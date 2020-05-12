«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

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В «Магнит» перешла работать команда бывших топ-менеджеров компании Lamoda во главе с основателем последней — Флорианом Янсеном. Вместе они займутся цифровой трансформацией ритейлера в соответствии с его стратегией.

Новые ИТ-шники в «Магните»

Российская компания-ритейлер «Магнит» сообщила о привлечении новой команды для ускорения цифровой трансформации бизнеса. В ее главе находится один из основателей Lamoda Флориан Янсен, который займет должность исполнительного директора «Магнита», а также станет одним из трех заместителей генерального директора организации — Яна Дюннинга.

Вместе с ним в «Магнит» приходит команда бывших топ-менеджеров компании Lamoda: директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов. Заявления об их уходе от прошлого работодателя прозвучали в первых числах мая 2020 г. — без указания конкретных причин.

Предполагается, что этот коллектив возглавит процесс цифровой трансформации «Магнита». В компании уверены, что именно эта трансформация является ключевым фактором успешной реализации ее стратегии.

Флориан Янсен трудоустроился в «Магнит»

«Флориан Янсен, Пол Роговски и Фабиан Шефер приступят к работе до конца мая, как только получат разрешения на работу, Павел Орлов и Валентин Щитов уже приступили», — рассказали CNews представители «Магнита».

Цифровая трансформация в организации стартовала в начале 2020 г. Она затронет более 20 тыс. торговых точек «Магнита» и около 300 тыс. его сотрудников по всей стране. Основная часть информационных систем будет развернута в российском ЦОДе SAP на базе SAP HANA Enterprise Cloud.



Новые акценты

В число приоритетных задач новой команды ритейлера войдут улучшение операционной деятельности компании за счет внедрения современных технологий, развития ИТ-инфраструктуры, использования продвинутой аналитики и оптимизации бизнес процессов.

Среди других задач новой команды заявлены запуск омниканальной платформы «в ответ на изменяющиеся потребности покупателей», а также обеспечение эффективного использования ресурсов «Магнита» за счет консолидации управления проектами трансформации компании.

Сфера ответственности

В сферу ответственности Флориана Янсена как исполнительного директора войдут офис цифровой трансформации, проектный офис, ИТ и новые технологии, продвинутая аналитика и большие данные, маркетинг, в том числе цифровые продукты, лояльность и CRM, а также омниканальные сервисы, отмечается в сообщении «Магнита».

«Консолидация управления функциями, которые лежат в основе любого современного ритейлера, в руках Флориана Янсена позволит “Магниту” пройти цифровую трансформацию максимально эффективно и контролируемо», — полагают его новые работодатели.

Несколько фактов из биографии Флориана Янсена

Флориан Янсен окончил Университет Виттен-Хердеке в Германии, Лондонскую школу экономики и политических наук, Школу международных и общественных отношений Колумбийского университета в США.

Компания Lamoda была основана им вместе с партнерами в 2011 г. Сейчас этот проект считается одной из ведущих технологических онлайн-платформ в России.

До того, как возглавить Lamoda, Янсен в 2006-2011 гг. работал консультантом в компании McKinsey & Company. Он входит в совет директоров «Магнита» в качестве независимого неисполнительного директора с июня 2019 г. и возглавляет Комитет по стратегии с июля 2019 г. Совместно с менеджментом и директорами он принимал участие в выработке наиболее значимых стратегических решений развития «Магнита». Отмечается, что Янсен оказал большое влияние на разработку стратегии и недавний запуск цифровой трансформации «Магнита».