейших мировых поставщиков решений по безопасности: IBM Internet Security Systems (IBM ISS), «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, Check Point Software Technologies Ltd., HP ArcSight, Cisco Systems, Stonesoft, Fortinet, Imperva, InfoWatch, «Криптопро», Websense и др.

По итогам 2019 г. в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» она расположилась на 33 месте с совокупной выручкой в 6,5 млрд руб. Годом ранее, по итогам 2018 г. в рейтинге «CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации» «Информзащита» заняла третью строчку с выручкой в 8 млрд руб., правда тогда она частично включала финансовые показатели «Кода безопасности».

Среди ключевых клиентов «Информзащиты» — Федеральное казначейство, Минфин, государственная автоматизированная система «Выборы», Центробанк, Сбербанк, Внешторгбанк, компания «Вымпелком», концерн «Росэнергоатом», горно-металлургическая компания «Норильский никель», «Российские железные дороги».

В апреле 2020 г. на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, «Информзащита» вошла в перечень системообразующих предприятий России в области информации и связи.

Из других событий 2020 г., связанных с компанией, отметим апрельское объявление о выпуске совместного продукта «Информзащиты» и «Ингосстраха» для комплексной защиты материальных и информационных активов организаций — полиса страхования от киберрисков.

В марте «Информзащита» и Microsoft объявили о начале стратегического партнерства в области информбезопасности, первым этапом которого станет вывод на российский рынок виртуального Security Operation Center (SOC) на базе Microsoft Azure Sentinel.