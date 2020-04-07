Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда

Вышедший было из кризиса «Техносерв» столкнулся с судебным иском на 5,5 млрд руб. от имени своей бывшей обанкротившейся «дочки», чьим владельцем может являться один из основателей компании-интегратора Алексей Ананьев. Разбирательство по делу рискует сильно затянуться из-за пандемии коронавируса.

Многомиллиардный иск к «Техносерву»

Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Техносерв, для которого совсем недавно завершилась черная полоса, столкнулся с новой проблемой финансового характера. Источником этой проблемы стал бывший актив группы, который в июне 2018 г. не вошел в сделку по покупке банком ВТБ 40-процентной доли в «Техносерве», а в октябре 2019 г. был обанкрочен, — компания «Техносерв консалтинг».

Как следует из картотеки арбитражных судов, 25 февраля 2020 г. от имени этой организации к интегратору был подан иск на сумму в 5,53 млрд руб. Заявление уже принято к производству. Ближайшее заседание суда запланировано на 7 мая 2020 г. Однако нужно учитывать, что из-за известной пандемии все суды сейчас работают в особом режиме, перенося рассмотрение большей части дел на отдаленное будущее.

Формально иск подан не только к интегратору (его юрлицу ООО «ТСК»), но и к ряду конкретных людей: экс-гендиректору ТСК и в более отдаленном прошлом экс-гендиректору «Техносерв консалтинга» Кириллу Булгакову, еще одному экс-главе «Техносерв консалтинга» Игорю Квартальнову и бывшему директору по управлению персоналом «Техносерв консалтинга» Кристине Соколовой. По данным CNews, Булгаков и Соколова на данный момент трудоустроены в группе «Техносерв».

Со всех этих лиц, в перечне которых ООО «ТСК» стоит на первом месте, истец намерен взыскать некие убытки. Их суть в публичном доступе не представлена.

К «Техносерву» подан иск на 5,5 миллиарда

В «Техносерв консалтинге» на звонки CNews в рабочее время на офисный телефон никто не ответил. Представитель группы «Техносерв» сообщил CNews, что «доводы, приведенные в иске, не находят своего подтверждения по фактическим обстоятельствам и будут оспариваться со стороны ООО “ТСК”».

Кому принадлежит «Техносерв консалтинг»?

Входивший в периметр группы «Техносерв» «Техносерв консалтинг» был одним из трех основных активов интегратора с точки зрения работы с госсектором — наряду с АО «Техносервъ А/С» и ООО «Техносерв АС» (хотя и существенно уступая им по выручке).

На данный момент практически стопроцентным учредителем ООО «Техносерв консалтинг», по данным ЕГРЮЛ, выступает ООО «Нью фронтьер солюшнз гмбх» (Австрия). Ранее данные об истинных действующих владельцах российской организации ни в группе «Техносерв», ни в самом «Техносерв консалтинге» CNews прокомментировать не смогли.

Источник CNews, хорошо осведомленный о ситуации, говорит, что истинным владельцем «Техносерв консалтинга» является один из основателей всего «Техносерва» Алексей Ананьев, однако полагает, что доказать это сейчас крайне затруднительно.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2018 г. «Техносерв консалтинг» продемонстрировал выручку на уровне 2,4 млрд руб. с приростом этого показателя по сравнению с предыдущим годом в 14%. Чистая прибыль организации составила 174,2 млн руб.

Завершившийся, как недавно казалось, кризис «Техносерва»

После санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. его бывшие совладельцы и основатели компании-интегратора братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

Как отмечалось выше, группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ тогда рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

К началу 2019 г. братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. В начале сентября 2019 г. Ананьевых приговорили к заочному аресту за финансовые махинации. В настоящее время Дмитрий и Алексей Ананьевы предположительно скрываются в одной из стран Европы.

В начале октября 2019 г. CNews выяснил, что «Техносерв» нашел способ продолжить активное ведение бизнеса и получил многомиллионный подряд ВТБ. В частности, через несколько дней после того, как Арбитражный суд Москвы 13 августа 2019 г. по иску кредиторов запустил в отношении некогда ключевого юрлица интегратора — ООО «Техносерв АС» — процедуру банкротства, материнская структура этого актива — ООО «Группа Техносерв» — в один день 19 августа 2019 г. зарегистрировала три новые «дочки»: ООО «ТС-центр», ООО «ТС-инжиниринг» и ООО «ТС интеграция».

В начале декабря 2019 г. «Техносерв АС» вышел из процедуры банкротства и начал активную деятельность. В середине марта 2020 г. CNews смог ознакомиться с первой после двухлетнего перерыва финансовой отчетностью группы. Бизнес компании схлопнулся в два раза. Главным его направлением теперь является финтех, а не госсектор, как это было ранее. Общий размер выручки «Техносерва» по итогам 2019 г. составил 26,5 млрд руб.