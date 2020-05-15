МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах»

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Миллиардная закупка МВД, которая могла стать крупнейшим приобретением государством ПК на отечественных процессорах, завершилась передачей контракта поставщику техники на зарубежных чипах. Главная причина — слишком жесткие сроки исполнения контракта, не позволяющие вовремя произвести российские компоненты в нужном объеме.

«Эльбрусы» и «Байкалы» не у дел

Как выяснил CNews, проблемная масштабная закупка МВД около 30,3 тыс. российских компьютеров, допускавшая использование в них отечественных процессоров, завершилась фактическим выбором госзаказчика в пользу зарубежных чипов. Это следует из сопоставления документов на сайте госзакупок и комментариев производителей электронных компонентов.

Напомним, рассматриваемый тендер в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. стартовал 20 марта 2020 г. Сроки подведения итогов несколько раз сдвигались, в том числе из-за жалоб в ФАС компаний «Тегрус», «Депо» и «Аквариус». Жалоба «Тегруса» на неправомерность определения начальной цены лота была признана необоснованной в конце апреля 2020 г. Две другие жалобы — на нестыковки в тендерной документации — должны были рассматриваться 12 мая. И судя по действиям заказчика, который 14 мая подвел итоги аукциона и присвоил закупке статус «определение поставщика завершено», доводы «Аквариуса» и «Депо» антимонопольным органом также были отвергнуты.

Победителем торгов была признана компания «123 солюшнс» с ценовым предложением в 1,06 млрд руб. Еще меньшую цену дал «Тегрус» (1,05 млрд руб.), но его заявка была отклонена из-за недостоверных сведений в документах. Предложения остальных претендентов оказались выше. Так, компания «Ресурс-медиа» попросила за услуги 1,1 млрд руб., «Энвижн груп» — 1,11 млрд руб. (заявка также была отклонена из-за несоответствия документов), «Смарт текнолоджис» — 1,11 млрд руб.

МВД не смогло потратить миллиард на ПК с российскими чипами

Какую именно технику и на каких чипах предложил победитель, в публичных документах не отражено. У «123 солюшнс» контактного сайта поисковики не находят. По множеству признаков (интерпретация в «Контур.фокусе», отзывы сотрудников на форумах и др.) это название одного из юрлиц российского интегратора «Филакс» (Philax). В этой организации на запрос CNews ответить не смогли.

В то же время, из общения CNews с разработчиками подходящих под условия техзадания российских процессоров, можно сделать вывод о том, что, что бы ни содержалось в заявке «123 солюшнс», речь в ней может идти только об импортных чипах.

В «Байкал электроникс», разработчике линейки российских процессоров «Байкал» заверили CNews, что в эту компанию запроса на подобную партию процессоров не поступало. «Хотя мы, безусловно, могли их поставить, если бы к нам обратились чуть заранее», — говорит гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов. В его понимании, победитель тендера МВД предложил продукцию Intel или AMD.

С компанией МЦСТ, разрабатывающей линейку процессоров «Эльбрус», редакция общалась на предыдущих этапах тендера. Ее представитель Константин Трушкин сообщал CNews, что в установленные заказчиком сроки произвести и поставить нужное число чипов для МЦСТ не реально.

В МВД заверяли CNews в прицеле на «Эльбрусы» и «Байкалы»

Тот факт, что в тендерной документации заказчик прописал технические характеристики, теоретически позволяющие поставщикам задействовать в затребованных ПК российские процессоры, был одной из знаковых особенностей этой закупки МВД.

В частности, ведомство существенно снизило порог вхождения для чипов по параметру их максимальной частоты — до 800 МГц. Практика мониторинга CNews компьютерных госзакупок позволяет утверждать, что именно по этому параметру госорганы, в том числе и само МВД, обычно отсекают все существующие российские процессоры: «Эльбрусы», «Байкалы», «Мультикоры» и пр.

Никакие конкретные разработчики чипов в техзадании прописаны не были — процессоры должны были показать не менее 8 тыс. баллов по заданным условиям на тесте производительности 7-Zip/p7zip по метрике Rating MIPS. При этом в тендерной документации в требованиях к ОС есть пункт о том, что «представленная в дистрибутиве операционная система должна иметь версии, обеспечивающие ее функционирование на процессорных архитектурах х86-64 и “Эльбрус”».

Ранее CNews предположил, что последнее обстоятельство формально указывает на то, что в МВД допускали, что в министерство может быть поставлена техника на одном из процессоров линейки «Эльбрус» МЦСТ.

Представители МЦСТ и компании «Байкал электроникс» тогда же в разговоре с CNews подтвердили, что в их распоряжении чипы подходящих параметров действительно есть. Но при этом они отметили, что прописанные в тендере сроки поставки участие их продукции исключают — на ее производство просто не осталось времени, так как на тот момент срок поставки ПК был ограничен 15 июля 2020 г.

При этом в МВД в ходе переписки с CNews справедливость предположения редакции относительно «благосклонности» министерства по отношению к российской компонентной базе подтвердили. «Использование минимально необходимых характеристик расширяет возможный круг поставщиков оборудования, в том числе и за счет привлечения отечественных производителей оборудования, повышает конкуренцию при проведении аукционных мероприятий и приводит к значительной экономии бюджетных ассигнований, — отметили респонденты CNews. — В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 для обеспечения условий качественного выполнения поставщиками своих обязательств в соответствии с условиями контракта МВД инициативно проработало вопрос корректировки сроков поставки».

Последнее утверждение касается того факта, что к моменту этого общения в тендерную документацию были внесены изменения, которые отодвинули срок исполнения контракта на два с половиной месяца — на 30 сентября 2020 г. Впрочем, для российских разработчиков от этого принципиально ничего не изменилось. Времени все равно оказалось не достаточно.

Что именно закупает МВД

В соответствии с документами, представленными на сайте госзакупок, в МВД готовы были приобрести как ПК с мониторами, так и моноблоки. По условиям, они должны быть российскими — произведенными на территории нашей страны, но это не мешает поставщикам использовать в их составе зарубежную компонентную базу, в том числе и процессоры.

На компьютер должна быть установлена одна из российских операционных систем, включенных в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. При этом дистрибутив ОС должен соответствовать различным требованиям ФСТЭК по защите информации, быть совместимым со средствами антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security, средствами создания и проверки электронной подписи компании «Криптопро» и средствами криптографической защиты информации, предназначенными для сквозного шифрования сетевых соединений и каналов связи ViPNet Client компании «Инфотекс».