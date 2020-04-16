Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна»

У «Билайна» может появится новый президент

Бывший замминистра связи Рашид Исмаилов может стать президентом телекоммуникационной компании «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Ведомости».

Информацию о назначении Исмаилова президентом «Вымпелкома» CNews подтвердил и источник на телекоммуникационном рынке. Пресс-служба «Вымпелкома» от комментариев отказалась.

Чем занимается президент «Вымпелкома»

Должность президента появилась в «Вымпелкоме» в 2015 г. Ее занял Александр Крупнов, который во второй половине 1990-х годов руководил Госкомсвязи, ведомством-предшественником Минкомсвязи.

Появление должности президента было связано с тем, что Михаил Слободин, который в то время был гендиректором «Вымпелкома», имел вид на жительство в другом государстве. Это не давало ему возможности работать с материалами, составляющими государственную тайну.

Такого рода доступ необходим компании для работы с госзаказчиками. Также президент «Вымпелкома» занимается связями с органами госвласти. При этом принятие основных решений остается за гендиректором.

Чем известен Рашид Исмаилов

Исмаилов имеет большой опыт работы в телекоммуникационной отрасли. В 2005-2010 гг. он возглавлял сервисное управление производителя оборудования связи Nokia Siemens в России. Затем он стал вице-президентом китайской корпорации Huawei, курируя вопросы сервиса, закупок и поставок в России и странах СНГ.

Рашид Исмаилов, экс-замглавы Минкомсвязи, ожидаемый президент «Вымпелкома»

В 2013 г. Исмаилов стал заместителем министра связи. В то время министром связи был Николай Никифоров. В Минкомсвязи Исмаилов курировал вопросы международного сотрудничества.

В 2018 г. после ухода Никифорова со своего поста, из министерства ушел и Исмаилов. Он вернулся в корпорацию Nokia (преемник Nokia Siemens), став гендиректором ее российского представительства.

Осенью 2019 г. Рашид Исмаилов возглавил компанию «Данные – центр обработки и автоматизации» (ДЦОА). Как писало издание РБК, эта компания занимается внедрением на сетях операторов связи систем DPI.

Системы DPI необходимы для фильтрации запрещенного трафика и исполнения закона «О суверенном интернете». Данный закон предполагает, что в случае возникновения угрозы Роскомнадзор введет централизованное управление сетями связи.

Как меняется руководство «Вымпелкома»

В последние годы у «Вымпелкома» часто меняется руководящий состав. Осенью 2016 г. Михаил Слободин срочно покинул пост гендиректора «Вымпелкома»: случилось это после того, как правоохранительные органы объявили его в розыск из-за событий, связанных с его прежним местом работы – энергетической компаний «КЭС-Холдинг». После этого «Вымпелком» возглавил норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen).

С начала 2018 г. гендиректором «Вымпелкома» стал украинец Василь Лацанич. В начале 2020 г. он неожиданно покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности гендиректора стал главный юрист оператора Виктор Бирюков.

В начале апреля 2020 г. у «Вымпелкома» появился новый гендиректор. Им стал Александр Торбахов, который уже руководил компанией в 2009-2010 гг. После ухода из «Вымпелкома» Торбахов работал в структурах Сбербанка.