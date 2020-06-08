В США массово увольняют ИТ-специалистов

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В США с марта по май 2020 г. работы лишились около 117 тыс. ИТ-специалистов. При этом до конца 2020 г. в американской ИТ-отрасли будет создано не более 35 тыс. новых рабочих мест, что может вынудить лишившихся работы искать ее в иностранных компаниях. В России наблюдается схожая ситуация.



ИТшников оставляют без работы

В США начались массовые увольнения ИТ-специалистов в связи с пандемией коронавируса. Как пишет ZDnet, число занятых в этой сфере людей, лишившихся работы за последние несколько недель, превысило 110 тыс. человек.

Согласно информации Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics, BLS), с марта по май 2020 г. включительно в стране было уволено около 117 тыс. ИТ-специалистов. Как отметили в бюро, эта сфера очень сильно пострадала от пандемии, поскольку в целом по несельскохозяйственному сектору в мае 2020 г. наблюдалось снижение безработицы на уровне 1,4 процентных пункта до 13,3%.

Какие области наиболее пострадали

Предоставленную BLS статистику, пишет ZDnet, прокомментировали представители консалтинговой компании Janco. По их утверждению, она затрагивает далеко не все сегменты ИТ-отрасли, а лишь некоторые из них.

Российским и американским ИТ-специалистам становится все труднее сохранить рабочее место

В частности, статистика учитывает сферы телекоммуникаций, обработки данных. хостинга и сопутствующих услуг, проектирования компьютерных систем и ряда других информационных услуг. по словам специалистов Janco, по итогам марта 2020 г. в этой сфере в США трудилось 3,655 млн человек, тогда как к концу мая 2020 г. их число уменьшилось до 3,538 млн.

Прогноз неутешительный

Специалисты Janco считают, что до конца 2020 г. американская ИТ-отрасль не восстановится в плане задействованного в ней числа людей. Не раскрывая свои прогнозы относительно увольнений в оставшиеся семь месяцев 2020 г., они отметили, что количество новых рабочих мест окажется заметно ниже количества сокращенных.

В Janco считают, что во втором полугодии 2020 г. в США будет создано около 35 тыс. новых рабочих мест в ИТ-фирмах против как минимум 117 тыс. закрытых. Таким образом, найти новую работу в прежней области в обозримом будущем смогут далеко не все уволенные сотрудники.

Эксперты Janco также провели опрос среди руководителей ИТ-компаний, в рамках которого спрашивали их мнение относительно сложившейся ситуации. Большая часть респондентов считает, что нормальный процесс найма ИТ-специалистов в США возобновится как минимум в IV квартале 2020 г.

Эти прогнозы руководители компаний связывают с последствиями не только пандемии коронавируса, но и массовых беспорядков в США, причиной которых послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда (George Floyd) при задержании его полицией, когда тот пытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Главы компаний полагают, что процесс сокращения ИТ-отрасли в ближайшем времени замедлится, а потом и вовсе прекратится, но сроки прекращения они не назвали.

Способ решения проблемы

Потерявшие работу американские ИТ-специалисты могут найти новую даже на фоне сокращения отрасли. Как пишет ZDnet, альтернативой прежнего места работы может стать работа удаленная, выполняемая непосредственно из дома.

По данным ресурса, в настоящее время около 85% американских компаний, не имеющих прямого отношения к ИТ-сфере, но располагающих ИТ-отделом, готовы предоставить его сотрудникам (действующим или новым) возможность работать из дома. Также ИТ-специалисты могут найти удаленную работу в своей области за рубежом или в иностранных компаниях, чьи офисы расположены на территории США.

Россия берет пример с США

Масштабные проблемы в ИТ-сфере наблюдаются и в России. По состоянию на 8 июня 2020 г. она не была включена в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, и в ней тоже регистрируются массовые сокращения персонала.

В первой половине мая 2020 г. ассоциация «Руссофт» провела опрос среди российских ИТ-фирм, согласно которому 15% из них готовятся сократить свой персонал более чем на 10%. В целом, к массовым увольнениям в ближайшем будущем могут прийти 42% отечественных компаний из ИТ-сферы.

Сокращения и ряд других социально-экономических факторов могут вынудить российских ИТ-специалистов покинуть страну и начать работать на иностранные корпорации или же остаться в пределах границ России, но начать работать в российских офисах зарубежных фирм. Как сообщал CNews, в начале июня 2020 г. председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Наталья Касперская предупредила премьер-министра России Михаила Мишустина о риске массовой эмиграции российских ИТ-специалистов в ближайшие годы. Свой прогноз она отобразила в письме, написанном совместно с президентом ассоциации «Руссофт» Валентином Макаровым.

По оценке Касперской и Макарова, в 2020-2021 г. из России могут уехать от 10 тыс. до 15 тыс. специалистов в области информационных технологий. Прогнозы ассоциаций основаны на данных проведенного опроса о выручке отечественных компаний компаний - разработчиков ПО. Согласно им, в мае 2020 г. этот финансовый показатель сократился почти в два раза в сравнении с маем 2019 г. Также 10% компаний заявили о более чем 90-процентном падении выручки.