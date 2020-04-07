Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
CNews Conferences переводит свои мероприятия на самые актуальные темы в онлайн-формат.

В наши удивительные времена, когда улицы пусты, мероприятия запрещены, а граждане вместо офисов сидят в своих квартирах, CNews продолжает работать.

Для сохранения здоровья участников конференций CNews переводит свои мероприятия на самые актуальные темы в онлайн-формат.

Онлайн-конференции CNews, которые пройдут в ближайшее время:

ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития
Информационная безопасность в новых условиях
HR-технологии в новых условиях
ИТ в промышленности: переход к цифровому производству
Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике
Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт
Цифровая трансформация в новых условиях
E-commerce и новый кризис: время новых возможностей
Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях

Функциональность трансляций дает возможность участникам конференций не только обмениваться опытом с коллегами и видеть презентации спикеров, но и задавать вопросы в прямом эфире.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-конференции можно, перейдя по ссылке с ее названием.

Подав заявку на странице конференции, дождитесь, когда организаторы подтвердят участие и отправят вам письмо с инструкцией и паролем для подключения к трансляции.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость 5000 руб. за одного участника.

Для всех остальных участие бесплатное в случае подтверждения от организаторов.

Список онлайн-мероприятий будет дополняться.

Пожалуйста, присылайте ваши предложения по темам, которые вы считаете актуальными.

Контакты - events@cnews.ru.



Другие материалы рубрики

Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда

Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya

ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции»

Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля

Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

В России создан нейросетевой вычислитель на флешке

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках