Россиянам сократят число документов для получения госуслуг

Модернизация госуслуг

Минэкономразвития предложило расширить перечень документов, предоставление которых для получения госуслуг будет осуществляться за счет документооборота между ведомствами и не потребует личного визита граждан. Соответствующий проект распоряжения разработан и отправлен на рассмотрение в Правительство, отмечается в заявлении на сайте министерства.

Расширение перечня предлагается провести за счет документов, которыми уже располагают различные ведомства федерального и муниципального уровней. Расширение списка документов, предоставляемых ведомствами в цифровом виде, позволило бы упростить для граждан и бизнеса процесс получения региональных и муниципальных госуслуг, отмечается в заявлении ведомства.

Всего в перечень предлагается добавить 18 новых документов и персональных данных, находящихся в распоряжении МВД, ФНС, Росреестра, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также расширить объем данных, предоставляемых ФНС.

Использование уже имеющихся данных

В качестве примера в заявлении министерства приведены сведения о расчетах по страховым взносам, которые необходимы при обращении за региональными и муниципальными субсидиями организациям, в том числе малому и среднему бизнесу.

Минэкономразвития предложило упростить обращение за госуслугами

Обмен сведениями между ведомствами о доходах и имуществе заявителей также позволит сократить процесс сбора и предоставления дополнительных документов и справок при подтверждении степени соответствия заявителей критериям нуждаемости при предоставлении социальной поддержки, например, при назначении выплат на детей, отмечается на сайте министерства.

Другие межведомственные инициативы

С 11 мая 2020 г. в России вступает в силу распоряжение Правительства о расширении перечня госуслуг, предоставляемых онлайн. Теперь в этот перечень будет включена возможность предоставления данных о залоге движимого имущества физических и юридических лиц и о заключении договоров финансовой аренды (лизинга).

При покупке автомобиля появляется возможность проверить на портале госуслуг, находится ли он в залоге или лизинге. Коммерческие организации, в свою очередь, могут установить платежеспособность и техническое оснащение контрагентов.

Ранее CNews сообщал, что в конце апреля 2020 г. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении. Оператором регистра назначена ФНС, на нее же возложена защита персональной информации регистра.

Основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра актов гражданского состояния, формируемого в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г., а также сведениями МВД России, данные баз Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов.

Предполагается, что регистр, регулярно пополняемый ФНС и 12 остальными поставщиками данных по примерно 30 видам сведений, позволит создать «золотой идеальный профиль», который станет не дублированием других ГИС, а приведением «всех систем к одному знаменателю».

Ранее CNews также рассказал о предложении Минкомсвязи разрешить гражданам подписывать необходимые им документы через портал госуслуг. Законопроект предлагает провести в стране эксперимент по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи. В случае принятия законопроекта он намечен на период с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. Одной из причин проведения эксперимента в ведомстве назвали распространение коронавирусной инфекции.