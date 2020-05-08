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Спецпроекты

Россиянам сократят число документов для получения госуслуг

Бизнес Законодательство Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
В Минэкономразвития предложили нарастить обмен данными между ведомствами для упрощения получения госуслуг заявителями. Ускорить процесс предлагается за счет расширения списка представляемых ведомствами документов.

Модернизация госуслуг

Минэкономразвития предложило расширить перечень документов, предоставление которых для получения госуслуг будет осуществляться за счет документооборота между ведомствами и не потребует личного визита граждан. Соответствующий проект распоряжения разработан и отправлен на рассмотрение в Правительство, отмечается в заявлении на сайте министерства.

Расширение перечня предлагается провести за счет документов, которыми уже располагают различные ведомства федерального и муниципального уровней. Расширение списка документов, предоставляемых ведомствами в цифровом виде, позволило бы упростить для граждан и бизнеса процесс получения региональных и муниципальных госуслуг, отмечается в заявлении ведомства.

Всего в перечень предлагается добавить 18 новых документов и персональных данных, находящихся в распоряжении МВД, ФНС, Росреестра, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также расширить объем данных, предоставляемых ФНС.

Использование уже имеющихся данных

В качестве примера в заявлении министерства приведены сведения о расчетах по страховым взносам, которые необходимы при обращении за региональными и муниципальными субсидиями организациям, в том числе малому и среднему бизнесу.

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Минэкономразвития предложило упростить обращение за госуслугами

Обмен сведениями между ведомствами о доходах и имуществе заявителей также позволит сократить процесс сбора и предоставления дополнительных документов и справок при подтверждении степени соответствия заявителей критериям нуждаемости при предоставлении социальной поддержки, например, при назначении выплат на детей, отмечается на сайте министерства.

Другие межведомственные инициативы

С 11 мая 2020 г. в России вступает в силу распоряжение Правительства о расширении перечня госуслуг, предоставляемых онлайн. Теперь в этот перечень будет включена возможность предоставления данных о залоге движимого имущества физических и юридических лиц и о заключении договоров финансовой аренды (лизинга).

При покупке автомобиля появляется возможность проверить на портале госуслуг, находится ли он в залоге или лизинге. Коммерческие организации, в свою очередь, могут установить платежеспособность и техническое оснащение контрагентов.

Ранее CNews сообщал, что в конце апреля 2020 г. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении. Оператором регистра назначена ФНС, на нее же возложена защита персональной информации регистра.

Основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра актов гражданского состояния, формируемого в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г., а также сведениями МВД России, данные баз Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов.

Предполагается, что регистр, регулярно пополняемый ФНС и 12 остальными поставщиками данных по примерно 30 видам сведений, позволит создать «золотой идеальный профиль», который станет не дублированием других ГИС, а приведением «всех систем к одному знаменателю».

Ранее CNews также рассказал о предложении Минкомсвязи разрешить гражданам подписывать необходимые им документы через портал госуслуг. Законопроект предлагает провести в стране эксперимент по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи. В случае принятия законопроекта он намечен на период с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. Одной из причин проведения эксперимента в ведомстве назвали распространение коронавирусной инфекции.

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