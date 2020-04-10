«Ростелеком» завалил Минкомсвязи исками. Сумма перевалила за 1,3 миллиарда

«Ростелеком» подал третий многомиллионный иск к Минкомсвязи за относительно короткий период. Общей причиной конфронтации предположительно является тот факт, что Минкомсвязи, в 2017 г., перестало заключать с «Ростелекомом» контракты на поддержку и развитие госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения, в то время как «Ростелеком» продолжает оказывать услуги, не в силах выйти из проекта — в соответствии с тематическим президентским распоряжением девятилетней давности.

«Ростелеком» против Минкомсвязи

Как выяснил CNews, «Ростелеком» продолжил атаковать Минкомсвязи огромными судебными исками, победив при этом активно сопротивляющееся министерство во всех апелляционных инстанциях по аналогичным предыдущим делам последнего времени.

На этот раз речь идет о претензиях оператора к министерству на сумму в 529,6 млн руб. Данный иск был подан «Ростелекомом» в Арбитражный суд Москвы 23 марта 2020 г. Суть претензий оператора в публичных документах пока не представлена. Официально она станет известна только после вынесения решения служителей Фемиды, но это в условиях пандемии коронавируса произойдет очень не скоро. На данный момент иск принят к производству, а его ближайшее рассмотрение формально назначено на 20 мая 2020 г. Однако в реальности с середины марта 2020 г. все суды России работают в особом режиме, и заседания почти по всем делам раз за разом переносятся на более поздние сроки.

Несмотря на это, с огромной долей вероятности предположить причину иска можно уже сейчас. Ключом к решению этой задачи является порядок суммы иска и перечень так называемых третьих лиц разбирательства (к которым конкретные требования не предъявляются): МВД, ФСБ, Минобороны, Министерство иностранных дел (МИД) и подотчетное Минтрансу Федеральное агентство морского и речного транспорта. Они идентичны двум предыдущим искам Ростелекома к Минкомсвязи.

«Ростелеком» подал большой третий тематический иск к Минкомсвязи

Первый иск был подан оператором 1 февраля 2018 г. «Ростелеком» потребовал оплатить выполненные им в 2017 г. работы по поддержке и развитию госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения. Сумма претензий составила 464,1 млн руб. Служители Фемиды согласились с доводами заявителя и удовлетворили иск полностью. Минкомсвязи в попытках обжаловать это решение дошло до Верховного суда, однако и он 4 декабря 2019 г. по факту встал на сторону истца.

Второй идентичный по сути иск Ростелеком подал 5 августа 2019 г. на сумму в 314,3 млн руб. Претензии касались поддержки вышеупомянутой системы в период с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2018 г. В начале марта 2020 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил этот иск также в полном объеме. Не согласившись с таким вердиктом, Минкомсвязи 8 апреля подало апелляционную жалобу. К производству она пока не принята.

Контракты на эти работы с оператором заключены Минкомсвязи не были, но оператор обязан их осуществлять в соответствии со своим статусом единственного исполнителя в рамках данного проекта, которым его ранее наделил Президент России.

И в «Ростелекоме» и в Минкомсвязи не подтвердили и не опровергли CNews связанность третьего иска с двумя предыдущими, отказавшись прокомментировать перспективы противостояния двух организаций. Так или иначе, общая сумма исков на данный момент перевалила за 1,3 млрд руб.

Некоторые подробности

Как ранее писал CNews по материалам предыдущих разбирательств, концепция вышеупомянутой госинформсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения была утверждена распоряжением Правительства России от 15 марта 2005 г. №277-р. «Создание данной системы было обусловлено необходимостью повышения эффективности борьбы с угрозой терроризма и незаконной миграции, а также совершенствования паспортного и пограничного контроля», — поясняется в документах. Для исполнения этой концепции 5 августа 2005 г. было принято распоряжение Правительства № 1156-р.

Назначение «Ростелекома» единственным исполнителем по поддержке, обеспечению функционирования и развитию системы было определено распоряжением Президента России от 4 июня 2011 г. №357-рп. На его основе «Ростелеком» предоставлял «и предоставляет» порты и оборудование узлов доступа для оказания услуг связи объектам системы, принадлежащим ее пользователям.

Из материалов дела можно заключить, что последний раз деньги за свои работы «Ростелеком» получил по контрактам с Минкомсвязи за 2016 г. По их истечении Минкомсвязи 30 декабря 2016 г. направило в адрес оператора письмо, в котором просило обеспечить функционирование каналов связи системы с 1 января 2017 г. — «для обеспечения информационно-телекоммуникационного взаимодействия». Позже, 17 апреля 2017 г. министерство направило еще одно письмо с просьбой обеспечивать ИКТ-взаимодействие участников в рамках системы — «в связи с высокой важностью бесперебойного функционирования».

«Несмотря на отсутствие государственных контрактов истец в течение всего 2017 года оказывал услуги, увеличивая объем услуг связи в связи с вводом новых объектов или передислокацией действующих объектов ведомственных сегментов пользователей системы на основании писем Минкомсвязи в связи с обращениями к нему пользователей», — отмечали судьи по итогам первого из разбирательств.

Избирательность российского правосудия

В свете данного дела можно вспомнить, что ранее российские служители Фемиды в сходных случаях принимали различные, противоречащие друг другу решения.

В конце декабря 2017 г. CNews писал, что, невзирая на отсутствие заключенного между сторонами контракта, Минобороны по решению суда придется выплатить «Воентелекому» 400 млн руб. за услуги, которые оператор был обязан оказывать министерству «в любом случае… для обеспечения безопасности государства».

Такой вердикт суда противоречил выводам другого дела. Как писал CNews в начале декабря 2017 г., воспользовавшись тем, что в конце марта 2016 г. НИИ «Восход» из ФГУПа превратился во ФГБУ, а переназначение нового юрлица единым подрядчиком по федеральному медицинскому ЦОДу официально состоялось только в конце июня 2016 г., Минздрав не заплатил «Восходу» за II квартал года (период «пересменки»), а заодно и за первый.

Формально поводом для неплатежей послужило именно отсутствие госконтракта, хотя «Восход» тоже очевидно никаким образом не мог прервать исполнение социально значимого проекта — невзирая на наличие или отсутствие у него на руках контракта. Тем не менее, суд тогда встал на сторону нерасплатившегося Минздрава. «Восход» денег так и не получил.