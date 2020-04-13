Легендарная ИТ-компания IBS раскололась. Ее владельцы будут хозяйствовать по отдельности

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Бизнес интегратора IBS делится на две неравные части между основателями компании — Анатолием Карачинским и Сергеем Мацоцким. Последний заберет под свое крыло дивизион инфраструктуры, а также компании БФТ и Arenadata.

Раздел IBS

Основатели ИТ-интегратора IBS Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий станут развивать свои бизнесы, созданные внутри компании, самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители организации.

«Планом реорганизации предусмотрено, что в апреле 2020 г., с началом нового финансового года, из состава компании IBS выделяется самостоятельная структура, которая будет принадлежать Сергею Мацоцкому, — указано в сообщении. — Он перестает быть миноритарным акционером компании и выходит из состава совета директоров IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»). Новое название компании Мацоцкого пока не раскрывается.

В IBS утверждают, что данное решение было принято основателями по взаимному согласию и «с чувством глубокого уважения к вкладу каждого в партнерство», которое длилось более 30 лет. Реорганизация должна позволить обоим предпринимателям сконцентрироваться на приоритетных для себя направлениях ИТ-бизнеса.

Кто и в каких долях владел IBS

В соответствии с опубликованным в конце марта 2019 г. годового отчета IBS за 2018 г., центральным юрлицом организации является ПАО «ИБС ИТ услуги», единственным акционером которого выступает ООО «ИБС холдинг».

По данным ЕГРЮЛ, в ООО «ИБС холдинг» за Карачинским числится 75% долей, за Мацоцким — 25%.

Как именно разделится бизнес

В компании отмечают, что в составе IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги») консолидируется внедрение бизнес-решений, консалтинг, системная интеграция, оказание ИТ-услуг и HR-аутсорсинг, а также разработка ПО, тестирование программного обеспечения (IBS AppLine), поставка тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры (IBS Platformix) и оказание услуг на базе частного облака (IBS DataFort).

IBS делят на части

Выделяемая из состава IBS новая структура включает в себя дивизион инфраструктуры, компанию БФТ и компанию Arenadata. Новая структура будет работать под собственным брендом. «Компания IBS и вновь создаваемая структура устанавливают партнерские отношения», — заверяют в компании.

«Процесс реорганизации тщательно спланирован и учитывает все обязательства компании перед клиентами, в том числе по качеству и срокам выполнения текущих проектов», — отметил генеральный директор IBS Григорий Кочаров.

Кто оказывается в большем выигрыше

По словам источника CNews, близко знакомого с бизнесом IBS, реорганизация компании планировалась давно, но знаковым событием в этом процессе стал уход с поста гендиректора IBS Светланы Балановой в конце марта 2020 г. В этой должности она пробыла с января 2012 г. Ее сменил Григорий Кочаров, который начал свою карьеру в IBS в 2001 г., а на протяжении последних семи лет занимал пост первого заместителя гендиректора и руководил департаментом корпоративных систем управления IBS.

По оценкам собеседника CNews, у Мацоцкого остается вполне живой и работающий бизнес, который он склонен называть «боевым». «Если у него остается департамент инфраструктуры (ДИ), то все импортозамещение остается у него (гиперконвергентная вычислительная платформа «Скала-Р» и т. п.), — говорит он. — ДИ всегда лидировал по оборотам в IBS (без учета Platformix, конечно)».

Комментируя положение дел в бизнесе, сохраняющимся за Карачинским, источник CNews отмечает, что последний «уже давно ни в чем не участвовал». «Значит, заправлять будут Кочаров и Полихрониди», — заключает он, имея в виду Георгия Полихрониди, генерального директора вышеупомянутой Platformix.

При этом источник редакции все же недоумевает относительно того, зачем было затевать данный этап реорганизации именно сейчас — в кризис.

Как рассказывает сотрудник IBS, сегодня (13 апреля 2020 г.) Сергей Мацоцкий и директор ДИ Игорь Ведёхин выступили перед сотрудниками департамента по видеоконференцсвязи, причем Мацоцкий заявил, что о причинах разделения компании «распространяться не собирается». Сотрудники компании отметили, что «Мацоцкий с командой уедут из офиса на улице Складочной, хотя именно Мацоцкий его и нашел». «Там столько пространства, что могли бы две компании рядом сидеть. Куда переезжают - неизвестно», - говорит сотрудник IBS.

Финансовые показатели

В годовом отчете ПАО «ИБС ИТ услуги» (по МСОО) за 2018 г. указано, что выручка этой структуры по итогам того года составила 2,4 млрд руб. при показатели чистой прибыли в 2,32 млрд руб.

За этот же период выручка ООО «ИБС холдинг» (по РСБУ), по данным «Контур.фокус» составила 2,47 млрд руб. при показателе чистой прибыли в 2,43 млрд руб.

Сколько могут стоит активы Мацоцкого

Рассуждая о возможной рыночной стоимости активов, доставшихся Мацоцкому, аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын в разговоре с CNews отметил, что холдинг IBS состоит из большого числа компаний, которые занимаются очень широким кругом направлений, и его совокупная выручка сильно изменялась в последние годы. Из-за этого сейчас трудно рассуждать о каких-то устойчивых трендах.

«Сегодняшний кризис лишь делает ситуацию еще более непредсказуемой, но неопределенность работает против стоимости и вносит дисконты, — говорит Делицин. — Наконец, не вполне ясно, что именно подразумевается под инфраструктурными направлениями, которые уйдут в новую компанию (см. ниже; — прим. CNews). — С учетом этих дисконтов, исходя из доли Сергея Мацоцкого в холдинге в 25%, приблизительной оценки выручки и типичных мультипликаторов, выделившийся бизнес можно оценить в 4 млрд руб.».