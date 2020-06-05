Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня

11 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека».

11 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека».

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивается рынок RPA в мире и в России?

Чем RPA отличается от автоматизации?

Как RPA меняет бизнес-модель компании?

Как повысить эффективность с помощью RPA?

Какие бизнес-процессы в первую очередь нуждаются в роботизации?

Как выбрать оптимальную технологическую платформу?

Как экономически обосновать проект роботизации?

Нужен ли компании собственный центр компетенции по роботизации?

Как организовать внедрение RPA-роботов в промышленных масштабах?

Каким будет роботизированное производство будущего?

С докладами выступят:

Алексей Трефилов, директор компании ELMA;

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;

Алексей Суханов, директор департамента по развитию человеческого капитала, Счетная палата России;

Яна Крухмалева, руководитель департамента по организационному сопровождению ГИС ТЭК, РЭА Министерства энергетики России;

Алексей Поярков, руководитель центра компетенции «Киберфизические системы», Центр цифровых технологий, концерн «Росэнергоатом»;

Фарид Мадани, генеральный директор, «Деловые линии»;

Владимир Турчанинов, заместитель генерального директора по системной интеграции, «Союзнефтегазсервис»;

Борис Кузнецов, руководитель направления RPA, «Первый ЦУПИС»;

Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Ресурстранс»;

Алексей Сапон, директор производственного департамента, Boxberry.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.