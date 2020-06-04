Онлайн-конференция CNews «E-commerce и новый кризис: время новых возможностей» состоится 18 июня

18 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию E-commerce и новый кризис: время новых возможностей.

18 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию E-commerce и новый кризис: время новых возможностей.

Приглашаем вашу компанию к участию.

Спикеры:

Дмитрий Селихов, директор по развитию маркетплейса, Alibaba Group;

Наталья Баскинд, директор по интернет маркетингу и электронной коммерции Россия и БУКЦА, PepsiCo;

Мария Тимофеева, директор по продукту «Перекрестка-онлайн», Х5 Retail Group;

Талип Жуманазаров, директор интернет бизнеса и электронной коммерции, Colin’s.

Основные темы конференции:

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.